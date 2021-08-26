20 удивительных примеров того, что время на всем оставляет свой неизгладимый след — даже на нас

Время несется с безумной скоростью, нам его не остановить. Еще вчера мы ходили в школу, а сегодня уже моргнули глазом и разменяли 4 десяток (и более). Быстротечность дней можно воочию заметить на предметах, которые нас окружают. Казалось бы, что здесь удивительного? Но в череде ней мы часто не замечаем обычных вещей, поэтому так важно ценить каждый момент своей жизни.