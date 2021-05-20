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Вспомнить и вздохнуть: Фотографии обычных людей из 90х

Вспомнить и вздохнуть: Фотографии обычных людей из 90х (18 фото)

Автор:
20 мая 2021 15:45
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Россия   девушки   детство   жить в россии   история   ностальгия   
4476
18
Российские 90-е - это время очень неоднозначное. Кто-то тогда многое потерял, кто-то приобрел. Да, тяжело было, но те года почему-то вспоминаются с невероятной ностальгией. Наверное из-за того, что плохое довольно быстро забывается - так уж работает наш мозг.
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Метки: 90-е   Россия   девушки   детство   жить в россии   история   ностальгия   
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15  комментариев
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671
LisA Час назад
в 1993 году СССР уже не существовало
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3k
Анонимный Трезвенник 11 минут назад
Парень справа носил маску еще тогда, когда это не было мейнстримом

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4k
Бу 18 минут назад
Это было очень сложное время, мы выживали как могли!(
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874
Денис Ануфриев Час назад
5. Больница им.Гиляровского не номер 3 а номер 4(пациент)
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25k
Ashabad Час назад
Именно в это время ты уехал в Канаду, да Стасик?
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90
Fisher1979 2 часа назад
Вот ощущение что с развалом всё как хлыстнуло с запада как пример, а теперь летит без тормозов и обгоняет, я имею в виду культуру что просрали.
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330
Андрей Савов Fisher1979 Час назад
Как сказать культуру.. Лицемерно было все конечно. Но совесть была какая то у людей. А теперь всем класть с .. Если честный то дурак теперь. Иди по головам...Хотя может так и правильно, выживают сильные
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170
Glassy 2 часа назад
Момент когда люди из людей превращались в обезьян свободных.
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170
Glassy 3,14здун-фантаст Час назад
Не. Были людьми с единой идеологией и общей целью. А теперь борцуны свободные сами с собой, к тому же еще и глупые - не имеющие способности к критическому мышлению.
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170
Glassy 3,14здун-фантаст Час назад
Не! Не было такого. Я же там жил, всепомню. Не больше чем сейчас. А коррупция кстати не всегда плохо. У нее есть и полезная сторона для экономики. Но вам я не смогу объяснить, этих категорий мышления в ваши методички не заложено.
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88
Михаил Андреев 3,14здун-фантаст 59 минут назад
если сравнивать с тем что сегодня. идеология все-таки была.
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