17 фото, которые показывают силу времени

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Всё в этом мире не вечно. Благодаря течению времени можно увидеть значимые изменения, прогресс и, к сожалению или счастью, даже старение. Зато как ценен и важен каждый момент жизни, ведь он точно не повторится. Перед вами фото, на которых время оставило свой чёткий след.
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8. Лестница на корабле, благодаря которой видно, что большинство людей спускаются с левой ноги
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