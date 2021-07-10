Вещи из прошлого, которые поражают своей крутостью

Такие штуковины поражают даже видавших всякое археологов и исследователей, а уж нас-то они тем более должны впечатлить!
Перед вами подборка рукотворных предметов, больших и маленьких, которые были созданы в разные периоды истории человечества. Начиная от произведений искусства и заканчивая военной экипировкой все эти объекты объединяет давность их создания, уникальность и их удивительная красота.
1. Кольцо эпохи викингов с надписью «для Аллаха», найденное в могиле женщины, похороненной 1200 лет назад в 25 км от Стокгольма
Кольцо представляет собой уникальное материальное свидетельство прямого контакта викингов с Аббасидским халифатом — древним государством, куда входили страны Средней Азии и Северной Африки.
2. Баночка 2000-летней давности с древнеримским кремом/лосьоном для лица
Это старейший в мире косметический крем для лица, на крышке которого к тому же остались следы от пальцев.
3. Бюст мужчины с жёсткими вьющимися волосами. Египет, 2 век до н.э.
4. Османская трёхмачтовая палатка XVII века из шелка и позолоченной кожи
5. Траурная одежда графа Магнуса Браге с похорон шведского кронпринца Карла XIV Юхана в 1844 году
6. Топор с сердечками, Япония, период Муромати, 14 век
7. Позолоченная серебряная брошь викторианской эпохи, изготовленная в Филадельфии. Датируется примерно 1880 годом
8. Керамическая фигурка майя со съёмным шлемом, созданная 1500 лет назад в Гватемале
9. Изысканные скворечники османской эпохи, напоминающие миниатюрные дворцы и мечети
10. Латы Фердинанда I, императора Священной Римской империи, 1549 год
11. Одна из трубок Сталина, изображающая его и Рузвельта, играющих в шахматы
Трубка была подарена ему шахматной командой, приехавшей из США в 1945 году.
12. Один из «Зелёных людей», 1200-е годы, Бамбергский собор, Германия
Изображение лица человека, выглядывающего из плотной листвы, чьи черты можно разглядеть лишь сблизи — часто используемый мотив в искусстве Средневековья.
13. Резное кольцо из изумруда и золота 16-17 веков
В 2019 году продано на аукционе за $663 тысячи.
14. Вырезанные из слоновой кости череп и змея с глазами из драгоценного камня сердолика. Япония, период Эдо, 1860 год
15. Рукавицы «львиных» доспехов Генриха II, короля Франции, 1550 год
16. Палитра живописца из Древнего Египта, эпоха Аменхотепа III. Этой штучке 3400 лет!
17. Гигантский двуручный меч баварского курфюрста Максимилиана II, сделанный из рыбы-пилы, 1689 год
17. Мраморный бюст римского императора Каракаллы. Датируется 212 годом нашей эры
18. Бронированные рукавицы, принадлежавшие императору Священной Римской империи Максимилиану I
Бонус: В небольшой деревне Наштифан в Иране до сих пор вращаются одни из самых старых ветряных мельниц в мире
Изготовленные из натуральной глины, соломы и дерева, эти ветряные мельницы перемалывают зерно для получения муки вот уже 1000 лет!
Источник:
- «Что это такое?»: 30 загадочных предметов и их назначение
- "Что за штука?": странные вещицы, которые нашли пользователи сети
- Всё в мире познаётся в сравнении
- Пугают и завораживают: 19 невероятных живых существ
- Мурашистое зрелище: 17 фотографий подводных объектов
Понравилось35