Никакой постановки: 16 забавных кадров с дикими животными

Спасибо фотографам дикой природы за то, что иногда мы можем прикоснуться к самым разным моментам из жизни её обитателей. А она бывает крайне весёлой! Конкурс Comedy Wildlife Photography показал фото-победителей всех своих конкурсов за 2022 год. На этих кадрах - дикие животные и птицы, которых запечатлели в забавных позах или ситуациях. Эти пушистики радуют глаз!

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"Вот как сильно я тебя люблю", фотограф Emmanuel Do Linh San 0 Источник:

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"И не подходи ко мне!", фотограф Jennifer Hadley 0 Источник:

"Игрок в футбол", фотограф Jia-Chen 0 Источник:

"Обед улетел", фотограф John Chaney 0 Источник:

"Запрещённый приём!", фотограф Michael Eastwell 0 Источник:

"Скажите "Сыр", фотограф Arturo Telle Thiemann 0 Источник:

"Ещё пять минут, мам, мне ко второй..", фотограф Federica Vinci 0 Источник:

"Пардон, я быстро", фотограф Ryan Sims 0 Источник:

"Всем привет!", фотограф Miroslav Srb 0 Источник:

"Летающая антилопа", фотограф Jagdeep Rajput 0 Источник:

"Прыжок не удался", фотограф Jennifer Hadley 0 Источник:

"В тесноте да не в обиде", фотограф Mark Schocken 0 Источник:

Африканская мизансцена - бегемот зевает, пока цапля стоит на спине другого бегемота. Фотограф Jean Jacques Alcalay 0 Источник:

"Эпичный прыжок", фотограф Alex Pansier 0 Источник:

"Да-да, я слежу за тобой!", фотограф Arshdeep Singh 0 Источник: