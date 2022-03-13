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Художник из&nbsp;Польши делает очень реалистичные тату

Художник из Польши делает очень реалистичные тату (19 фото)

Автор:
13 марта 2022 08:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кароль Рыбаковски   красота   круто   портрет   реализм   тату   татуировка   
513
19

Польский тату-мастер Кароль Рыбаковски работает в стиле портретного реализма. Наверное, это одно из самых сложных направлений.

Художник добился великолепного мастерства в своём ремесле — его татуировки действительно имеют огромное сходство с фотографиями. Именно поэтому его так часто просят изобразить детей или других родственников. Кароль — это гарантия того, что качество рисунка будет на высоте. Убедитесь сами!


Гарри Поттер

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Пеннивайз

Змея кусачая

Лучший друг человека

Религиозно

Кошачий товарищ

Этническая бабуля

А вот и портрет дитя

Ты приходишь ко мне делать тату и делаешь это с должным уважением

Сэр Геральт

Осьминог

Хищный кот

Джимми Пейдж

Лягушка

Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор

Источник:

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Метки: Кароль Рыбаковски   красота   круто   портрет   реализм   тату   татуировка   
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2  комментария
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16k
Ал 2 часа назад
Какая бы не была красота но бабам партаки совершенно никчему.
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20k
KOSTELLO Час назад
Давно, для себя, понял одну простую вещь - татуха, это может быть красиво когда не на себе
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