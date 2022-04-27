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Детство детей 90-х: вещи ушедшей эпохи в фотографиях

Детство детей 90-х: вещи ушедшей эпохи в фотографиях

Автор:
27 апреля 2022 00:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: 90-е   вещи из 90-х   дети   дети 90-х   детство   ностальгия   ушедшая эпоха   
1397
18

Те, кто застал или пережил 90-е, вряд ли забудут эту эпоху. Как правило, её вспоминают как «лихую», однако есть и другая сторона – беззаботное детство. Ведь кто-то только родился или взрослел в это время.

Конечно, некоторые вещи появились раньше, другие же связаны и со взрослыми. Однако чаще они ассоциируются именно с детьми.

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А какие вещи ассоциируются с детьми 90-х у вас?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 90-е   вещи из 90-х   дети   дети 90-х   детство   ностальгия   ушедшая эпоха   
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2  комментария
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4k
Убийца Прохиндеев 18 минут назад
Бессмысленный набор чухни в кучу. Особенно веселит водяная колонка - это именно атрибут 90-х, конечно же.
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10k
Александр 42 минуты назад
У второго слева бегемотика из киндера на руке должен быть закреплен поднос с бутылкой и двумя стаканами.
Остальное - просто набор фото с нелепыми подписями.
Не "фишки", а "сотки", на крайняк "кэпсы" ("Caps").
"Анкету" делать из блочной тетради, которой ни у кого не было?
Колонки водяные даже в МСК были в полутора километрах от Парка Победы до 2011 года, например.
Если "тамагочи" умирал, то скрепкой делался ресет (если не было отверстия под ресет - его делал батя, прозвонив плату и коротнув контакты).
"Юпи" пили только утырки - "Зуко" был вкуснее и не красил стакан/язык/морду намертво.
Фото со справочником - либо финский, либо норвежский.
Феньки плели из бисера/проводков/капельниц/резинок (тканевые делали только девчонки, которые вышивали крестиком и имели кучу ниток и времени).
Ну а шкафчики автор сфоткал, когда с мамой старшего брата из детского сада забирал.
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Антибиотик
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