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Мода. Метро. Москва: попутчики, которые смогли удивить и поднять настроение

Мода. Метро. Москва: попутчики, которые смогли удивить и поднять настроение (20 фото)

Автор:
01 апреля 2022 10:22
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Москва   Юмор   весна   одежда   подземка   прикол   смех   стиль   
967
20
Кто-то считает их самыми настоящими фриками, но сами они уверены, что несут в этот мир прекрасное. Герои данного поста считают себя иконами стиля, неординарными личностями, а нам лишь остается сдерживать улыбки, когда видим их в столичном метро.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Метро   Москва   Юмор   весна   одежда   подземка   прикол   смех   стиль   
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2k
PbIBOK 17 минут назад
К №10 дружок...
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9k
Hunson Abadeer 5 минут назад
веселые ребята
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