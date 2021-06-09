18 вещей, на которых время оставило неизгладимый след

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Подборка фотографий предметов, которые имеют за собой некую историю и прошли испытание временем.
Время беспощадно ко всему на свете, будь то живые существа или неодушевлённые предметы. Всё имеет свойство стареть. Некоторые вещи проживают долгую и насыщенную жизнь, и сохраняют на себе её следы.
Некоторые ножи использовались в моей семье несколькими поколениями
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Мой дедушка носил с собой доллар более 50 лет, потому что «у мужчины всегда должен быть доллар в кармане»
С годами Шегги на моей кружке со Скуби-Ду медленно поседел
Цвет бронзовой статуи Криштиану Роналду изменился там, где люди трогают её больше всего
Британские военные часы моего прадеда вместе с немецкой пулей, которую они остановили во Франции в 1914 году
Старый молот моего дедушки
Берлинская стена: слои граффити на обломке
Забытый велосипед, вросший в дерево
Я понятия не имел, что ручки изначально были ярко-розовыми, пока я не отрезал их
Лестница на Великой Китайской стене
Как вы думаете, сколько людей ходило по ним?
Торговый автомат, забытый временем
Четыре с половиной года пыли, накапливающейся на зелёном солдатике
Отверстия, проделанные в дереве монахами Шаолинь за столетия, когда они вдавливали пальцы в кору, чтобы тренировать их силу
Столб со следами множества прибитых объявлений
Монета из детской книжки моего отца осталась чистой только под скотчем
Game Boy, переживший войну в Персидском заливе (1991)
И он до сих пор работает!
Лопата, которой пользовались с 1978 года
Панда, которой три года, и новая
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Метки: Время интересно предметы тогда и сейчас фото
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