Компания Snap представила очки с дополненной реальностью

Очки имеют двойные 3D-дисплеи с волноводами и поле зрения 26,3°, что позволяет реалистично разместить виртуальную реальность прямо перед вашими глазами. Двойные стереодинамики добавляют звук к этим впечатлениям, делая их еще более реалистичными, а две встроенные камеры позволяют записывать то, что вы видите.

Виртуальная модель Солнечной системы помещает восемь планет и Солнце перед глазами пользователя, позволяя пройти между ними и увидеть их относительный размер и ключевые особенности - путешествие по космосу получается почти настоящим. А Волшебная лесная линза может определить направление вашего взгляда, покрывая пол цветами дополненной реальности, когда вы смотрите вниз, и позволяя мультяшной бабочке «приземлиться» на вашу руку, когда вы вытягиваете ее ее перед собой. А маска «Атака зомби» способна напугать любого: она показывает ужасающего зомби, преследующего вас с жуткими стонами.