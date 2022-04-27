Как тебе такое, Твиттер? Новая покупка Илона Маска в мемах

Интернет тут же стал считать деньги самого богатого человека в мире, решать, на что их следовало потратить. Журналистка Маргарет Бишер устроила в Твиттере опрос "На что лучше потратить миллиарды Илона Маска?". 11,5% пользователей проголосовали за "покончить с голодом в мире", а 88,5% нажали на кнопку "купить Твиттер".

Кто-то из пользователей подсчитал, что на $44 млрд можно было бы дать всем бездомным дома в США и решить вопрос голода в мире. Однако Илона Маска и ранее ругали за неправильное, по мнению интернета, расходование денег. Один из больших начальников в ООН осенью 2021 года сказал, что 2% огромного состояния Маска хватит на то, чтобы накормить голодающих по всему миру. Маск ответил, что, если ООН предоставит ему план решения проблемы голода в мире за $6 млрд, то он готов перечислить ООН нужную сумму. План ему предоставили, а он, в свою очередь, перевёл $5,7 млрд на благотворительность. Правда, в ООН сказали, что пока денег не получили, но вообще очень рады, что Маск согласился помочь.