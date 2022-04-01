Советский магнитофон, лента которого была дороже золота

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Цена магнитной головки, в пересчёте на рубли, составляла половину стоимости этого магнитофона первого класса.
По характеристикам он был вполне себе удовлетворительным. Ценители спорили какая же из модификаций лучше по звучанию и так и не могли прийти к какому-то одному решению. Вот такой была дека "Орель-101-1-стерео". В чем были интересные особенности этого аппарата?
С 1952 года Днепропетровский машиностроительный завод выпускал радиолокационные системы ПВО и получили в этой области мировое признание. К середине 70-х, в рамках расширения производства товаров ТНП, завод стал выпускать магнитофон-приставку "Орель-306-стерео".
В 1982 году магнитофон-приставку усовершенствовали до второго класса, но это был весь потенциал улучшения. Приставку первого класса разрабатывали уже с нуля и в начале 1984 года была выпущена первая партия магнитофонов-приставок первого класса "Орель-101-стерео".
В 1982 году магнитофон-приставку усовершенствовали до второго класса, но это был весь потенциал улучшения. Приставку первого класса разрабатывали уже с нуля и в начале 1984 года была выпущена первая партия магнитофонов-приставок первого класса "Орель-101-стерео".
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Это был очень хороший аппарат. Отличная кассетная дека со сквозным каналом была очень востребована. На базе него планировалось выпускать магнитофон высшего класса. Но этот замечательный аппарат не прошёл дальше подготовки к серийному производству. Почему же так вышло?
Для магнитофона не было отечественных магнитных головок со сквозным каналом и использовались японские. Когда производство готовилось начались переговоры с фирмой AKAI о приобретении крупной партии магнитных головок, причём торгпредство надеялось на приличную скидку. А японцы взяли и заломили просто катастрофически высокую цену: в пересчете на рубли закупочная цена за одну магнитную головку выходила 260 рублей! Грамм золота в СССР тогда был примерно 25 рублей, то есть получалось, что одна головка была около 10,4 грамма золота. Магнитная головка на тот момент весила меньше 6 грамм.
Цену за магнитофон хотели ставить 440 рублей и таким образом выходило, что магнитная головка стоила бы больше половины стоимости. Это был прямой убыток, поэтому аппарат был отправлен на доработку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/orel101_1s.htmlhttp://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/orel101_1s.html
Как можно было на его базе сделать еще более качественный мафон, но при этом обязательно не дороже 440 рублей?
«Вильма-001-стерео» стоил в 1982 году 1350 рублей. А «Маяк-010-стерео» - 1900. И никого это не останавливало.
Сквозной канал использовали для контроля качества записи прям в процессе этой записи.
Чтоб наводки по НЧ снизить?