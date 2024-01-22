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«Оно обесценилось и сегодня ничего не значит»: актёр Леонид Ярмольник отказался от звания народного артиста России

«Оно обесценилось и сегодня ничего не значит»: актёр Леонид Ярмольник отказался от звания народного артиста России

Автор:
22 января 2024 14:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Леонид Ярмольник   звание   кино   народный артист России   отказ   привилегии   
1106
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Причём сделал это уже не в первый раз.

На счету Леонида Ярмольника более сотни ролей в кино. Он не самый именитый, но один из самых востребованных актёров в нашей стране. Человек прошёл советскую актёрскую школу, потом набил руку в множестве фильмов и нескольких театральных постановках. В девяностых и позже продюсировал несколько проектов. Так что с навыками и мастерством у него всё в порядке. А вот званий нет.

Заслуженного артиста России Ярмольнику хотели присвоить ещё в 1994 году. Он отказался, даже толком не объяснив своей позиции. Тогда в стране творилось такое «веселье», что до актёра никому не было особого дела. В 2004 году ему хотели присвоить звание народного артиста, а он вновь ответил отказом.

А сегодня ему исполняется 70 лет. И Ярмольник по-прежнему не хочет никаких званий.

Он дал интервью и вспомнил о советских временах - тогда за звания полагались привилегии. И поиронизировал о нынешних «суперзвёздах»:

Если ты народный, то на гастроли ты едешь в СВ или летишь первым классом, в гостинице живёшь в «люксе» и в афише твоя фамилия будет написана красными буквами. Сегодня у каждого артиста есть райдер. Народный или не народный - ты всё равно договариваешься, какой вагон, какая машина, гостиница, еда и надо ли запускать салют в честь твоего приезда в чужой город.

И добавил, что ему гораздо ближе звания времён СССР. Когда получить их было крайне сложно. Если уж человек получал «народного артиста», то это было на 100% заслуженно и почётно.

Это звание обесценилось. Оно сегодня ничего не значит. Народные артисты для меня - это Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев. А сегодня все народные артисты, куда ни посмотри. Я считаю, что если артисты чем-то и могут выпендриваться, то это ставкой за съемочный день, - считает актёр.

Леонид Ярмольник подчеркнул, что будет работать и дальше. Ну а звания пусть распределяют между собой те, кому они нужны.

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Метки: Леонид Ярмольник   звание   кино   народный артист России   отказ   привилегии   
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13  комментариев
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3k
Илья Полчаса назад
А вот спросите что он думает про СВО и про Сектор Газа и вы поймёте что это за человек. Это как лакмусовая бумажка .
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6k
Lexx 2 минуты назад
Когда пьяный, такой он дурной. Стюардессам под юбки лез.
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50k
Элек Мек 3 минуты назад
Обесценилось,не обесценилось,но добавку к пенсии и прочие льготы всё же наверное даёт.
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62k
pynh 4 минуты назад
Ну все. Вакантное звание придется Адаму отдавать.
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11k
Linuksoid 6 минут назад
Это капитализм, что не получается получить нормальным путём, просто покупается. Сколько "званий" обесценил сын Кадырова и подобные ему уникумы.
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12k
Артем 10 минут назад
Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев - это уже МЭТРЫ, КОРИФЕИ! А звание "народный" мне кажется нужно давать любимым народом, ну исходя из названия. И не обязательно при этом быть выдающимся профессионалом своего дела, сколько их любимых второго плана! Так что зря Леонид Исаакович так! Уж он то, точно народный!
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6k
Alex 11 минут назад
Молодец! Одни из немногох порядочных артистов.
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28k
Lehoia 18 минут назад
Леонид Исаакович Ярмольник, выразился очень грамотно, оставив поле для домысливания сказанного.
Если говорить более по-русски, то это звание обесценилось после того, как его стали давать не за достижения в ремесле, а за другие "заслуги".
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11k
Vacony Полчаса назад
увы это так... полностью его поддерживаю... сейчас обесценилось все.. и звание артиста.. и обучение.. и воспитание..и отношение ко всему и вся.
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13k
Sapsan Полчаса назад
Хот не приятный чел но правду говорит
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