«Оно обесценилось и сегодня ничего не значит»: актёр Леонид Ярмольник отказался от звания народного артиста России

Заслуженного артиста России Ярмольнику хотели присвоить ещё в 1994 году. Он отказался, даже толком не объяснив своей позиции. Тогда в стране творилось такое «веселье», что до актёра никому не было особого дела. В 2004 году ему хотели присвоить звание народного артиста, а он вновь ответил отказом.

А сегодня ему исполняется 70 лет. И Ярмольник по-прежнему не хочет никаких званий.

Он дал интервью и вспомнил о советских временах - тогда за звания полагались привилегии. И поиронизировал о нынешних «суперзвёздах»: