Мимимика: 15 забавных и героических фото фигуристов с соревнований

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Если хочешь победить, думай только о победе, а не о том, как ты выглядишь. Мы сделали подборку фотографий фигуристов, в минуты выплеска эмоций. Скорее всего, перед победой. А как же иначе? Смотрим. И обязательно восхищаемся этими прекрасными, талантливыми и невероятно трудолюбивыми людьми - настоящими звёздами льда!
Евгений Плющенко на Олимпиаде в Сочи 2014. Давай, Женя!
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Яков Городжа, Украина. Если Бог есть, помоги мне!
Источник:
АНТИФИШКИ
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