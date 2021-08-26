20 удивительных примеров того, что время на всем оставляет свой неизгладимый след — даже на нас

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Время несется с безумной скоростью, нам его не остановить. Еще вчера мы ходили в школу, а сегодня уже моргнули глазом и разменяли 4 десяток (и более). Быстротечность дней можно воочию заметить на предметах, которые нас окружают. Казалось бы, что здесь удивительного? Но в череде ней мы часто не замечаем обычных вещей, поэтому так важно ценить каждый момент своей жизни.
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10. "Я 10 лет ходил с одной и той же сумкой, как же круто, что мне удалось найти такую же новую"
А вы давно меняли старую и любимую вещь на новую?
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Метки: Время время неумолимо до и после интересно фото
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