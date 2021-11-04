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Эпичные провалы горе-строителей из серии "И так сойдет!"

Эпичные провалы горе-строителей из серии "И так сойдет!" (30 фото)

Автор:
04 ноября 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   подборка   приколы   смешные фото   строители   строительные фейлы   фото   
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Аккаунт в Инстаграме под названием Типичный рукожоп собирает самые эпичные строительные фейлы, на которые невозможно смотреть спокойно. Хочется то ли смеяться до слез, то ли плакать. Взглянем на самые яркие примеры строительных маразмов из аккаунта.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дизайн   подборка   приколы   смешные фото   строители   строительные фейлы   фото   
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kalinser 51 минуту назад
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Рекламщик 20 минут назад
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Павел Коваленко Полчаса назад
Пьяный тротуар я знаю,это у нас на Большой Горной в Саратове))))
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mercure

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