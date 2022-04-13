«Какая-то бредятина»: Хаматова высказалась о звании народной артистки России

Знаменитая актриса Чулпан Хаматова ещё в конце февраля уехала из России в Латвию. Перед этим Чулпан Хаматова открыто выступила против спецоперации, подписала открытое письмо с требованием остановить ее проведение. Ничего не добившись, актриса сбежала в Латвию, где купила домик за 300 тысяч евро.
Сбежав, Хаматова бросила всё, что было в России - проекты в кино, работу в театре, благотворительный фонд и сказала, что пока не может вернуться. После этого россияне накинулись на актрису и назвали предательницей. Подливая масло в огонь, Хаматова дала интервью латвийскому телевидению, где ответила на вопрос о государственных наградах и премиях.
«Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам. Даже не знаю, что оно дает. Меня любят представлять «народная артистка России», но я всегда запрещаю это говорить и прошу убирать. Для меня ценность профессии не в званиях», — сказала Чулпан.
После этого Хаматова и вовсе разоткровенничалась. По её словам, актрису несколько раз пытались приставить к государственным наградам, но она всё время отказывалась и даже не являлась на церемонии награждения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Уехала ! Пока ! Всё !
я далек от российского кино - я только времен ссср люблю там комедии Гайдая и пр. по этому не знаю, может она реально где то играла что то крутое. А так я её только видел в пропагандистском сериале про зулейху
за какие заслуги её вообще дали "народного артиста", складывается ощущение что его у вас там дают сейчас кому попало, типа по блату или за деньги продают
Когда что-то отнимают, то не спрашивают отдашь ты это что-то или нет.
Есть чо сказать? Нет? Пошёл нах*й.