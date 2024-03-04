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Необычная подача в кафе, которая вызывает только одну реакцию "А можно мне нормальную тарелку?"

Необычная подача в кафе, которая вызывает только одну реакцию "А можно мне нормальную тарелку?"

Автор:
04 марта 2024 07:35
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   кафе   необычная подача   подача блюд   ресторан   сервис   
1024
17

Владельцы заведений всегда хотят выделиться и чем-то зацепить гостей. Порой для этого придумывают необычную подачу блюд. Ну и вот не все этому рады.

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А вам бы понравилась подача на лопате?

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Метки: Еда   кафе   необычная подача   подача блюд   ресторан   сервис   
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4  комментария
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6k
Харон 16 минут назад
Вообще-то гильзы...
хотя, чего от кукурузины ожидать???
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1k
Aleksei 6 минут назад
этой же лопатой официанта и

ё@#нуть !
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 7 минут назад
Только шоты в гильзах.
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11k
Billi_Bons Полчаса назад
За некоторые такие подачи (в некоторых странах) можно нехило огрести люлей. .
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Спелая кукурузинка

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