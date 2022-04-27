Почему поручни эскалатора двигаются быстрее ступеней

984
5
Многие из вас наверняка замечали, что при движении на эскалаторе, если при этом держаться руками за поручни, время от времени приходится его перехватывать, так как поручень стремится «уехать» вперёд. Что это? Недоработка разработчиков или система безопасности? Попробуем выяснить.
Впервые в мире этот транспорт появился в 1894 году в нью-йоркском парке Кони-Айленд, но использовался он всего лишь как развлекательный аттракцион.
А первую станцию метрополитена снабдили эскалатором только в 1911 году — произошло это в Лондонском метро.
Сегодня во всем мире эскалаторы перевозят миллионы людей и нам уже трудно себе представить устройство хоть одного современного метрополитена без этого сложного, но такого полезного транспорта.
А первую станцию метрополитена снабдили эскалатором только в 1911 году — произошло это в Лондонском метро.
Сегодня во всем мире эскалаторы перевозят миллионы людей и нам уже трудно себе представить устройство хоть одного современного метрополитена без этого сложного, но такого полезного транспорта.
×
×
Но задумывались ли вы, почему эскалатор отстаёт от своих поручней? Многие полагают, что это сделано производителями эскалаторов намеренно, чтобы зазевавшиеся люди не уснули, стоя на движущемся транспорте.
А навалившись на поручень, вовремя смогли сориентироваться и безопасно сойти с эскалатора.
Правдиво это утверждение только отчасти.
Интересный факт: Первым общественным зданием в СССР, где были установлены эскалаторы, стал магазин «Детский мир» в 1953 году, построенный в центре Москвы на площади Дзержинского
Скорость движения поручня действительно выше скорости ступеней эскалатора, но только на начальном этапе его службы. Такая особенность заложена в него производителями в качестве допустимой погрешности.
По нормативным документам, скорость движения поручня не должна отличаться от скорости движения ступеней более чем на 2%. Но зачем производители этим пользуются? Ведь по логике можно сразу сделать скорость синхронной. Как оказалось, дьявол кроется в деталях.
Как устроен эскалатор
Транспорт приводится в движение электродвигателем через редуктор и цепную передачу.
А навалившись на поручень, вовремя смогли сориентироваться и безопасно сойти с эскалатора.
Правдиво это утверждение только отчасти.
Интересный факт: Первым общественным зданием в СССР, где были установлены эскалаторы, стал магазин «Детский мир» в 1953 году, построенный в центре Москвы на площади Дзержинского
Скорость движения поручня действительно выше скорости ступеней эскалатора, но только на начальном этапе его службы. Такая особенность заложена в него производителями в качестве допустимой погрешности.
По нормативным документам, скорость движения поручня не должна отличаться от скорости движения ступеней более чем на 2%. Но зачем производители этим пользуются? Ведь по логике можно сразу сделать скорость синхронной. Как оказалось, дьявол кроется в деталях.
Как устроен эскалатор
Транспорт приводится в движение электродвигателем через редуктор и цепную передачу.
вот верхнее покрытие поручней, в отличие от приводной части ступеней, физически не может контактировать с зубчатым металлическим колесом напрямую.
Полотно для них изготавливают из многослойного прорезиненного бельтинга (это такая очень плотная и прочная техническая ткань, изготовляемая в виде приводных ремней — Прим. автора), а также металлического корда и резинотросового полотна.
Полотно для них изготавливают из многослойного прорезиненного бельтинга (это такая очень плотная и прочная техническая ткань, изготовляемая в виде приводных ремней — Прим. автора), а также металлического корда и резинотросового полотна.
Верхний их слой для лучшей эргономики выполнен из резины. Поэтому для их привода используют вот такой блок, верхняя часть которого также выполнена из резины для наилучшего сцепления. Такая вот своеобразная резиновая покрышка.
Со временем из-за непрерывного трения резинового покрытия приводного блока о внутреннюю часть поручней в процессе работы, оно изнашивается и диаметр приводного колеса уменьшается.
Со временем из-за непрерывного трения резинового покрытия приводного блока о внутреннюю часть поручней в процессе работы, оно изнашивается и диаметр приводного колеса уменьшается.
Чтобы как-то компенсировать потери на трение, производители изготавливают приводное колесо немного больше, то есть утолщают резиновую «покрышку» приводного блока.
Из-за большего диаметра приводного колеса, скорость поручней отклоняется до разрешённых двух процентов сначала в большую сторону, а по мере его истирания постепенно сравнивается со скоростью ступеней.
Самый длинный эскалатор в мире установлен в Петербургском метрополитене на станции «Адмиралтейская» Глубина залегания станции 86 м. Вот где действительно можно вздремнуть, спускаясь в метро по пути на работу!
По мере приближения срока технического обслуживания, можно заметить, что поручни по скорости движения начинают даже отставать от ступеней. Это значит, что приводной блок требует замены.
Теперь вы знаете, почему поручни двигаются быстрее ступеней. А самая распространенная версия про спящих людей — не более чем очередная городская байка.
Из-за большего диаметра приводного колеса, скорость поручней отклоняется до разрешённых двух процентов сначала в большую сторону, а по мере его истирания постепенно сравнивается со скоростью ступеней.
Самый длинный эскалатор в мире установлен в Петербургском метрополитене на станции «Адмиралтейская» Глубина залегания станции 86 м. Вот где действительно можно вздремнуть, спускаясь в метро по пути на работу!
По мере приближения срока технического обслуживания, можно заметить, что поручни по скорости движения начинают даже отставать от ступеней. Это значит, что приводной блок требует замены.
Теперь вы знаете, почему поручни двигаются быстрее ступеней. А самая распространенная версия про спящих людей — не более чем очередная городская байка.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Компания Snap представила очки с дополненной реальностью
- Мода. Метро. Москва: попутчики, которые смогли удивить и поднять настроение
- Советский магнитофон, лента которого была дороже золота
- Немного ностальгии: СССР образца 1967 года - сколько стоила советская техника у нас и за рубежом
- В метро Нью-Йорка произошел теракт
Метки: Метро техника экскалатор
Новости партнёров