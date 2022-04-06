FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6793 поста • 760 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Люди вернулись на важные для них места и проверили, насколько те изменились

Люди вернулись на важные для них места и проверили, насколько те изменились (17 фото)

Автор:
06 апреля 2022 09:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   было стало   в мире   интересно   люди   места   фото   
1127
17

Наверняка у каждого есть памятные места, которые каким-то образом связаны с историей семьи — где-то вы побывали в детстве, а какой-то уголок помните по свадебным фото родителей или кадрам из поездок.

И иногда люди снова оказываются в этих местах, целенаправленно и случайно. Чем не повод сделать ещё один снимок на память и сравнить с фото из прошлого? Например, вот так.


Мы с братьями сидим на том же дельфине 25 лет спустя

×
×

Папа я в 1976 году и 2018-м на том же месте на острове Гельголанд

Папа на Столовой горе 30 лет назад и я сейчас

Мы с семьёй вернулись на то же место в Малайзии: разница в 20 лет

Свадебное фото родителей из 1972-го. На втором фото мама на той же лестнице

Если что, с папой всё хорошо, он просто не пошёл с нами гулять.


Всё тот же бассейн: на первом кадре я уже отец, а на втором ещё малыш

Спустя 71 год. Даже улыбка осталась такой же!

Сфотографировался там же, где папа 40 лет назад, на Тайване

Моя мама в Сан-Франциско в 15 лет и в 50

Сделал кадр с огромными корнями. Вдруг вспомнил, что уже видел их 20 лет назад!

Понадобилось много времени, но мы с невестой всё же нашли это место в Центральном парке

40 лет назад тут сфотографировались мои бабушка с дедушкой.



Мы с сыном вернулись во Флоренцию. Прошло 10 лет, и он уже почти меня перерос

Нашли с дедушкой лагерь для бойскаутов, в который он приезжал в1954 году

Навестили родной город спустя 22 года и заметили, как подросло это дерево

Я и дедушка у Великой китайской стены с разницей в 40 лет

Приехал с сёстрами в Помпеи, повторили фото 15-летней давности

Вот такой необычный способ отследить, как порой меняются люди и важные для них места!


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Время   было стало   в мире   интересно   люди   места   фото   
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1123710



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Братья Стругацкие: два человека - один писатель
2
58
Братья Стругацкие: два человека - один писатель
"Гардина Литвинова" и другие: пародии блогера Юрия Истерики на звезд и знаменитостей
2
53
"Гардина Литвинова" и другие: пародии блогера Юрия Истерики на звезд и знаменитостей
Набирающие популярность в сообществах
Немецкие технологии, которые достались СССР после войны
1
26
Немецкие технологии, которые достались СССР после войны
От брака по расчёту к взаимной любви
0
0
От брака по расчёту к взаимной любви
Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото)
Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Ватермарк#факты#дтп#позитив#красота#подборка#СССР#кот#война
#прикол#животные#интересное#мир#авто аварии#автомобили#девушки#автомир#картинки#драка
#фото#интересно#Разное#аварии#история#Приколы#люди#Россия#женщина#Украина
Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото) Как «самая красивая девочка в мире» выглядит 13 лет спустя (9 фото) 20 фото народа балти, до недавнего времени жившего в полной изоляции от внешнего мира 20 фото народа балти, до недавнего времени жившего в полной изоляции от внешнего мира 12 секретов со всего света: места, запретные для туристов 12 секретов со всего света: места, запретные для туристов Лесной сапог, в котором прожила женщина Лесной сапог, в котором прожила женщина Изобретения, которые были созданы детьми Изобретения, которые были созданы детьми Что такое израильский кибуц, и как в нем живут люди Что такое израильский кибуц, и как в нем живут люди

На что жалуетесь?

Вернуться