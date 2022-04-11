Фарерские острова глазами овец

Фарерские острова удивительное государство. Формально они входят в состав Дании, но при этом ведут самостоятельную внутреннюю политику. Примечательно, что на островах овец практически в два раза больше, чем местных жителей.
Фактически все острова представляют собой большое пастбище, где могут в раздолье резвиться кудрявые парнокопытные. К слову, во время мировой пандемии, Фареры не стали применять радикальных решений, как Австралия, континент, который фактически целиком закрылся от внешнего мира.
Между тем, на Фарерских островах с населением, численность которого слегка превышает 51 тысячу человек, решили проблему контроля заболеваемости Covid-19 благодаря тестовой системе на исавирус у лосося. К такому решению находчивые жители Фарер пришли из-за того, что использование классических методов тестирования занимали много времени. Взятые образцы отправлялись на большую землю в Данию. Адаптированная система контроля вирусных заболеваний у рыб поразительно точно зарекомендовала себя. Благодаря ей и введенным общеизвестным ограничительным мерам на Фарерских островах не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.
Рациональность и смекалка "датчан" с Фарерских островов на этом не закончилась. Не так давно местный экскурсовод Дурита Дал Андреассен предложил повесить на овец камеры для панорамных съемок.
Таким образом местный житель хотел показать во всех красках страну в сервисе Google Street View. Такое новшество для самих парнокопытных никак не нарушит их обычный уклад, несмотря на потерю конфиденциальности личной жизни. А для Фарерских островов это может стать хорошей рекламой, да и оптимизацией рабочих ресурсов, учитывая, что их на островах не так много.
Источник:
АНТИФИШКИ
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