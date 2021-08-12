Преподаватели отбили все желание учиться: 21 история от школьников и бывших студентов

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У многих в школе и институте был любимый предмет. Однако в какой-то момент страсть к нему превратилась в отвращение. Виной тому стал учитель. Мы подготовили похожие истории от людей, чтобы показать, что с такой проблемой сталкивают студенты и школьники по всей стране.
1. В Твиттере люди делятся историями, какой предмет им нравился, но затем перестал по вине учителя
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3. Школьники и бывшие школьники рассуждают и приходят к выводу, что от учителя многое зависит
А у вас был предмет, который вы любили, но затем потеряли к нему интерес из-за ужасного препода?
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Потом пришёл мужик. Побухивал с трудовиком. Мог несколько уроков анекдоты травить. А потом за один урок, рассказать так, что всё понятно на неделю вперёд !
Жаль, долго не прожил.
Но в целом к учителям претензий нет. Географичка только была ушибленая на голову. Мы ей рефераты писали на темы, которые ее бесят.