Салат из унитаза и другие необычные подачи напитков и блюд

1012
16
Рестораторы хотят выделяться. Однако порой из фантазия вызывает у посетителей неоднозначные чувства. Хотели бы вы, чтобы ужин вам подали в миниатюрном унитазе или сделали коктейль в форме уточки? Перед вами самые необычные подачи из заведений.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Кот стащил бургер со столика в ресторане
- 14 фото из ресторанов и кафе, которые вводят в ступор посетителей
- Необычная подача в кафе, которая вызывает только одну реакцию "А можно мне нормальную тарелку?"
- Простые и сытные идеи закусок для новогоднего стола
- 20 примеров странной подачи блюд в ресторанах
Новости партнёров
реклама
Что бы пить кофе из говна и жрать из унитаза.