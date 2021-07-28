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30 вещей из 90-х, которые делали детей счастливыми в те годы

30 вещей из 90-х, которые делали детей счастливыми в те годы (31 фото)

Автор:
28 июля 2021 08:26
Сообщество : Жизнь
Метки: СССР   дети   детство   жизнь   ностальгия   подборка   фото   
296
31

Мы помним свое детство не только по семейным фотографиям или игрушкам, которые хранятся на антресолях, но и по разным вещам, которые вызывают ностальгию.

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Метки: СССР   дети   детство   жизнь   ностальгия   подборка   фото   
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Франц Лефорт 58 минут назад
Что-то все в одной куче! И 70-е, и 80-е, и 90-е. Автор, "Окна" счастье для детей?
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22
Вжик 2 минуты назад
Первые мобильные телефоны. У меня первый мобильник, правда уже не в детстве, был такой: .

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260
fda Полчаса назад
Беговой барабан был, только скрипел на всю округу колодца дома.
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