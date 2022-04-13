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«Какая-то бредятина»: Хаматова высказалась о звании народной артистки России

«Какая-то бредятина»: Хаматова высказалась о звании народной артистки России (1 фото)

Автор:
13 апреля 2022 08:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   Хаматова   актриса   звание   интересное   мнение   фото   
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Знаменитая актриса Чулпан Хаматова ещё в конце февраля уехала из России в Латвию. Перед этим Чулпан Хаматова открыто выступила против спецоперации, подписала открытое письмо с требованием остановить ее проведение. Ничего не добившись, актриса сбежала в Латвию, где купила домик за 300 тысяч евро.

Сбежав, Хаматова бросила всё, что было в России - проекты в кино, работу в театре, благотворительный фонд и сказала, что пока не может вернуться. После этого россияне накинулись на актрису и назвали предательницей. Подливая масло в огонь, Хаматова дала интервью латвийскому телевидению, где ответила на вопрос о государственных наградах и премиях.

«Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам. Даже не знаю, что оно дает. Меня любят представлять «народная артистка России», но я всегда запрещаю это говорить и прошу убирать. Для меня ценность профессии не в званиях», — сказала Чулпан.

После этого Хаматова и вовсе разоткровенничалась. По её словам, актрису несколько раз пытались приставить к государственным наградам, но она всё время отказывалась и даже не являлась на церемонии награждения.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Хаматова   актриса   звание   интересное   мнение   фото   
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32  комментария
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5k
Бу Час назад
Какая же она мерзкая тварь!(((
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−87
vitek 2 минуты назад
Крыса
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13
Грустный Кот 2 минуты назад
А Серебряков уже в Канаде опять?
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2k
Алекс 5 минут назад
Да уже забыли. Зачем напоминать?? Все, ушла в небытие.
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38k
Игорь 5 минут назад
Побежала свой домик спасать... И нечего о ней больше писать. Уехала и плевать.
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803
Надежда Адамова 8 минут назад
А что же не отказалась от доплаты за звание народной артистки?
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6k
Alex 11 минут назад
С пациенткой давно все ясно. Т.е. оно настолько не уважает народ, что звание "народная артистка" - просто пустой звук.
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3k
Дима Шиншилкин 12 минут назад
мы ведь не будем скучать по Чурбан Лохматова?
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596
Чумной Доктор 13 минут назад
с трудом вспоминаю фильмы с её участием. Да была "страна глухих" а больше и не помню так уж сразу.
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5k
ron 14 минут назад
Самую главную роль в своей жизни она играет сейчас, пока сама этого не понимая. Важнее роли у нее никогда не будет. А благотворительный фонд и без нее справится.
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896
олег 15 минут назад
Н.ах.уя [зачем] опять вспоминать про это ?!
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1k
Motorola 17 минут назад
Зачем опять про этот Чулан писать ?
Уехала ! Пока ! Всё !
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2k
Дон Перец 19 минут назад
Всегда считал её довольно посредственной актрисой (имхо), сейчас рот открыла, так и вовсе видно- дура.
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1k
Copycat 20 минут назад
Блин а у неё вообще есть какие то нормальные роли?
я далек от российского кино - я только времен ссср люблю там комедии Гайдая и пр. по этому не знаю, может она реально где то играла что то крутое. А так я её только видел в пропагандистском сериале про зулейху

за какие заслуги её вообще дали "народного артиста", складывается ощущение что его у вас там дают сейчас кому попало, типа по блату или за деньги продают
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19k
СергейПименов Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Shtoppi 36 минут назад
<<Если отнимут, я отдам.>>
Когда что-то отнимают, то не спрашивают отдашь ты это что-то или нет.
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1k
Иван 40 минут назад
А на кого данный высер расчитан? На долбо*бов с промытым мозгом? Так у них мозг уже промыт. На кремлёвских шлюх? Они уже на зарплате. Она этот домик купила 10 бл*дь лет назад. Ещё до Крыма даже. Ууу сюка, знала наверное чо то.
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19k
СергейПименов 40 минут назад
"По её словам, актрису несколько раз пытались приставить к государственным наградам, но она всё время отказывалась и даже не являлась на церемонии награждения."

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4k
A 52 минуты назад
Какая же лицемерная бабёнка! Раньше строила из себя защитницу неимущих и обездоленных, благотварительный фонд и т.д. А как жаренным запахло ,свинтила и домик прикупила за бешанные деньги. Чего , спрашивается, не помогаешь детям из ДНР и ЛНР ,да пусть даже со стороны Украины, если ты за них топишь??? Нееет, свою ж0пу в тепле держит.
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2k
Григорий Водениктов 57 минут назад
чулок лохматый свалил и ладненько, зачем это тут?
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36k
Антон 59 минут назад
Чума Лохматая, с лабусами якшаться ей самое то!
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