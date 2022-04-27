Почему поручни эскалатора двигаются быстрее ступеней

Но задумывались ли вы, почему эскалатор отстаёт от своих поручней? Многие полагают, что это сделано производителями эскалаторов намеренно, чтобы зазевавшиеся люди не уснули, стоя на движущемся транспорте.



А навалившись на поручень, вовремя смогли сориентироваться и безопасно сойти с эскалатора.



Правдиво это утверждение только отчасти.



Интересный факт: Первым общественным зданием в СССР, где были установлены эскалаторы, стал магазин «Детский мир» в 1953 году, построенный в центре Москвы на площади Дзержинского

Скорость движения поручня действительно выше скорости ступеней эскалатора, но только на начальном этапе его службы. Такая особенность заложена в него производителями в качестве допустимой погрешности.



По нормативным документам, скорость движения поручня не должна отличаться от скорости движения ступеней более чем на 2%. Но зачем производители этим пользуются? Ведь по логике можно сразу сделать скорость синхронной. Как оказалось, дьявол кроется в деталях.



Как устроен эскалатор

Транспорт приводится в движение электродвигателем через редуктор и цепную передачу.