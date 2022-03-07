Марти, будущее из Назад в будущее уже наступило: устройства для воспроизведения го

Если вы помните, то в серии фильмов "Назад в будущее" в одной из частей герои отправляются в будущее. И нет, сейчас не пойдет речь о чудо-найках или "парящих" досках.
Вспомните, там была реклама с гигантской голограммой акулы. Так вот это самое будущее наступило.
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И речь идет не о 3-D билбордах, с котиками, которые вы могли видеть на видео, снятых в Токио.
Речь как раз идет о технологии, которая может в обозримом будущем заменить ваши телевизоры.
Технологический стартап Light Field Lab заявил о запуске производства видеостены SolidLight, которая позволит проецировать 3D-голограммы без дополнительной гарнитуры и всех этих шлемов виртуальной реальности.
По сути, мы с вами сможем в обозримом будущем смотреть фильмы и не только в 3D формате.
Модульная видео стена, которая проецирует все это технологическое чудо имеет 28-дюймовый дисплей. Он может визуализировать объект с расширением до 2,5 миллиардов пикселей, что достаточно для четкой прорисовки, например, гоночного автомобиля.
Эти голограммы будут не просто статичными фигурками, создатели обещают наделить их физическими свойствами, причем при движении объектов они будут преломляться в пространстве.
Создатели уверяют, что 3D объекты, которые воспроизводит SolidLight, будет практически невозможно отличить от реальных.
Что ж, только время покажет, рекламные уловки эти заявления или же всё на самом деле будет так реалистично.
Если все-таки технология позволит конвертировать фильмы, какой бы первый фильм вы бы посмотрели на таком экране?
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