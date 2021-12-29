Чем заняться на новогодних праздниках: пользователи соцсетей поделились планами

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Совсем немного осталось до новогодних каникул, поэтому необходимо уже определяться с планами на них, если, конечно, вы этого еще не сделали. В данном посте мы собрали намерения пользователей Твиттера, которые ждут не дождутся завершения трудовых будней. Кто-то планирует отоспаться, кто-то уже подготовил подборку книг и фильмов, а кто-то решил заняться кое-чем поинтереснее.
1. Лежать дома в кровати и не двигаться - это самый распространенный план на новогодние праздники
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13. Какие еще планы у пользователей Твиттера?
Божечки- кошечки, я теперь счастливая обладательница чаеварки. Я на столько в восторге, что сверху решила себе заказать килограммовое ассорти чая.— SgorayaPlamenem (@SgorayaP) December 28, 2021
Думаю, на новогодних праздниках я будут выглядеть так: pic.twitter.com/cbXhqEElFa
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