30 вещей из 90-х, которые делали детей счастливыми в те годы

Это и катания с горки на ледянках, и музыка из старых фильмов, и заставки к детским передачам того времени. Порой даже такие слова и фразы как «Дэнди», «Море волнуется раз…», «Джунгли зовут» могут напомнить о прошлом, о ярком и веселом детстве.

Прорисовки монеток графитным карандашом

Бюджетный вариант собрать свою коллекцию монет или скоротать время на уроках.

Амаяк Акопян и его телепередача с фокусами

Они научили всех школьников страны, как прятать карты в рукавах, а из шляпы доставать голубя.

«Окна» с Дмитрием Нагиевым

Одно из первых скандальных ток-шоу, которое произвело впечатление не только на подростков, но и на их родителей.

Прыгать по крышам гаражей

Было ли это признаком нехватки детских площадок или «дурным» примером от Карлсона, гуляющего по крышам? Кто знает, но было весело!

Игровой напольный коврик с дорожками

Сейчас ими никого не удивить, но для мальчиков 90-х они были поводом достать все машинки и устроить гонки посреди комнаты.

Балансировочный диск

Один из самых доступных тренажеров для дома после гантелей и обруча. Правда, он был больше для развлечения, нежели для спорта.

Резиночки

Без них не обходилась ни одна школьная перемена, где девочки собирались стайками и скакали через натянутую резинку. Трёшки, девяточки, вишенки-черешенки…

Витамины «Ревит»

Сколько бы ни говорили взрослые, что надо пить только по 2-3 горошинки в день, обычно к концу вечера пузырек был пуст. Аптека вообще была любимой «кондитерской» многих детей, ведь там были аскорбинки, гематоген и мятные таблетки.

Веник, который использовался не для уборки

А чтобы счистить снег с одежды, когда вдоволь накатался на горках и навалялся в сугробах.

Домашние леденцы из сахара

В идеале многие родители имели специальные формочки в виде зайчиков, мишек и петушков, но и без них можно было обойтись благодаря обычной ложке.

Цифры в сыре

Это вам не фигурки из «Хэппи-Милл» собирать, ведь найти пластиковые цифры в сыре было большой удачей, не меньше чем пять лепестков сирени или четырехлистный клевер.

«Звездный час» — любимая передача многих детей

Она гарантировала классные призы всем участникам и мозговой штурм зрителям.

«Вышибалы» — отличный способ проверить себя на скорость и координацию

И не имеет ничего общего с грозными охранниками ночных клубов!

Вода из колонки

Что-то есть в ее вкусе, который до сих пор приятнее самой дорогой минеральной воды. Может, это ностальгия?

Dendy, Sega и иже с ними

Это были первые видео-игры и прекрасная мотивация для детей учиться на пятерки.

Трафареты

Благодаря им заголовки рефератов получались красивыми и ровными, ведь компьютер дома был у одного из 60 учеников и печатать мог далеко не каждый.

Фломастеры

Это был один из самых шикарных подарков на любой праздник. И нестрашно, что писать они прекращали уже на третий день, а «реанимировать» их приходилось мамиными духами, папиной водкой или спиртом из домашней аптечки.

Разрисованный «каникулами» дневник

Это вам не скучный электронный вариант сегодняшнего дневника.

Картошка на костре

Согласитесь, она вкуснее любого шашлыка и пресловутой фри.

Квартирный шалаш

Сколько раз ваши родители возвращались домой и находили все простыни, покрывали, стулья и кресла в виде огромной кучи, имитирующей удобный домик в стиле «Трех поросят»?

Трещотка на велосипед

Она билась о спицы во время езды и создавала звук, словно гонишь не на обычном «Школьнике», а на настоящем мопеде. Кстати, трещоткой могла выступать обычная картонка или кусочек пластика.

Беговой барабан был в каждом дворе или парке





Спортивные костюмы и яркие лосины

Первые мобильные телефоны

Где заставкой была черно-белая картинка, мелодия одна из четырех на выбор, а единственной игрушкой — змейка. Если повезет. Но какое же это было счастье — иметь свой телефон!

Меховые шапки, которые носили все взрослые

Почему-то детей так и норовило примерить их у зеркала, за что нередко они получали нагоняй.

Видеомагнитофон и кассеты

Вот он — DVD нашего детства! Кассеты передавались из рук в руки, а любимые фильмы засматривались до тех пор, пока пленка не обрывалась.

Гренки — один из самых любимых завтраков

И никакой омлет с сыром и беконом не сравнятся с этим вкусом!

«Зов джунглей» — очаровательная передача

В ней учили не только быть быстрым и работать в команде, но и знакомили с тем, какие звери есть на свете.

Кстати, о зверях, вы же помните «В мире животных»?

С той самой заставкой и добрым голосом Николая Дроздова.

Наклейки и фантики из жвачек 90-х

Они были лучшими предметами для коллекционирования, а также своеобразной валютой среди детей.







А чем вам помнится ваше детство?