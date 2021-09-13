Поклонник договоров попытался позвать девушку на свидание

В сети это не первый подобный договор и в русскоязычном сегменте твит Майи набрал большую популярность и комментаторы горячо обсуждают договор. Кто-то считает, что жест IT-специалиста очень милый и романтичный.

"Мне нравится этот парень, считаю, стоит сходить посмотреть на него"

"Серьёзный подход. И справки есть наверное, родословная."

"Я на секунду даже пожалела, что у меня есть тёплые стабильные отношения, настолько это круто".

Кто-то остался не в таком восторге.

"Я даже не знаю это прекрасно или отвратительно".



А молодой человек, кстати, тоже есть в твиттере и отреагировал на такую вот "минуту славы".