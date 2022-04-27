Женщина вышла замуж за кота, чтобы спасти его от выселения

Отдав Джамала, Дебора умоляла своего хозяина позволить ей завести еще одного питомца, и он, наконец, уступил. Так в 2017 году Инди присоединился к Деборе и двум ее детям и быстро стал частью семьи. Однако в 2020 году Инди попал под машину и потерял лапу. А в марте 2020 года Дебора потеряла работу и теперь опасается выселения, если срочно не найдет денег на квартплату. Поэтому она решила связать себя с котом узами брака, чтобы показать, как важно им оставаться вместе. «Хотя некоторые могут подумать, что это глупая идея, я хотела этой церемонией показать своим друзьям, что я очень серьезна, - говорит Дебора. - Хотя некоторые все равно считают меня сумасшедшей. Моих детей не было в тот день. Они тоже думают, что мама сошла с ума».