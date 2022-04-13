«Какая-то бредятина»: Хаматова высказалась о звании народной артистки России

Сбежав, Хаматова бросила всё, что было в России - проекты в кино, работу в театре, благотворительный фонд и сказала, что пока не может вернуться. После этого россияне накинулись на актрису и назвали предательницей. Подливая масло в огонь, Хаматова дала интервью латвийскому телевидению, где ответила на вопрос о государственных наградах и премиях.

«Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам. Даже не знаю, что оно дает. Меня любят представлять «народная артистка России», но я всегда запрещаю это говорить и прошу убирать. Для меня ценность профессии не в званиях», — сказала Чулпан.

После этого Хаматова и вовсе разоткровенничалась. По её словам, актрису несколько раз пытались приставить к государственным наградам, но она всё время отказывалась и даже не являлась на церемонии награждения.