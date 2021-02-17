Письмо времен Второй мировой войны пришло по адресу спустя 78 лет

Мы привыкли ругать почтовые переводы за медлительность, но едва ли кому-то из нас приходилось ждать заветной весточки 78 лет! Скажете, это невозможно? Как бы ни так!



В 1943 году 18-летний Билл Колдуэлл ушёл на фронт. Находясь в лагере подготовки, юный солдат отправил письмо своему дяде Фреду. Лишь с победой вернувшись с войны, Билл узнал, что семья так и не получила его весточки.



Судьба потерянного письма мало волновала Колдуэлла, ведь неразбериха с отправкой писем очень просто объяснялась военным положением, царившим в стране. А главное, что Билл всё же вернулся домой целым и невредимым!



Герой высадки в Нормандии скончался в уже мирное время, в 1996 году. К тому моменту ушёл из жизни и дядюшка Фред, поэтому ждать письма было некому. И какого же было удивление родственника дяди Фреда, ныне проживающего в его доме, когда он обнаружил в почтовом ящике затерявшийся конверт!