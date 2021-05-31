Ностальгия по сАдику: совместные посещения туалета и гадкая запеканка

Практически у каждого был этот период жизни. когда вы вместе, без стеснения. посещали туалет, ели манную кашу с комочками и противную запеканку. Сегодня запах этого заведения вспоминается моментально и не меняется с тех самых пор, когда ваш рост изменялся в вершках от горшка...
В ясли принимали детей с двухмесячного возраста (когда у мамы заканчивался оплачиваемый декретный отпуск) до 3 лет, в садик – с 3 до 7 лет. И только в 1959 году детские ясли и сады были объединены в одно учреждение
Еще был густой кисель и компот из сухофруктов. Вот правда, зайдя лет через 20 в детский садик, по запаху мой мозг вернулся в те времена, когда мой зад сидел на горшке, а рот поедал все эти кулинарные "изыски"
Плата за садик в 60-х годах. В 19666 она в среднем составляла 7 рублей, поднимаясь каждый год на несколько копеек. Малообеспеченные и многодетные семьи полностью освобождались от платы за детский сад.
И немного грустной статистики - в 1991 году в России было 87,6 тыс. дошкольных образовательных учреждений, а в 2001 году их осталось всего 50 тыс. При этом в городах и поселках городского типа количество детских садов уменьшилось за десятилетие с 47 тыс. до 27,9 тыс. (т.е. на 40,6%), а в сельской местности — с 40,6 тыс. до 22,1 тыс. (т.е. на 45,6%). Сегодня в России около 47-ми детских садов (включая частные)
А что вы помните из садиковского детства?
Источник:
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