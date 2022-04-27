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Погода шепчет: пользователи соцсетей поделились планами на майские праздники

Погода шепчет: пользователи соцсетей поделились планами на майские праздники

Автор:
27 апреля 2022 17:22
Метки: весна   май   майские праздники   отдых   планы   соцсети   твиттер   тепло   шашлык   
1022
16
До майских праздников рукой подать, а это значит, что многие уже распланировали приближающиеся заветные деньки. Делитесь в комментариях и вы своими мечтами, которые в скором времени хотите реализовать.
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Источник:

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Метки: весна   май   майские праздники   отдых   планы   соцсети   твиттер   тепло   шашлык   
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