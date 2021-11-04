Эпичные провалы горе-строителей из серии "И так сойдет!"

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Аккаунт в Инстаграме под названием Типичный рукожоп собирает самые эпичные строительные фейлы, на которые невозможно смотреть спокойно. Хочется то ли смеяться до слез, то ли плакать. Взглянем на самые яркие примеры строительных маразмов из аккаунта.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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