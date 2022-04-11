Фарерские острова глазами овец

Между тем, на Фарерских островах с населением, численность которого слегка превышает 51 тысячу человек, решили проблему контроля заболеваемости Covid-19 благодаря тестовой системе на исавирус у лосося. К такому решению находчивые жители Фарер пришли из-за того, что использование классических методов тестирования занимали много времени. Взятые образцы отправлялись на большую землю в Данию. Адаптированная система контроля вирусных заболеваний у рыб поразительно точно зарекомендовала себя. Благодаря ей и введенным общеизвестным ограничительным мерам на Фарерских островах не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.