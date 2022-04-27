16 ярких примеров того, как бесповоротно и беспощадно время влияет на все на планете

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Время нельзя повернуть вспять. Минутная стрелка не пойдет назад, как бы мы не хотели. Потому важно ценить каждый момент жизни. Перед вами предметы, на которых поиграло всесильное и беспощадное время.
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А у вас сохранились предметы, над которыми время невластно?
Источник:
АНТИФИШКИ
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