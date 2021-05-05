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30 примеров истинно мужского креатива: вторая жизнь авто

30 примеров истинно мужского креатива: вторая жизнь авто (30 фото)

Автор:
05 мая 2021 12:32
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   авто   креатив   машины   мебель   поделки   
1528
30

Да, сегодня уже столько всего придумали для того, чтобы повторно использовать вещь, отжившую свой век. Машины тоже стареют, приходят в негодность и можно их просто разобрать и отвезти в пункт приемки металла, а можно и сделать что-то такое, что удивит всех вашей фантазией

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Метки: Фабрика идей   авто   креатив   машины   мебель   поделки   
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2k
The Royal aegis 54 минуты назад
Столы с движками очень даже, остальное муть какая то....
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Дмитрий Носов 12 минут назад
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10k
Василий Сургайло 15 минут назад
Запорожец с барбекю... Почему вторая жизнь? Он походу на ходу)))
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