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Чем заняться на новогодних праздниках: пользователи соцсетей поделились планами

Чем заняться на новогодних праздниках: пользователи соцсетей поделились планами (17 фото)

Автор:
29 декабря 2021 10:19
Метки: twitter   досуг   каникулы   новый год   отдых   праздники   твиттер   
2577
17
Совсем немного осталось до новогодних каникул, поэтому необходимо уже определяться с планами на них, если, конечно, вы этого еще не сделали. В данном посте мы собрали намерения пользователей Твиттера, которые ждут не дождутся завершения трудовых будней. Кто-то планирует отоспаться, кто-то уже подготовил подборку книг и фильмов, а кто-то решил заняться кое-чем поинтереснее.
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Метки: twitter   досуг   каникулы   новый год   отдых   праздники   твиттер   
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9  комментариев
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188
Тоша Час назад
Я в Новогодние праздники буду усиленно деградировать))) Играть в комп игры, слушать книги, смотреть видосики всякие) Иногда ходить в гости к родителям.
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7k
Женя 24 минуты назад
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283
Faithless Полчаса назад
Тарков сам себя не пройдет, New World сам себя не пройдет, попойки в гостях сами себя не пройдут, наготовленное на НГ само себя не съест. Ох на праздники столько работы, столько работы.
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16k
Теуш Алексей 40 минут назад
А у меня полный анус!
30 31 1 ...4 5 6... 8 9 10 11. БЛТБ!
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12k
DjnZ 41 минуту назад
Летом выходные на даче. На праздниках буду как всегда, компенсировать то, что недополучаю летом.
Музеи, театры, встречи с друзьями...
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