Мимимика: 15 забавных и героических фото фигуристов с соревнований

Если хочешь победить, думай только о победе, а не о том, как ты выглядишь. Мы сделали подборку фотографий фигуристов, в минуты выплеска эмоций. Скорее всего, перед победой. А как же иначе? Смотрим. И обязательно восхищаемся этими прекрасными, талантливыми и невероятно трудолюбивыми людьми - настоящими звёздами льда!