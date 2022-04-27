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Женщина вышла замуж за кота, чтобы спасти его от выселения

Женщина вышла замуж за кота, чтобы спасти его от выселения

Автор:
27 апреля 2022 12:12
Сообщество : Животные
Метки: Дебора Ходж   гуманизм   животные   жизнь с котом   кот   неравный брак   свадьба   странная пара   
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49-летняя Дебора Ходж вышла замуж за своего кота, чтобы владелец дома, где она живет, не заставлял ее избавиться от животного.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дебора Ходж   гуманизм   животные   жизнь с котом   кот   неравный брак   свадьба   странная пара   
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5  комментариев
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822
Шурман Час назад
А дом сменить не судьба ?:) Обожаю тупых людей , с ними так весело .
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822
Шурман 8 минут назад
2 года искать работу это перебор , при желании любую временную до 1700 фунтов можно найти , начиная от кассира кончая любой фабрикой , дадут саму простую работу и только работай , значит у нее нет в планах работать , карантин уже давно отменили и целая куча объявлений , новые европейцы не особо спешат работать это я про ЦЭ Украина а местных не хватает . Поляки и прибалты молодцы за любой труд 2мя руками , на любую стройку зайди там турки и поляки и литовцы а вот украинцев нет и арабов нет .
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6k
Tim_G 13 минут назад
что может лучше доказать серьезность, чем заключение брака с котом...
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