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"И как пить из кроссовка?": незаурядные подачи напитков, которые ввели посетителей в недоумение

"И как пить из кроссовка?": незаурядные подачи напитков, которые ввели посетителей в недоумение

Автор:
26 апреля 2022 11:05
Сообщество : Еда
Метки: Еда   кафе   напитки   подача   подача блюд   ресторан   
666
15

Владельцы заведений стремятся удивить посетителей не только вкусом блюд, но и подачей. Касается это не только еды. Сегодня покажем вам самые необычные напитки, которые удивили посетителей. Пользователи сайта Reddit делятся своим необычным опытом.

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А вам в чем необычном подавали напитки?

Источник:

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Метки: Еда   кафе   напитки   подача   подача блюд   ресторан   
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5  комментариев
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11
Alex 7 минут назад
Из ведра лучше пить не воду...
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16k
alexis 3 минуты назад
Давным давно, до нашествия пластиковых стаканчиков.
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71k
7guest 18 минут назад
Очень прикольно пить водку из болгарского перца, а потом им закусить.
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7k
Завтра всё изменится! 23 минуты назад
Из мерного стакана пил и не раз. Кто готовил мясо по-бургундски, знает, что вино иногда остается))) Не выливать же в раковину.
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6k
Кружок 37 минут назад
Главное не форма, а содержание.
А тут на лицо - одни понты
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