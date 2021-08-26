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20 удивительных примеров того, что время на всем оставляет свой неизгладимый след — даже на нас

20 удивительных примеров того, что время на всем оставляет свой неизгладимый след — даже на нас (21 фото)

Автор:
26 августа 2021 07:10
Метки: Время   время неумолимо   до и после   интересно   фото   
2486
21

Время несется с безумной скоростью, нам его не остановить. Еще вчера мы ходили в школу, а сегодня уже моргнули глазом и разменяли 4 десяток (и более). Быстротечность дней можно воочию заметить на предметах, которые нас окружают. Казалось бы, что здесь удивительного? Но в череде ней мы часто не замечаем обычных вещей, поэтому так важно ценить каждый момент своей жизни.

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А вы давно меняли старую и любимую вещь на новую?

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Метки: Время   время неумолимо   до и после   интересно   фото   
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4  комментария
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2k
Наблюдатель 50 минут назад
Вот так новость.... Оказывается, вещи изнашиваются.
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103
Вадим В. Новоженов 5 минут назад
Это новый фоторепортаж Капитана Очевидности? Ох, как я его ждал! Ох, как это интересно-то!
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26
Нюся 36 минут назад
Автор, вы меня извините, но заголовок не соответствует содержанию. Время тут не причем. Обычное механическое воздействие на тот или иной предмет.
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