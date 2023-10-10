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17 фото, которые показывают силу времени

17 фото, которые показывают силу времени

Автор:
10 октября 2023 14:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   время беспощадно   интересно   любопытно   прикольно   примеры времени   фото   
1398
18

Всё в этом мире не вечно. Благодаря течению времени можно увидеть значимые изменения, прогресс и, к сожалению или счастью, даже старение. Зато как ценен и важен каждый момент жизни, ведь он точно не повторится. Перед вами фото, на которых время оставило свой чёткий след.

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Метки: Время   время беспощадно   интересно   любопытно   прикольно   примеры времени   фото   
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5  комментариев
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9k
sedoisever Час назад
Нет, ну я всё понимаю... Но так угандошить маску для сна за два года, это надо в бомжатнике спать.
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1k
Sumrak58100 2 минуты назад
На кораблях нет лестниц. На кораблях есть трапы. Как и на судах.
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99k
Татьяна Юсова 14 минут назад
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1k
... Час назад
8 доказывает что у экипажа в большей части толчковая нога правая
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Спелая кукурузинка

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