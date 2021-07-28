30 вещей из 90-х, которые делали детей счастливыми в те годы

Мы помним свое детство не только по семейным фотографиям или игрушкам, которые хранятся на антресолях, но и по разным вещам, которые вызывают ностальгию.
Это и катания с горки на ледянках, и музыка из старых фильмов, и заставки к детским передачам того времени. Порой даже такие слова и фразы как «Дэнди», «Море волнуется раз…», «Джунгли зовут» могут напомнить о прошлом, о ярком и веселом детстве.
Прорисовки монеток графитным карандашом
Бюджетный вариант собрать свою коллекцию монет или скоротать время на уроках.
Амаяк Акопян и его телепередача с фокусами
Они научили всех школьников страны, как прятать карты в рукавах, а из шляпы доставать голубя.
«Окна» с Дмитрием Нагиевым
Одно из первых скандальных ток-шоу, которое произвело впечатление не только на подростков, но и на их родителей.
Прыгать по крышам гаражей
Было ли это признаком нехватки детских площадок или «дурным» примером от Карлсона, гуляющего по крышам? Кто знает, но было весело!
Игровой напольный коврик с дорожками
Сейчас ими никого не удивить, но для мальчиков 90-х они были поводом достать все машинки и устроить гонки посреди комнаты.
Балансировочный диск
Один из самых доступных тренажеров для дома после гантелей и обруча. Правда, он был больше для развлечения, нежели для спорта.
Резиночки
Без них не обходилась ни одна школьная перемена, где девочки собирались стайками и скакали через натянутую резинку. Трёшки, девяточки, вишенки-черешенки…
Витамины «Ревит»
Сколько бы ни говорили взрослые, что надо пить только по 2-3 горошинки в день, обычно к концу вечера пузырек был пуст. Аптека вообще была любимой «кондитерской» многих детей, ведь там были аскорбинки, гематоген и мятные таблетки.
Веник, который использовался не для уборки
А чтобы счистить снег с одежды, когда вдоволь накатался на горках и навалялся в сугробах.
Домашние леденцы из сахара
В идеале многие родители имели специальные формочки в виде зайчиков, мишек и петушков, но и без них можно было обойтись благодаря обычной ложке.
Цифры в сыре
Это вам не фигурки из «Хэппи-Милл» собирать, ведь найти пластиковые цифры в сыре было большой удачей, не меньше чем пять лепестков сирени или четырехлистный клевер.
«Звездный час» — любимая передача многих детей
Она гарантировала классные призы всем участникам и мозговой штурм зрителям.
«Вышибалы» — отличный способ проверить себя на скорость и координацию
И не имеет ничего общего с грозными охранниками ночных клубов!
Вода из колонки
Что-то есть в ее вкусе, который до сих пор приятнее самой дорогой минеральной воды. Может, это ностальгия?
Dendy, Sega и иже с ними
Это были первые видео-игры и прекрасная мотивация для детей учиться на пятерки.
Трафареты
Благодаря им заголовки рефератов получались красивыми и ровными, ведь компьютер дома был у одного из 60 учеников и печатать мог далеко не каждый.
Фломастеры
Это был один из самых шикарных подарков на любой праздник. И нестрашно, что писать они прекращали уже на третий день, а «реанимировать» их приходилось мамиными духами, папиной водкой или спиртом из домашней аптечки.
Разрисованный «каникулами» дневник
Это вам не скучный электронный вариант сегодняшнего дневника.
Картошка на костре
Согласитесь, она вкуснее любого шашлыка и пресловутой фри.
Квартирный шалаш
Сколько раз ваши родители возвращались домой и находили все простыни, покрывали, стулья и кресла в виде огромной кучи, имитирующей удобный домик в стиле «Трех поросят»?
Трещотка на велосипед
Она билась о спицы во время езды и создавала звук, словно гонишь не на обычном «Школьнике», а на настоящем мопеде. Кстати, трещоткой могла выступать обычная картонка или кусочек пластика.
Беговой барабан был в каждом дворе или парке
Спортивные костюмы и яркие лосины
Первые мобильные телефоны
Где заставкой была черно-белая картинка, мелодия одна из четырех на выбор, а единственной игрушкой — змейка. Если повезет. Но какое же это было счастье — иметь свой телефон!
Меховые шапки, которые носили все взрослые
Почему-то детей так и норовило примерить их у зеркала, за что нередко они получали нагоняй.
Видеомагнитофон и кассеты
Вот он — DVD нашего детства! Кассеты передавались из рук в руки, а любимые фильмы засматривались до тех пор, пока пленка не обрывалась.
Гренки — один из самых любимых завтраков
И никакой омлет с сыром и беконом не сравнятся с этим вкусом!
«Зов джунглей» — очаровательная передача
В ней учили не только быть быстрым и работать в команде, но и знакомили с тем, какие звери есть на свете.
Кстати, о зверях, вы же помните «В мире животных»?
С той самой заставкой и добрым голосом Николая Дроздова.
Наклейки и фантики из жвачек 90-х
Они были лучшими предметами для коллекционирования, а также своеобразной валютой среди детей.
А чем вам помнится ваше детство?
Источник:
- Как выглядит детство в разных уголках планеты
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