FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Медицина на Фишках 819 постов • 205 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках 
Открытие, о котором должны знать все

Открытие, о котором должны знать все (6 фото)

Автор:
14 апреля 2022 22:41
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Глухота   интересно   лекарство   медицина   разработки   технологии   ученые   
2531
6

С развитием современных технологий мы все чаще задумываемся о реальной возможности применения этих самых наработок. Конечно, виртуальный аватар в метавсленной это нечто новаторское, это вызывает бурное обсуждение в социуме, а значит, привлекает большие деньги.

Таковы законы реальной и современной жизни. Взять к примеру презентации новой продукции Apple, которая вызывает у всех ажиотаж. В то же самое время как реальные учёные делают по-настоящему великие и прорывные открытия.

×
×

Яркий пример — работа американских учёных из компании Frequency Therapeutics. Они создали лекарство, которое восстанавливает потерянный слух.

Речь идёт о тех людях, которые потеряли слух из-за отмирания волосковых клеток. Слуховые рецепторы часто повреждаются из-за громких звуков. Биотехнологическая компания придумала лекарство, которое способствует регенерации с помощью специальных молекул.

Первые испытания на добровольцах показали положительные результаты, люди стали воспринимать речь собеседников. Это доказывает, что некогда считавшееся необратимое повреждение возможно вылечить. Правда, как утверждают разработчики, лекарство имеет временный эффект. Пока, по их прогнозам, применимее одного курса способно вернуть слух на почти два года.

Сейчас Frequency Therapeutics планируют провести более масштабные испытания, в которых будут принимать участие свыше ста добровольцев.

Если тестирование препарата и дальше будет показывать такие результаты, то в ближайшем будущем человечество избавится от ещё одного медицинского недуга.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Глухота   интересно   лекарство   медицина   разработки   технологии   ученые   
1
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Горожанин 2 часа назад
Чушь какая-то.

Цитата:
"Слуховые рецепторы часто повреждаются из-за громких звуков. Биотехнологическая компания придумала лекарство, которое способствует регенерации с помощью специальных молекул... Первые испытания на добровольцах показали положительные результаты, люди стали воспринимать речь собеседников".

То ли эти учёные, то ли автор статьи, то ли все вместе абсолютно не понимают, что пишут. Восприятие речи - не имеет отношения к работе рецептора - волосковым клеткам. Восприятие - это область коры головного мозга - зона Вернике. Если лекарство улучшило именно восприятие речи, то оно действует именно на речевую область коры, а не на рецептор - клетки внутреннего уха. Судя по тексту статьи, у авторов нет в этом понимания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
5k
Джордж. Вашингтон. Час назад
Жаль, что об этой новости услышат не все...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
476
Николай Джордж. Вашингтон. Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27728



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Настоящая ревность: от безумия до уголовочки
1
26
Настоящая ревность: от безумия до уголовочки
Не стоит путать доверие со здравым смыслом
1
70
Не стоит путать доверие со здравым смыслом
Набирающие популярность в сообществах
Просто гифки, всякие и разные
0
0
Просто гифки, всякие и разные
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Бизнес, несмотря ни на что. Ферма “Вкусная деревня”
Бизнес, несмотря ни на что. Ферма “Вкусная деревня”
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Расставила приоритеты
1
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#в мире#Еда#подборка#неудача#кино#СССР#дети
#прикол#интересно#мир#интересное#забавно#Разное#фейл#коты#США#комментарии
#фото#факты#Ватермарк#история#неожиданно#Россия#картинки#Приколы#Украина#милота
От "пенсионера" к "пионеру": к кому уходят молодые жены наших звезд 50+ (27 фото) От "пенсионера" к "пионеру": к кому уходят молодые жены наших звезд 50+ (27 фото) Amazon представил дрона-охранника Amazon представил дрона-охранника Создан робот с ИИ, который облегчит процедуру колоноскопии Создан робот с ИИ, который облегчит процедуру колоноскопии Могучий робот-таракан способен побороть человека Могучий робот-таракан способен побороть человека Коровы в VR-очках, теперь вы видели все Коровы в VR-очках, теперь вы видели все В США разработали стекло, которое превращает солнечный свет в электричество В США разработали стекло, которое превращает солнечный свет в электричество

На что жалуетесь?

Вернуться