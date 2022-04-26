"И как пить из кроссовка?": незаурядные подачи напитков, которые ввели посетителей в недоумение

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Владельцы заведений стремятся удивить посетителей не только вкусом блюд, но и подачей. Касается это не только еды. Сегодня покажем вам самые необычные напитки, которые удивили посетителей. Пользователи сайта Reddit делятся своим необычным опытом.
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А вам в чем необычном подавали напитки?
Источник:
АНТИФИШКИ
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