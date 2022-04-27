Скованны одной цепью: 22 брутальные идеи куда их приспособить

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Все, что угодно можно пустить на металл или переработку. А можно из это сделать что-то необычное, креативное, не такое, как у всех. Вот вам идеи с цепями. Наслаждайтесь!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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