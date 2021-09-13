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Поклонник договоров попытался позвать девушку на свидание

Поклонник договоров попытался позвать девушку на свидание (3 фото)

Автор:
13 сентября 2021 19:21
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Tinder   знакомства   интересное   свидание   смешное   соцсети   твиттер   
1884
3
Девушка опубликовала документ, который ей прислал пользователь социальной сети для знакомств "Тиндер".
Девушка Майя рассказала в твиттере об IT-специалисте, с которым она познакомилась. Некий "Договор Свидания номер один" парень прислал ей после недолгого общения: бумага выглядела очень даже официально, написанная юридическим сухим языком, будто машину оформляли, а не на романтическое свидание шли.
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В сети это не первый подобный договор и в русскоязычном сегменте твит Майи набрал большую популярность и комментаторы горячо обсуждают договор. Кто-то считает, что жест IT-специалиста очень милый и романтичный.
"Мне нравится этот парень, считаю, стоит сходить посмотреть на него"
"Серьёзный подход. И справки есть наверное, родословная."
"Я на секунду даже пожалела, что у меня есть тёплые стабильные отношения, настолько это круто".
Кто-то остался не в таком восторге.
"Я даже не знаю это прекрасно или отвратительно".

А молодой человек, кстати, тоже есть в твиттере и отреагировал на такую вот "минуту славы".

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Метки: Tinder   знакомства   интересное   свидание   смешное   соцсети   твиттер   
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17k
MarkovAlexandr Час назад
А когда-то это было просто шуткой ...

Ссылка www.youtube.com
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13k
SpoiltNail 16 минут назад
Забавно, но маты - лишнее совсем.
Сначала матерятся при девушке, потом при детях

Это как-то фу
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75
BOBeR 17 минут назад
Во-первых, условия максимально адекватные и положительные. Во-вторых, цель поднять настроение. В-третьих, парень айтишник, скорее всего не глупый, отсеивает ТП: если девку испугал фановый текс, но оформленный в "документ", то и нафиг она ему не сдалась..
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6k
Мистер Фикс Полчаса назад
Каждый сходит с ума по своему
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32k
Netyn Полчаса назад
Не раскрыта тема ответственности сторон при нарушение условий договора Поэтому, только шутка юмора И хороший отсев тупых куриц, которые не могут в юмор
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5k
vzaimnaya_vzaimnost Полчаса назад
Я б с таким сходила))) видно же, что с чувством юмора порядок у человека)
А у барышни, как раз, наоборот)
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3k
Mimik 36 минут назад
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7k
Дмитрий Данилов 43 минуты назад
У парня определенно все хорошо с чувством юмора, а это однозначно плюс
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1k
sedoisever 43 минуты назад
Мог бы обойтись без "усталости". Многих девушек это может отпугнуть. Хотя...
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Комментарий удален
−2
834
Gayrat Час назад
Да нормально. По отклонения от "официоза" видно, что парень просто прикалывается и не является реально шибанутым. Не каждый выделывается, как может, чтобы самочку заинтриговать - кто-то договоры составляет, а кто-то банально нудит "вашей маме зять не нужен" или "мне тут из рая звонили..."
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1k
Yus Час назад
Боженька, останови этот трамвай, дай выйти нормальным, а потом сожги к ...... эту планету.
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