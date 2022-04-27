Как тебе такое, Твиттер? Новая покупка Илона Маска в мемах

Илон Маск купил Твиттер за астрономическую сумму. Зачем он это сделал, если его можно скачать бесплатно?
Пять лет назад между Илоном Маском и журналистом из Business Insider состоялся такой диалог в Твиттере:
- Я люблю Твиттер.
- Тогда ты должен купить его.
- Сколько он стоит?
И вот в 2022 году Маск сначала стал самым крупным акционером компании, а потом сделал владельцам соцсети предложение, от которого они не смогли отказаться. Накануне покупки Маском компания оценивалась в $37 млрд, Маск предложил $43 млрд, а в итоге заплатил на миллиард больше. Любопытно, что половину суммы на покупку Твиттера Маск взял в кредит в нескольких банках.
Интернет тут же стал считать деньги самого богатого человека в мире, решать, на что их следовало потратить. Журналистка Маргарет Бишер устроила в Твиттере опрос "На что лучше потратить миллиарды Илона Маска?". 11,5% пользователей проголосовали за "покончить с голодом в мире", а 88,5% нажали на кнопку "купить Твиттер".
Кто-то из пользователей подсчитал, что на $44 млрд можно было бы дать всем бездомным дома в США и решить вопрос голода в мире. Однако Илона Маска и ранее ругали за неправильное, по мнению интернета, расходование денег. Один из больших начальников в ООН осенью 2021 года сказал, что 2% огромного состояния Маска хватит на то, чтобы накормить голодающих по всему миру. Маск ответил, что, если ООН предоставит ему план решения проблемы голода в мире за $6 млрд, то он готов перечислить ООН нужную сумму. План ему предоставили, а он, в свою очередь, перевёл $5,7 млрд на благотворительность. Правда, в ООН сказали, что пока денег не получили, но вообще очень рады, что Маск согласился помочь.
С суммой разобрались, а смысл какой в покупке Твиттера? Разных забавных теорий на этот счёт в интернете полно. В России шутят, что Маск потратил десятки миллиардов, чтобы забанить Рогозина.
Дмитрий Рогозин прокомментировал покупку Маска, закрыв свой профиль в Твиттере.
Илон Маск говорит, что купил Твиттер ради свободы слова. Вот что сказано в официальном пресс-релизе:
Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это городская цифровая площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. Я хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, расширяя продукт новыми функциями, делая алгоритмы открытыми для повышения доверия, побеждая спам-ботов и аутентифицируя всех людей
Илон Маск покупает Твиттер
Злейшие критики Маска уже призывают в Твиттере к удалению аккаунтов после захвата платформы владельце Tesla.
На этой картинке Маск дразнит стереотипных леволиберальных пользователей Твиттера.
В Твиттере уже забили тревогу, говорят, что покупка Маском соцсети - это конец демократии. И вообще, Маск - проклятый капиталист, получивший своё состояние от отца, который, в свою очередь, разбогател во времена апартеида в Южной Африке, эксплуатируя чернокожих.
Активный пользователь Твиттера и выдающийся американский режиссёр Роб Райнер ("Несколько хороших парней", "Мизери", "Когда Гарри встретил Салли") боится, что теперь в соцсеть вернётся Трамп.
Но Трамп уже официально заявил, что в Твиттер не вернётся, даже если Маск его разбанит.
Кстати, таким мог бы стать новый логотип соцсети, потому что Маск в первую очередь владелец Tesla.
А вот ещё одна шуточная теория о причинах покупки Твиттера.
Источник:
АНТИФИШКИ
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