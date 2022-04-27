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16 ярких примеров того, как бесповоротно и беспощадно время влияет на все на планете

16 ярких примеров того, как бесповоротно и беспощадно время влияет на все на планете

Автор:
27 апреля 2022 14:20
Метки: Время   время беспощадно   интересно   спустя время   спустя годы   фото   
996
17

Время нельзя повернуть вспять. Минутная стрелка не пойдет назад, как бы мы не хотели. Потому важно ценить каждый момент жизни. Перед вами предметы, на которых поиграло всесильное и беспощадное время.

×
×

А у вас сохранились предметы, над которыми время невластно?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Время   время беспощадно   интересно   спустя время   спустя годы   фото   
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Mowgley Полчаса назад
17 лет, как новый

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Mowgley 22 минуты назад
Мультитул 1998 года, а режику поменьше 8 лет

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Спелая кукурузинка

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