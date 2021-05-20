Вспомнить и вздохнуть: Фотографии обычных людей из 90х

Российские 90-е - это время очень неоднозначное. Кто-то тогда многое потерял, кто-то приобрел. Да, тяжело было, но те года почему-то вспоминаются с невероятной ностальгией. Наверное из-за того, что плохое довольно быстро забывается - так уж работает наш мозг.

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1. Начнем пост с моды тех годов 0 Источник:

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4. Московские панки. 1992 год 0 Источник:

5. Пациент психиатрической больницы №3 имени В. А. Гиляровского. 1992 год 0 Источник:

6. Время, которое потихоньку стирается из нашей памяти 0 Источник:

7. Продажа CD-дисков и кассет на капоте автомобиля 0 Источник:

8. Именно так и выглядело счастье 0 Источник:

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10. Протестующие сгоняют экипаж БМП у горящих баррикад. Москва, август 1991 года 0 Источник:

11. На митинге против развала СССР. Москва, 1993 год 0 Источник:

12. Российский солдат на огневой точке в Ханкале. Чечня, первая чеченская война, декабрь 1994 года 0 Источник:

13. Потоп на Проспекте Луначарского в Санкт-Петербурге. 1997 год 0 Источник:

14. Без девушек 90-х просто никуда 0 Источник:

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