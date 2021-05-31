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Ностальгия по сАдику: совместные посещения туалета и гадкая запеканка

Ностальгия по сАдику: совместные посещения туалета и гадкая запеканка (30 фото)

Автор:
31 мая 2021 13:09
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   воспоминания   дети   детство   ностальгия   садик   советский   
611
30

Практически у каждого был этот период жизни. когда вы вместе, без стеснения. посещали туалет, ели манную кашу с комочками и противную запеканку. Сегодня запах этого заведения вспоминается моментально и не меняется с тех самых пор, когда ваш рост изменялся в вершках от горшка...

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Метки: Исторические факты   воспоминания   дети   детство   ностальгия   садик   советский   
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7  комментариев
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2k
PLT LDR 24 минуты назад
с детства обожаю манную кашу и запеканку. А вот молочный суп с вермишелью и кипячёное молоко с пенкой до сих пор вспоминаю с ужасом.
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5k
Олег Полминуты назад
Хорошо было в советском садике, с теплотой вспоминаю
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6k
Игорь 5 минут назад
а без говнеца - ни как?
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1k
sedoisever 11 минут назад
Тут какой-то детской травмой попахивает. )
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46k
noName 13 минут назад
Чёртов молочный суп!!!!Меня начинает подташнивать даже при воспоминаниях о нем
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40k
Евгений 18 минут назад
Не обошлось без "какашечки по шву"
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248
Елена Букреева 21 минуту назад
До сих пор падаю в обморок от запаха капустного супа. Самое вкусное было - сосиска с кашей и компот. Иногда нам давали даже варёный говяжий язык.
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