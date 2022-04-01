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Советский магнитофон, лента которого была дороже золота

Советский магнитофон, лента которого была дороже золота (6 фото)

Автор:
01 апреля 2022 14:47
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   СССР   Япония   интересное   советская техника   техника   факты   
858
6
Цена магнитной головки, в пересчёте на рубли, составляла половину стоимости этого магнитофона первого класса.
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Источник:

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Метки: Музыка   СССР   Япония   интересное   советская техника   техника   факты   
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8  комментариев
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1k
Трям 2 часа назад
Аффтар, головка и лента это разные вещи! Так при чем тут лента в заголовке?
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14k
Bill 2 минуты назад
"Орель-101-1-стерео" массово выпускался и стоил 520 рублей:
https://shorturl.at/kyDHYhttps://shorturl.at/kyDHY
https://rem-tv.net/stuff/orel-101-1https://rem-tv.net/stuff/orel-101-1
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/orel101_1s.htmlhttp://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/orel101_1s.html
Как можно было на его базе сделать еще более качественный мафон, но при этом обязательно не дороже 440 рублей?
«Вильма-001-стерео» стоил в 1982 году 1350 рублей. А «Маяк-010-стерео» - 1900. И никого это не останавливало.
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405
Fisher1979 20 минут назад
У родителей был такой .
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1k
poбт 57 минут назад
"сквозной канал" эт че за мегатехнология?
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15k
Booka1a 2 часа назад
года три назад у нас сдохла печатающая головка на Canon IPF-670. мы купили новую за 32500 р. штука в том, что новый принтер IPF-670 стоил ровно столько же. более того, мы его купили еще года за три до этого, заменив Canon IPF-605, у которого так же сдохла ПГ той же модели и принтер 605 стоил точно тех же денег
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84k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Силовой трансформатор в экране?
Чтоб наводки по НЧ снизить?
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