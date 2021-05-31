Ностальгия по сАдику: совместные посещения туалета и гадкая запеканка

И немного грустной статистики - в 1991 году в России было 87,6 тыс. дошкольных образовательных учреждений, а в 2001 году их осталось всего 50 тыс. При этом в городах и поселках городского типа количество детских садов уменьшилось за десятилетие с 47 тыс. до 27,9 тыс. (т.е. на 40,6%), а в сельской местности — с 40,6 тыс. до 22,1 тыс. (т.е. на 45,6%). Сегодня в России около 47-ми детских садов (включая частные)

А что вы помните из садиковского детства?