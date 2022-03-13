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Польский тату-мастер Кароль Рыбаковски работает в стиле портретного реализма. Наверное, это одно из самых сложных направлений.
Художник добился великолепного мастерства в своём ремесле — его татуировки действительно имеют огромное сходство с фотографиями. Именно поэтому его так часто просят изобразить детей или других родственников. Кароль — это гарантия того, что качество рисунка будет на высоте. Убедитесь сами!
Гарри Поттер
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Пеннивайз
Змея кусачая
Лучший друг человека
Религиозно
Кошачий товарищ
Этническая бабуля
А вот и портрет дитя
Ты приходишь ко мне делать тату и делаешь это с должным уважением
Сэр Геральт
Осьминог
Хищный кот
Джимми Пейдж
Лягушка
Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор
Источник:
АНТИФИШКИ
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