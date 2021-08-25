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20 примеров необычной мебели, которую купят лишь креативные личности

20 примеров необычной мебели, которую купят лишь креативные личности (27 фото)

Автор:
25 августа 2021 14:24
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   интересное   красота   кретив   мебель   необычное   смелое   
1248
27

Честно сказать мне при виде большей части этой мебели захотелось закричать - Заткнись, возьми мои деньги. Потому что это гениально, здорово и чудесно. Как раз под все то, чем люди, и я в их числе, увлекаются в жизни. А вам как?

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Метки: Фабрика идей   интересное   красота   кретив   мебель   необычное   смелое   
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578k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Вспомнился анекдот про креативных

Попадают три кота в кошачий приют. Первый - кот священника, второй - архитектора, третий - креативного директора.

Дают им каждому по миске с « Китекэтом ». Кот священника вываливает миску на пол, раскладывает корм крестом,молится, съедает корм и тихонько ложится спать довольный.

Кот архитектора также высыпает корм, раскладывает из него архитектурный
план, долго что-то двигает, думает, меняет детали местами, наконец
удовлетворенно съедает все и чинно ложится спать.

Кот креативного директора высыпает еду на пол, напряженно смотрит на
нее, начинает неистово долбить корм миской, раздалбывает его в пыль,
раскладывает из этой пыли три дорожки, вынюхивает их, отдырдычивает первых
двух котов, падает на спину и колошматя лапами по полу в истерике орет:
« Гады! Сволочи! Я не могу работать в таких условиях!!! »
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6k
Trenzel2003 21 минуту назад
Дизайнеров к ответственности за пропаганду наркомании!
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18k
Сергей Костюнин Полчаса назад
Зацепило только для художников и то это не стол а инсталляция , т.к. там есть отдельные пятна
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