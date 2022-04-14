Открытие, о котором должны знать все

С развитием современных технологий мы все чаще задумываемся о реальной возможности применения этих самых наработок. Конечно, виртуальный аватар в метавсленной это нечто новаторское, это вызывает бурное обсуждение в социуме, а значит, привлекает большие деньги.
Таковы законы реальной и современной жизни. Взять к примеру презентации новой продукции Apple, которая вызывает у всех ажиотаж. В то же самое время как реальные учёные делают по-настоящему великие и прорывные открытия.
Яркий пример — работа американских учёных из компании Frequency Therapeutics. Они создали лекарство, которое восстанавливает потерянный слух.
Речь идёт о тех людях, которые потеряли слух из-за отмирания волосковых клеток. Слуховые рецепторы часто повреждаются из-за громких звуков. Биотехнологическая компания придумала лекарство, которое способствует регенерации с помощью специальных молекул.
Первые испытания на добровольцах показали положительные результаты, люди стали воспринимать речь собеседников. Это доказывает, что некогда считавшееся необратимое повреждение возможно вылечить. Правда, как утверждают разработчики, лекарство имеет временный эффект. Пока, по их прогнозам, применимее одного курса способно вернуть слух на почти два года.
Сейчас Frequency Therapeutics планируют провести более масштабные испытания, в которых будут принимать участие свыше ста добровольцев.
Если тестирование препарата и дальше будет показывать такие результаты, то в ближайшем будущем человечество избавится от ещё одного медицинского недуга.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Цитата:
"Слуховые рецепторы часто повреждаются из-за громких звуков. Биотехнологическая компания придумала лекарство, которое способствует регенерации с помощью специальных молекул... Первые испытания на добровольцах показали положительные результаты, люди стали воспринимать речь собеседников".
То ли эти учёные, то ли автор статьи, то ли все вместе абсолютно не понимают, что пишут. Восприятие речи - не имеет отношения к работе рецептора - волосковым клеткам. Восприятие - это область коры головного мозга - зона Вернике. Если лекарство улучшило именно восприятие речи, то оно действует именно на речевую область коры, а не на рецептор - клетки внутреннего уха. Судя по тексту статьи, у авторов нет в этом понимания.