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Никакой постановки: 16 забавных кадров с дикими животными

Никакой постановки: 16 забавных кадров с дикими животными

Автор:
10 декабря 2022 09:00
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   подборка   природа   смешные животные   смешные фото   фото   фотографы   
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Спасибо фотографам дикой природы за то, что иногда мы можем прикоснуться к самым разным моментам из жизни её обитателей. А она бывает крайне весёлой! Конкурс Comedy Wildlife Photography показал фото-победителей всех своих конкурсов за 2022 год. На этих кадрах - дикие животные и птицы, которых запечатлели в забавных позах или ситуациях. Эти пушистики радуют глаз!
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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   подборка   природа   смешные животные   смешные фото   фото   фотографы   
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