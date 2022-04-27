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Мимимика: 15 забавных и героических фото фигуристов с соревнований

Мимимика: 15 забавных и героических фото фигуристов с соревнований

Автор:
27 апреля 2022 17:51
Сообщество : Спорт
Метки: Юмор   лёд   мимика   подборка   смешные фото   фигуристы   фигурное катание   
1306
16

Если хочешь победить, думай только о победе, а не о том, как ты выглядишь. Мы сделали подборку фотографий фигуристов, в минуты выплеска эмоций. Скорее всего, перед победой. А как же иначе? Смотрим. И обязательно восхищаемся этими прекрасными, талантливыми и невероятно трудолюбивыми людьми - настоящими звёздами льда!

Евгений Плющенко на Олимпиаде в Сочи 2014. Давай, Женя!

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Яков Городжа, Украина. Если Бог есть, помоги мне!

Источник:

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Метки: Юмор   лёд   мимика   подборка   смешные фото   фигуристы   фигурное катание   
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4  комментария
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60k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
все эти гримасы означают только одно -спорт это неестественное состояние человека . запредельные нагрузки дают человеку возможность выжить но явно не добавляют здоровья и красоты.
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10k
Касьян Пуздой 3 часа назад
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3k
Veprь в напряге 3 часа назад
Какие страшные...Прям – японский театр масок. ...Плющенко жалко
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