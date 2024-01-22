«Оно обесценилось и сегодня ничего не значит»: актёр Леонид Ярмольник отказался от звания народного артиста России

Причём сделал это уже не в первый раз.
На счету Леонида Ярмольника более сотни ролей в кино. Он не самый именитый, но один из самых востребованных актёров в нашей стране. Человек прошёл советскую актёрскую школу, потом набил руку в множестве фильмов и нескольких театральных постановках. В девяностых и позже продюсировал несколько проектов. Так что с навыками и мастерством у него всё в порядке. А вот званий нет.
Заслуженного артиста России Ярмольнику хотели присвоить ещё в 1994 году. Он отказался, даже толком не объяснив своей позиции. Тогда в стране творилось такое «веселье», что до актёра никому не было особого дела. В 2004 году ему хотели присвоить звание народного артиста, а он вновь ответил отказом.
А сегодня ему исполняется 70 лет. И Ярмольник по-прежнему не хочет никаких званий.
Он дал интервью и вспомнил о советских временах - тогда за звания полагались привилегии. И поиронизировал о нынешних «суперзвёздах»:
Если ты народный, то на гастроли ты едешь в СВ или летишь первым классом, в гостинице живёшь в «люксе» и в афише твоя фамилия будет написана красными буквами. Сегодня у каждого артиста есть райдер. Народный или не народный - ты всё равно договариваешься, какой вагон, какая машина, гостиница, еда и надо ли запускать салют в честь твоего приезда в чужой город.
И добавил, что ему гораздо ближе звания времён СССР. Когда получить их было крайне сложно. Если уж человек получал «народного артиста», то это было на 100% заслуженно и почётно.
Это звание обесценилось. Оно сегодня ничего не значит. Народные артисты для меня - это Юрий Васильевич Яковлев, Михаил Александрович Ульянов, Евгений Александрович Евстигнеев. А сегодня все народные артисты, куда ни посмотри. Я считаю, что если артисты чем-то и могут выпендриваться, то это ставкой за съемочный день, - считает актёр.
Леонид Ярмольник подчеркнул, что будет работать и дальше. Ну а звания пусть распределяют между собой те, кому они нужны.
Источник:
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Если говорить более по-русски, то это звание обесценилось после того, как его стали давать не за достижения в ремесле, а за другие "заслуги".