Мода. Метро. Москва: попутчики, которые смогли удивить и поднять настроение

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Кто-то считает их самыми настоящими фриками, но сами они уверены, что несут в этот мир прекрасное. Герои данного поста считают себя иконами стиля, неординарными личностями, а нам лишь остается сдерживать улыбки, когда видим их в столичном метро.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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