FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5812 постов • 695 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
18 вещей, на которых время оставило неизгладимый след

18 вещей, на которых время оставило неизгладимый след (19 фото)

Автор:
09 июня 2021 08:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   интересно   предметы   тогда и сейчас   фото   
1376
19

Подборка фотографий предметов, которые имеют за собой некую историю и прошли испытание временем.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Время   интересно   предметы   тогда и сейчас   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
966
Сергей Час назад
Комментарий к фото
фигня какая то. Объявления клеят. Максимум, скотчем к столбу приматывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Trenzel2003 23 минуты назад
-"Старый молот моего дедушки".
Простите, у вас дедушка Тор?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
966
Сергей Час назад
Комментарий к фото
надпись тупая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Милосердие и отвага: поступок девушки, который навсегда вошел в историю Милосердие и отвага: поступок девушки, который навсегда вошел в историю 25 звезд, позирующих с молодыми версиями себя 25 звезд, позирующих с молодыми версиями себя 18 редких фотографий звезд до того, как они стали знаменитыми 18 редких фотографий звезд до того, как они стали знаменитыми 19 фото звёзд, показывающих, как время отразилось на их лицах 19 фото звёзд, показывающих, как время отразилось на их лицах Как выглядели спортсмены 100 лет назад Как выглядели спортсмены 100 лет назад Мастер фотошопа: 20 знаменитостей в стиле тогда и сейчас Мастер фотошопа: 20 знаменитостей в стиле тогда и сейчас
Serbento

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

363550



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
4
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Зарубежные зрители обрушили рейтинг нового сериала про Анну Болейн с темнокожей актрисой
1
295
Зарубежные зрители обрушили рейтинг нового сериала про Анну Болейн с темнокожей актрисой
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Доступное московское жилье. И всего-навсего за 4,7 млн.р
0
10
Доступное московское жилье. И всего-навсего за 4,7 млн.р
Самые длинношерстные и самые большие ослы в мире
0
2
Самые длинношерстные и самые большие ослы в мире
Мировая премьера портативного беспроводного складного пылесоса Redkey F10
Мировая премьера портативного беспроводного складного пылесоса Redkey F10
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
5
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#животные#люди#авто аварии#дети#кино#сша#драка#женщины
#фото#Россия#аварии#факты#прикол#картинки#знаменитости#шоу бизнес#фильм#криминал
#интересно#СССР#дтп#история#фотографии#подборка#новости#Разное#авария дня#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться