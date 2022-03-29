10 необычных ресторанов, которые настолько круты, что в их существование с трудом верится

Их рестораны и кафе приобрели такую бешеную популярность, что любопытные посетители готовы преодолеть половину земного шара только ради того, чтобы побывать там.
Ресторанный бизнес — это жёсткая борьба за клиентов. Чтобы гости не обходили стороной ваше заведение — мало вкусно готовить. Только креативный сервис и забавные развлечения способны сделать так, чтобы посетители возвращались вновь и вновь. Некоторые владельцы заведений вовремя осознали это и добавили в свои концепты запоминающиеся «изюминки».
Heart Attack Grill, Лас-Вегас
В бургерной Heart Attack Grill подают только жирную и вредную пищу, содержащую запредельное количество холестерина. Каждый гость заведения должен одеться в больничную одежду (он как бы становится пациентом). Официантки-медсёстры поднесут ему трехэтажный бургер, огромную пиццу или любое блюдо, указанное в меню. Клиента, который осилит заказ, ждёт поощрение. «Медсестра» прокатит его на больничной коляске, послушает стетоскопом, пригласит взвеситься на весах, стоящих прямо посреди зала. Если гость переоценил собственные возможности и не доел еду, то он должен будет испытать на себе публичную порку, которую тоже проведёт заботливая официантка.
Atomium, Брюссель
Одна из главных достопримечательностей Брюсселя. Здесь вы можете обрести новый опыт и пообедать с завязанными глазами. Сенсорный эксперимент позволит лучше насладиться вкусом блюда и сосредоточиться на собственных ощущениях. При желании чёрную повязку можно снять и просто полюбоваться видом из окна.
Modern Toilet, Тайвань
Несмотря на то, что обслуживание в ресторане среднего качества, туристы не упускают возможности заглянуть в него и приобрести фирменное мороженое или лапшу. Главная особенность заведения — соблюдение тематических деталей. Блюда подаются в уменьшенных копиях унитазов, а коктейли — в бокалах, напоминающих медицинские «утки». Вместо салфеток — туалетная бумага. Столы изготовлены из фаянсовых ванн, а сиденья — из разнообразных форм унитазов.
Culiair, Нидерланды
Однажды повару Анжелик Шмайнк пришла в голову безумная идея. Она решила использовать горячий воздух в куполе воздушного шара для приготовления еды. Температура в нём достигает 100 градусов Цельсия, что вполне подходит для медленного приготовления мяса и рыбы. Её воздушный ресторан Culiair привлекает туристов и гурманов со всего мира. Как происходит готовка? Ингредиенты в специальных металлических боксах-решетках поднимают в верхнюю часть купола, где они томятся не менее часа. В это время гости ресторана наслаждаются видами и ощущениями полета. Затем повара опускают боксы и сервируют блюда.
Le Refuge Des Fondus, Франция
Популярное французское бистро, где к заказу из меню доступны только два вида фондю — сырное и мясное. Однако нескончаемый поток клиентов выстаивается, поверьте, не за этим. Вино здесь подают не в бокалах, а в детских бутылочках с сосками. Концепция заведения позволяет взрослым ненадолго почувствовать себя детьми, пусть и столь своеобразным способом.
Vampire Cafe, Япония
Настоящее вампирское кафе есть в Японии. Оно стилизовано под логово Дракулы. Здесь можно насладиться зловещей атмосферой и попробовать на вкус хрустящий «черепок» или свежее «глазное яблоко».
Alcatraz ER, Япония
Необычный, щекочущий нервы ресторан находится в Токио. Заведение стилизовано под тюремную больницу.
Ravintola Kuappi, Финляндия
Самый маленький ресторан в мире, который вмещает в себя всего 2 человека. Отличный вариант для романтического свидания.
Nekobiyaka, Япония
Это не совсем обычное кошачье кафе. Здесь «работают» только чёрные кошки. Поэтому, если вы суеверный, то вам здесь не место.
Ресторан Hajime, Бангкок
Заведение из мира будущего, где обслуживанием посетителей занимаются не люди, а роботы. Механические работники принесут заказ, заберут грязную посуду, станцуют и помашут вам на прощание.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Одна из главных достопримечательностей Брюсселя. Здесь вы можете обрести новый опыт и пообедать с завязанными глазами. Сенсорный эксперимент позволит лучше насладиться вкусом блюда и сосредоточиться на собственных ощущениях. При желании чёрную повязку можно снять и просто полюбоваться видом из окна.