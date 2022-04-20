Компания Snap представила очки с дополненной реальностью

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Snap — компания, разработавшая популярное приложение для смартфонов Snapchat — выпустила свои первые умные очки в 2016 году. В прошлом году она представила свою первую пару очков с возможностями дополненной реальности. Очки следующего поколения пока не продаются, их отправили на испытания лишь небольшому числу экспертов. Некоторые из них уже поделились своими соображениями.
Сегодня носимые устройства становятся все более и более популярными, и в последние годы многие бренды выпускают свои собственные умные очки. Snap — компания, разработавшая популярное приложение Snapchat — впервые окунулась в мир смарт-очков еще в 2016 году и с тех пор выпустила три поколения очков.
В прошлом году Snap также представила новое поколение очков Spectacles, которые впервые оснащены дополненной реальностью. Хотя очки не продаются, несколько приглашенных экспертов уже посетили офис Snap в Лондоне, чтобы протестировать их на себе.
По оценкам Snap, может пройти совсем немного времени, прежде чем умные очки станут нормой. Разработчики предполагают, что они станут такими же популярными, как смартфоны, в течение пяти-десяти лет.
По оценкам Snap, может пройти совсем немного времени, прежде чем умные очки станут нормой. Разработчики предполагают, что они станут такими же популярными, как смартфоны, в течение пяти-десяти лет.
Snap наиболее известен своими виртуальными масками - кто может забыть цветочную корону и уши животных, которые захватили социальные сети в 2016 году? Но на самом деле компания предлагает огромный спектр возможностей дополненной реальности. К ним относятся 3D-эффекты, World Lenses, которые оживляют объекты вокруг вас, и Connected Lenses, которые позволяют нескольким пользователям вместе исследовать возможности дополненной реальности в режиме реального времени.
Хотя доступ к маскам и другим виртуальным дополнениям реальности от Snap в настоящее время осуществляется через приложение для смартфонов Snapchat, очки нового поколения позволяют создателям контента накладывать эти маски непосредственно на реальный мир.
Хотя доступ к маскам и другим виртуальным дополнениям реальности от Snap в настоящее время осуществляется через приложение для смартфонов Snapchat, очки нового поколения позволяют создателям контента накладывать эти маски непосредственно на реальный мир.
Очки имеют двойные 3D-дисплеи с волноводами и поле зрения 26,3°, что позволяет реалистично разместить виртуальную реальность прямо перед вашими глазами. Двойные стереодинамики добавляют звук к этим впечатлениям, делая их еще более реалистичными, а две встроенные камеры позволяют записывать то, что вы видите.
Виртуальная модель Солнечной системы помещает восемь планет и Солнце перед глазами пользователя, позволяя пройти между ними и увидеть их относительный размер и ключевые особенности - путешествие по космосу получается почти настоящим. А Волшебная лесная линза может определить направление вашего взгляда, покрывая пол цветами дополненной реальности, когда вы смотрите вниз, и позволяя мультяшной бабочке «приземлиться» на вашу руку, когда вы вытягиваете ее ее перед собой. А маска «Атака зомби» способна напугать любого: она показывает ужасающего зомби, преследующего вас с жуткими стонами.
Виртуальная модель Солнечной системы помещает восемь планет и Солнце перед глазами пользователя, позволяя пройти между ними и увидеть их относительный размер и ключевые особенности - путешествие по космосу получается почти настоящим. А Волшебная лесная линза может определить направление вашего взгляда, покрывая пол цветами дополненной реальности, когда вы смотрите вниз, и позволяя мультяшной бабочке «приземлиться» на вашу руку, когда вы вытягиваете ее ее перед собой. А маска «Атака зомби» способна напугать любого: она показывает ужасающего зомби, преследующего вас с жуткими стонами.
Хотя аналогичные возможности уже доступны через существующие гарнитуры, такие как Microsoft HoloLens 2, большинство из них довольно громоздкие и проводные. Очки Snap's Spectacles, напротив, весят всего 134 грамма и не ограничены какими-либо кабелями, хотя в их текущей итерации можно надеяться всего на 30 минут использования на одном заряде.
В ближайшем будущем, считают в Snap, умные очки станут незаменимыми повседневными предметами для людей.
Очки с дополненной реальностью открывают перед людьми массу возможностей. Например, они могут позволить бегунам посоревноваться с самим собой из предыдущего забега, чтобы улучшить свое время, или позволить любителям истории исследовать знаковые достопримечательности и посмотреть, как они изменились с течением времени. Однако на данный момент только несколько счастливчиков могут заполучить их.
«Мы предложили новые очки избранной группе творческих людей по всему миру, чтобы они учились вместе с нами и расширяли границы дополненной реальности, — сказал представитель Snap. - С помощью очков и их программ многие из них уже воплотили свои фантазии в жизнь, используя мир в качестве холста».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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