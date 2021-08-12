Преподаватели отбили все желание учиться: 21 история от школьников и бывших студентов

У многих в школе и институте был любимый предмет. Однако в какой-то момент страсть к нему превратилась в отвращение. Виной тому стал учитель. Мы подготовили похожие истории от людей, чтобы показать, что с такой проблемой сталкивают студенты и школьники по всей стране.

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1. В Твиттере люди делятся историями, какой предмет им нравился, но затем перестал по вине учителя 0 Источник:

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3. Школьники и бывшие школьники рассуждают и приходят к выводу, что от учителя многое зависит 0 Источник:

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5. Таких сразу сажать надо 0 Источник:

6. Где же профэтика? Для подобных неуравновешенных личностей надо делать наказания 0 Источник:

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11. На форумах родители тоже поднимают эту проблему 0 Источник:

12. Как же бороться с подобными учителями? 0 Источник:

13. И 3 года, и 5, и даже 14 лет назад была эта проблема 0 Источник:

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17. Отзывы об одном колледже России 0 Источник:

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