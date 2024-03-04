Необычная подача в кафе, которая вызывает только одну реакцию "А можно мне нормальную тарелку?"

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Владельцы заведений всегда хотят выделиться и чем-то зацепить гостей. Порой для этого придумывают необычную подачу блюд. Ну и вот не все этому рады.
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А вам бы понравилась подача на лопате?
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Метки: Еда кафе необычная подача подача блюд ресторан сервис
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хотя, чего от кукурузины ожидать???
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