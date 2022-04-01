Советский магнитофон, лента которого была дороже золота

Для магнитофона не было отечественных магнитных головок со сквозным каналом и использовались японские. Когда производство готовилось начались переговоры с фирмой AKAI о приобретении крупной партии магнитных головок, причём торгпредство надеялось на приличную скидку. А японцы взяли и заломили просто катастрофически высокую цену: в пересчете на рубли закупочная цена за одну магнитную головку выходила 260 рублей! Грамм золота в СССР тогда был примерно 25 рублей, то есть получалось, что одна головка была около 10,4 грамма золота. Магнитная головка на тот момент весила меньше 6 грамм.