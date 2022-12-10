Никакой постановки: 16 забавных кадров с дикими животными

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Спасибо фотографам дикой природы за то, что иногда мы можем прикоснуться к самым разным моментам из жизни её обитателей. А она бывает крайне весёлой! Конкурс Comedy Wildlife Photography показал фото-победителей всех своих конкурсов за 2022 год. На этих кадрах - дикие животные и птицы, которых запечатлели в забавных позах или ситуациях. Эти пушистики радуют глаз!
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Африканская мизансцена - бегемот зевает, пока цапля стоит на спине другого бегемота. Фотограф Jean Jacques Alcalay
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