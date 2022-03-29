10 необычных ресторанов, которые настолько круты, что в их существование с трудом верится

Однажды повару Анжелик Шмайнк пришла в голову безумная идея. Она решила использовать горячий воздух в куполе воздушного шара для приготовления еды. Температура в нём достигает 100 градусов Цельсия, что вполне подходит для медленного приготовления мяса и рыбы. Её воздушный ресторан Culiair привлекает туристов и гурманов со всего мира. Как происходит готовка? Ингредиенты в специальных металлических боксах-решетках поднимают в верхнюю часть купола, где они томятся не менее часа. В это время гости ресторана наслаждаются видами и ощущениями полета. Затем повара опускают боксы и сервируют блюда.

Le Refuge Des Fondus, Франция