Люди вернулись на важные для них места и проверили, насколько те изменились

Наверняка у каждого есть памятные места, которые каким-то образом связаны с историей семьи — где-то вы побывали в детстве, а какой-то уголок помните по свадебным фото родителей или кадрам из поездок.
И иногда люди снова оказываются в этих местах, целенаправленно и случайно. Чем не повод сделать ещё один снимок на память и сравнить с фото из прошлого? Например, вот так.
Мы с братьями сидим на том же дельфине 25 лет спустя
Папа я в 1976 году и 2018-м на том же месте на острове Гельголанд
Папа на Столовой горе 30 лет назад и я сейчас
Мы с семьёй вернулись на то же место в Малайзии: разница в 20 лет
Свадебное фото родителей из 1972-го. На втором фото мама на той же лестнице
Если что, с папой всё хорошо, он просто не пошёл с нами гулять.
Всё тот же бассейн: на первом кадре я уже отец, а на втором ещё малыш
Спустя 71 год. Даже улыбка осталась такой же!
Сфотографировался там же, где папа 40 лет назад, на Тайване
Моя мама в Сан-Франциско в 15 лет и в 50
Сделал кадр с огромными корнями. Вдруг вспомнил, что уже видел их 20 лет назад!
Понадобилось много времени, но мы с невестой всё же нашли это место в Центральном парке
40 лет назад тут сфотографировались мои бабушка с дедушкой.
Мы с сыном вернулись во Флоренцию. Прошло 10 лет, и он уже почти меня перерос
Нашли с дедушкой лагерь для бойскаутов, в который он приезжал в1954 году
Навестили родной город спустя 22 года и заметили, как подросло это дерево
Я и дедушка у Великой китайской стены с разницей в 40 лет
Приехал с сёстрами в Помпеи, повторили фото 15-летней давности
Вот такой необычный способ отследить, как порой меняются люди и важные для них места!
Источник:
АНТИФИШКИ
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