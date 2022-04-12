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В метро Нью-Йорка произошел теракт

В метро Нью-Йорка произошел теракт (2 фото + 4 видео)

Автор:
12 апреля 2022 17:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Метро   Нью-Йорк   бомбы   пассажиры   раненые   стрельба   теракт   электричка   
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Он случился в час пик на станции Сансет-Парк.

Неизвестный спустился на станцию Нью-Йоркского метро. Он был одет в строительную спецовку и противогаз. С собой принёс огнестрельное оружие и несколько самодельных взрывных устройств.

Он зашёл в приехавший поезд, дождался, пока он отойдёт от платформы, и открыл огонь по пассажирам. Затем попытался взорвать бомбы.

Как минимум, 5 человек погибло, тринадцать ранено. На месте работает полиция и сапёры, найдено несколько невзорвавшихся устройств. Террорист бросил дымовую шашку и скрылся с места преступления.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Метро   Нью-Йорк   бомбы   пассажиры   раненые   стрельба   теракт   электричка   
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23  комментария
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363
HalloFreeSpace Час назад
Только вчера все поржали здесь на тем как американцы разбегались от хлопка в канализации ... Все еще смешно ?
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5k
aleksei 52 секунды назад
Сново провокация спец. служб, еще небось скажут, что русский, надо же нового врага найти, исламисты нынче не в моде
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19k
С.В. 9 минут назад
Маловато будет
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5k
Григорий Бабкин 9 минут назад
Очень надеюсь, что это только начало. Бог шельму давно пометил, пора уже плюшки раздавать. Чтобы не совали свои пендосские, немытые рыла в чужие дела.
Кстати, а Путина уже обвинили?
Летящего на крыльях ночи!

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6
Alex Григорий Бабкин 5 минут назад
Зря вы так. Если бы он Байдена замочил или сенатора, то другое дело. А так опять обычные люди пострадали.
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27k
Dobry vojak Svejk Z 14 минут назад
Так понимаю - пиндосы не справляются в внешними своими выходками, получают по морде в экономическом плане и им срочно нужен внутренний враг - отвлечь общество от того дерьма, которое сами себе и принесли
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45k
Элек Мек 18 минут назад
На видео почему то одни азиаты.
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600
eternal 18 минут назад
Сколько уже подобных случаев было по всему миру, а безопасность в метро все еще сильно страдает. Не удивлюсь, что очередной обиженный на людей или фанатик какой нить сектантской веры (хотя возможно все еще привет из прошлого не отпускает "демократическое" американское общество).
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22k
Влад 24 минуты назад
Если без политики и злорадства то просто слов нет от такого раздолбайства.
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34k
Опаньки Полчаса назад
конечно, сначала надо сделать фото
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7k
Trenzel2003 39 минут назад
Людей жалко. Пиндосов нет!
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84
хитрый особист Trenzel2003 Полчаса назад
Откуда же вы мрази лезете?
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62k
Андрей 40 минут назад
Как скоро в этом обвинят Россию?
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14k
куджо 48 минут назад
Треш и угар, реально страшно, но где все эти граждане с легалищованным оружием?
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10k
Sasa 54 минуты назад
Пора уж Лукашенко или Си обвинять! ))) А то в глазах общественности Путин явно становится всемогущим! Везде всё успевает.
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25k
Федор Час назад
Дайте угадаю кого обвинят - темнейшего и злейшего))))) ДБ, почему то не сожалею
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578
Дмитрий Час назад
Одназначно Путин виноват..
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August

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