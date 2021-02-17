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Письмо времен Второй мировой войны пришло по адресу спустя 78 лет

Письмо времен Второй мировой войны пришло по адресу спустя 78 лет (4 фото)

Автор:
17 февраля 2021 08:32
Сообщество : Истории
Метки: Время   забавно   истории   люди   письмо   спустя время   фото   
375
4
Британская семья не ожидала получить такой привет из прошлого.
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Метки: Время   забавно   истории   люди   письмо   спустя время   фото   
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1k
Росомаха 2 часа назад
Переплюнули !
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Элитный тигр 37 минут назад
Во-во, а еще про почту России что-то плохо говорят...
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