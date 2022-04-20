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Компания Snap представила очки с дополненной реальностью

Компания Snap представила очки с дополненной реальностью (8 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Snap   дополненная реальность   интересно   наука   очки   разработки   техника   технологии   
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Snap — компания, разработавшая популярное приложение для смартфонов Snapchat — выпустила свои первые умные очки в 2016 году. В прошлом году она представила свою первую пару очков с возможностями дополненной реальности. Очки следующего поколения пока не продаются, их отправили на испытания лишь небольшому числу экспертов. Некоторые из них уже поделились своими соображениями.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Snap   дополненная реальность   интересно   наука   очки   разработки   техника   технологии   
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4  комментария
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11k
Джон Уик 2 часа назад
Это мы сейчас упёртые в телефон жалуемся на сломанное поколение. Подождите ещё чуть чуть и скорее всего наши внуки вообще перестанут встречаться взглядами все тупо будут ходить в этих очках.
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652
basil pupkin 45 минут назад
134 грамма, нахрен мне такое счастье, да и качество ещё авно.
Ждём контактных линз с такой функцией, и Алиса будет не только в ушах, но и в глазах.
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1k
perekrestok Час назад
Матрица поэлементно вторгается в жизнь. Скоро предложат что то типа палат реанимации с искусственным дыханием, искусственным питанием, искусственным удалением отходов и такими очками. А то и могут только мозг оставить. Очки и пожизненное содержание будут в качестве платы за органы. Подключат аппарат искусственного кровообращения и можно всю жизнь прожить на Солнце или Марсе, космолете или пиратском корабле. Интересно когда появится реальный Нео?
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