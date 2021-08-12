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Преподаватели отбили все желание учиться: 21 история от школьников и бывших студентов

Преподаватели отбили все желание учиться: 21 история от школьников и бывших студентов (22 фото)

Автор:
12 августа 2021 08:42
Метки: истории   преподаватели   соцсети   твиттер   твиты   учеба6 отбили желание учиться   учителя   
3713
22
У многих в школе и институте был любимый предмет. Однако в какой-то момент страсть к нему превратилась в отвращение. Виной тому стал учитель. Мы подготовили похожие истории от людей, чтобы показать, что с такой проблемой сталкивают студенты и школьники по всей стране.
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: истории   преподаватели   соцсети   твиттер   твиты   учеба6 отбили желание учиться   учителя   
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20k
Андрей Иванов 2 часа назад
Институт отбил желание учится? Да ладно. Это не школа, ты уже взрослый, тут всё от тебя. Если нет желания учиться - это твоя лень и раздолбайство.
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11k
Максим 3 минуты назад
Литература, 10-11 классы. Вела завуч, мужененавистница. Очень любил читать, но по сочинениям стабильно получал 3 за содержание на 5-6 листов, 4 за ошибки, причём их было 2-3 незначительных на весь текст. В основном знаки препинания, потому что любил длинные развёрнутые предложения. Как-то одноклассница попросила на первых уроках почитать моё сочинение, сама гуляла вечером, не успела написать. Сдать сочинение надо было на 5-6 уроках. Списала практически слово в слово, в итоге ей 5,мне 2. На вопрос "как так?" ответила, что я списал, потому что сам я не могу так сформулировать мысли. После этого руки опустились, старался только на выпускном экзамене, но оценка за сочинение была та же, 3/4. На этом вроде можно и закончить, но был ещё один случай. Я уже студент, встречаюсь с девчонкой-выпускницей, она просит помочь с сочинением по "Войне и миру", а там можно ох как развернуться! Ну я и развернулся, так что её сочинение выставили на город,и по городу оно заняло 2 место. Самый смак в том, что наша литручка была председателем комиссии. Как говорится, шах и мат, Татьяна Николаевна!
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11k
Серёга@ 6 минут назад
У нас математику, вела старая жаба. Дружно ненавидели её всем классом. Зимой, на уроках жрала огромные, красные яблоки!
Потом пришёл мужик. Побухивал с трудовиком. Мог несколько уроков анекдоты травить. А потом за один урок, рассказать так, что всё понятно на неделю вперёд !
Жаль, долго не прожил.
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1k
Matrix 7 минут назад
О да, в моё время если ты не понял что-то, то это твой косяк. Теперь виноват учитель, также легче. Свалить свою бездарность и тупизм на другого человека
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7k
Пуриц Жорж 11 минут назад
В моей школе физичка всё время орала : Ни какого 9 класса- в Путягу и к станку!!!
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787
anton 11 минут назад
Настолько тупых отмазок я еще не читал... Все предвзятые и орут... Может все же детки - е@бланы? С этой стороны кто-нибудь рассматривал вопрос?
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1k
tvcshnik Полчаса назад
В школе алгебру геометрию еле на трояк вытягивал. Пошёл в ПТУ на выпускных твёрдые пять были. Многое от препода зависит.
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6k
Elena Ki Полчаса назад
У меня все предметы шли хорошо. Не отличница, но всегда могла ответить, если поднимали внезапно, отрывая от болтовни с подружкой. И вдруг, в 7-м классе на меня взъелась англичанка. У меня одни пятерки по английскому были, и ни с того ни с сего она начала меня гнобить. Заходим в класс, все шумят, переговариваются, толкаются, с перемены еще разгоряченные, я просто ставлю портфель на парту - училке показалось, что слишком громко, выгоняет меня из класса. Запомнилась тишина в классе, никто не понимал, за что. После этого пятерок по английскому не было. Но экзамен сдала. Английский потом учила в институте, на курсах повышения квалификации, на пробные уроки с носителем языка ходила - не идет язык, хоть тресни.
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13k
Booka1a 38 минут назад
либо у меня учителя были вполне адекватные, либо я такой непрошибаемый, но всё было наоборот. просто были предметы, которые мне не нравились и я их вообще игнорировал. большинство оценок - четверки и пятерки, а по какому-нибудь предмету ряд двоек. ни родители, ни учителя вообще не понимали, что происходит
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903
Алксандр Шевченко 41 минуту назад
Не знаю, всех преподавателей я вспоминаю с теплотой. Хотя аттестат у меня очень интересный 2 четвёрки английский и физра, 2 тройки русский и литература по итогам сочинения выпускного 5/2 решили поставить 2 тройки, в общем ни разу не лингвист. Но школьной базе 2 курса в институте я 90 % просто повторял изучение, из нового были матрицы в вышке, ну и диференциальные уравнения. Физику и химию я знал больше курса на порядок спасибо Нине Яковлевне, она так хотела чтобы я пошёл в институт Губкина, место даже там выбила бюджетное, а мечтал тогда в Пушкино попасть в военный радиотехнический, наивный дурачек думал армия это что-то нечто, патриотизм зашкаливал.
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1k
bosayk 50 минут назад
у меня был обратный эффект, чем старше становились одноклассницы - тем интересней проходили уроки физкультуры)
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20k
pssst Час назад
Вообще пох было на мнение и поведение учителей. Олимпиадник, епта. Защитник чести школы.
Но в целом к учителям претензий нет. Географичка только была ушибленая на голову. Мы ей рефераты писали на темы, которые ее бесят.
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7k
sivanov1079 Час назад
Любил историю, литературу, географию и биологию, хорошо давались физика с математикой. Не нравились, пожалуй, химия и русский. Первый предмет был неинтересен, т.к. изучался чисто теоретически, скучно и непонятно. Второй было лень зубрить. Мне нравится понимать, а не заучивать. Русский своими исключениями нелогичен. А конфликт был суровый с классухой в профильном физмате, физичкой. Хотя она и не отбила желание учиться, и даже закалила в противостоянии интригам и политическим моментам... да, она была изощренный враг. В жизни опыт пригодился. А сам с успехом закончил Московский Энергетический, дневное очное, бюджет
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38k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
а география ли тупая? может все таки ученик? часто не шутки не смешные а у того кто их слушает нет юмора, геополитика это очень тесно связанная вещь с географией, возможно просто у данного ученика не хватает развития чтобы понять связи...
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6k
Фельдъегерь 2 часа назад
Полито-матьее-логия, терпеть не мог ее, как и вообще все гуманитарные дисциплины, правильного ответа в этих дисциплинах не существует, правильно только то, что говорит преподаватель
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