В метро Нью-Йорка произошел теракт

Неизвестный спустился на станцию Нью-Йоркского метро. Он был одет в строительную спецовку и противогаз. С собой принёс огнестрельное оружие и несколько самодельных взрывных устройств.

Он зашёл в приехавший поезд, дождался, пока он отойдёт от платформы, и открыл огонь по пассажирам. Затем попытался взорвать бомбы.