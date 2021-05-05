30 примеров истинно мужского креатива: вторая жизнь авто

Да, сегодня уже столько всего придумали для того, чтобы повторно использовать вещь, отжившую свой век. Машины тоже стареют, приходят в негодность и можно их просто разобрать и отвезти в пункт приемки металла, а можно и сделать что-то такое, что удивит всех вашей фантазией