Марти, будущее из Назад в будущее уже наступило: устройства для воспроизведения го

Речь как раз идет о технологии, которая может в обозримом будущем заменить ваши телевизоры.

Технологический стартап Light Field Lab заявил о запуске производства видеостены SolidLight, которая позволит проецировать 3D-голограммы без дополнительной гарнитуры и всех этих шлемов виртуальной реальности.