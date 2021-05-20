Вспомнить и вздохнуть: Фотографии обычных людей из 90х

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Российские 90-е - это время очень неоднозначное. Кто-то тогда многое потерял, кто-то приобрел. Да, тяжело было, но те года почему-то вспоминаются с невероятной ностальгией. Наверное из-за того, что плохое довольно быстро забывается - так уж работает наш мозг.
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12. Российский солдат на огневой точке в Ханкале. Чечня, первая чеченская война, декабрь 1994 года
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