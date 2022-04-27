Женщина вышла замуж за кота, чтобы спасти его от выселения

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49-летняя Дебора Ходж вышла замуж за своего кота, чтобы владелец дома, где она живет, не заставлял ее избавиться от животного.
49-летняя Дебора Ходж заключила брак со своим котом, чтобы домовладелец не заставил ее избавиться от животного. Женщина утверждает, что за несколько лет ей пришлось отдать трех своих любимцев из-за того, что домовладельцы не разрешали держать домашних животных в своих домах. В очередной раз столкнувшись с подобным требованием, Дебора была в ужасе от того, что ей придется избавиться от своего 5-летнего кота Инди. И тогда Дебора решила выйти замуж за своего пушистого друга, чтобы показать хозяину, насколько она привязана к своему животному.
Пара поженилась на прошлой неделе. Дебора была одета в смокинг, а Инди - в золотую накидку. Церемонию провели в парке на юго-востоке Лондона, ведущей стала подруга невесты, а друзья Деборы наблюдали за ней. Инди даже мяукал во время клятв. Дебора надеется, что теперь, когда они поженились, ее домовладелец поймет, как важно для пары оставаться вместе.
Пара поженилась на прошлой неделе. Дебора была одета в смокинг, а Инди - в золотую накидку. Церемонию провели в парке на юго-востоке Лондона, ведущей стала подруга невесты, а друзья Деборы наблюдали за ней. Инди даже мяукал во время клятв. Дебора надеется, что теперь, когда они поженились, ее домовладелец поймет, как важно для пары оставаться вместе.
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«Мне было нечего терять, поэтому я вышла замуж за своего кота! — заявила Дебра. - Я произнесла клятвы перед вселенной, заявив, что ни один человек никогда не разлучит меня с Инди. Я выразила намерение никогда не расставаться с животным, которое обожаю. Я не могу без Инди. Это действительно чувство. Он такой дружелюбный и удивительный».
«Инди - самое главное в моей жизни после моих детей, - говорит Дебора. - Заключив с ним брак, я хочу, чтобы будущие владельцы знали, что мы образуем единое целое и никак не можем разделиться, потому что он так же важен для меня, как и дети. Я отказываюсь расставаться с ним. Я лучше буду жить на улице, чем без него».
Когда пять лет назад Дебора переехала в свой нынешний дом, домовладелец попросил ее избавиться от ее кота Джамала. Если бы она не избавилась от Джамала, ее бы выставили на улицу. «Это разбило мне сердце, - говорит женщина. - Мои питомцы — часть моей семьи, и мне было очень тяжело прощаться с ними».
Отдав Джамала, Дебора умоляла своего хозяина позволить ей завести еще одного питомца, и он, наконец, уступил. Так в 2017 году Инди присоединился к Деборе и двум ее детям и быстро стал частью семьи. Однако в 2020 году Инди попал под машину и потерял лапу. А в марте 2020 года Дебора потеряла работу и теперь опасается выселения, если срочно не найдет денег на квартплату. Поэтому она решила связать себя с котом узами брака, чтобы показать, как важно им оставаться вместе. «Хотя некоторые могут подумать, что это глупая идея, я хотела этой церемонией показать своим друзьям, что я очень серьезна, - говорит Дебора. - Хотя некоторые все равно считают меня сумасшедшей. Моих детей не было в тот день. Они тоже думают, что мама сошла с ума».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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