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Скованны одной цепью: 22 брутальные идеи куда их приспособить

Скованны одной цепью: 22 брутальные идеи куда их приспособить

Автор:
27 апреля 2022 17:23
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   велосипед   креатив   мебель   поделки   цепь   
643
22

Все, что угодно можно пустить на металл или переработку. А можно из это сделать что-то необычное, креативное, не такое, как у всех. Вот вам идеи с цепями. Наслаждайтесь!

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Источник:

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Метки: Фабрика идей   велосипед   креатив   мебель   поделки   цепь   
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1  комментарий
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Vazari 41 минуту назад
"Скованы" пишется с одной "Н", а "скованные"-с двумя. Вот такая загадочная русская язык. Исправь заголовку.
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