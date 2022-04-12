В метро Нью-Йорка произошел теракт

Он случился в час пик на станции Сансет-Парк.
Неизвестный спустился на станцию Нью-Йоркского метро. Он был одет в строительную спецовку и противогаз. С собой принёс огнестрельное оружие и несколько самодельных взрывных устройств.
Он зашёл в приехавший поезд, дождался, пока он отойдёт от платформы, и открыл огонь по пассажирам. Затем попытался взорвать бомбы.
Как минимум, 5 человек погибло, тринадцать ранено. На месте работает полиция и сапёры, найдено несколько невзорвавшихся устройств. Террорист бросил дымовую шашку и скрылся с места преступления.
Источник:
АНТИФИШКИ
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