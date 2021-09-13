Поклонник договоров попытался позвать девушку на свидание

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Девушка опубликовала документ, который ей прислал пользователь социальной сети для знакомств "Тиндер".
В документе были прописаны все основные правила будущей встречи и обязанности сторон. Люди никак не могут определиться - это хорошо, или же тревожный звонок?
Девушка Майя рассказала в твиттере об IT-специалисте, с которым она познакомилась. Некий "Договор Свидания номер один" парень прислал ей после недолгого общения: бумага выглядела очень даже официально, написанная юридическим сухим языком, будто машину оформляли, а не на романтическое свидание шли.
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В договоре были прописаны все пункты, начиная с оплаты им девушке такси, заказанные еду и напитки и обязался во время встречи поддерживать беседу: "Приглашающий обязуется предоставить общение неопределённого уровня качества, определяемого [усталостью] Сторон". Также он уверяет, что встречу можно отменить, завершить или перенести.
Приятно было увидеть в документе и то, что ни одна сторона не будет спаивать и склонять другого человека к различным действиям, если человек находится в нетрезвом состоянии.
Приятно было увидеть в документе и то, что ни одна сторона не будет спаивать и склонять другого человека к различным действиям, если человек находится в нетрезвом состоянии.
В сети это не первый подобный договор и в русскоязычном сегменте твит Майи набрал большую популярность и комментаторы горячо обсуждают договор. Кто-то считает, что жест IT-специалиста очень милый и романтичный.
"Мне нравится этот парень, считаю, стоит сходить посмотреть на него"
"Серьёзный подход. И справки есть наверное, родословная."
"Я на секунду даже пожалела, что у меня есть тёплые стабильные отношения, настолько это круто".
Кто-то остался не в таком восторге.
"Я даже не знаю это прекрасно или отвратительно".
А молодой человек, кстати, тоже есть в твиттере и отреагировал на такую вот "минуту славы".
"Мне нравится этот парень, считаю, стоит сходить посмотреть на него"
"Серьёзный подход. И справки есть наверное, родословная."
"Я на секунду даже пожалела, что у меня есть тёплые стабильные отношения, настолько это круто".
Кто-то остался не в таком восторге.
"Я даже не знаю это прекрасно или отвратительно".
А молодой человек, кстати, тоже есть в твиттере и отреагировал на такую вот "минуту славы".
Девушка на свидание не пошла, она не была готова встречаться с человеком, который высылает столь странные бумаги сразу после знакомства.
Однако, многие пользователи высказались, что были не против получить подобный документ, где учтены все возможные варианты свидания и его исход.
А как вам подобный формат? Честно говоря, новая этика диктует, что лучше перестраховаться и записать все, что возможно, чтобы потом не было проблем.
Однако, многие пользователи высказались, что были не против получить подобный документ, где учтены все возможные варианты свидания и его исход.
А как вам подобный формат? Честно говоря, новая этика диктует, что лучше перестраховаться и записать все, что возможно, чтобы потом не было проблем.
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Сначала матерятся при девушке, потом при детях
Это как-то фу
А у барышни, как раз, наоборот)