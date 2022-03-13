Художник добился великолепного мастерства в своём ремесле — его татуировки действительно имеют огромное сходство с фотографиями. Именно поэтому его так часто просят изобразить детей или других родственников. Кароль — это гарантия того, что качество рисунка будет на высоте. Убедитесь сами!

Гарри Поттер