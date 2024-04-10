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Салат из унитаза и другие необычные подачи напитков и блюд

Салат из унитаза и другие необычные подачи напитков и блюд

Автор:
10 апреля 2024 10:26
Сообщество : Еда
Метки: Еда   интересно   необычная подача   подача блюд   подача напитков   ресторан   
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Рестораторы хотят выделяться. Однако порой из фантазия вызывает у посетителей неоднозначные чувства. Хотели бы вы, чтобы ужин вам подали в миниатюрном унитазе или сделали коктейль в форме уточки? Перед вами самые необычные подачи из заведений.

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Метки: Еда   интересно   необычная подача   подача блюд   подача напитков   ресторан   
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Наталья 2 часа назад
Да ну, нафиг
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Dupych 10 минут назад
Это как же нужно себя не любить и не уважать....
Что бы пить кофе из говна и жрать из унитаза.
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1k
Александр Сергеев Час назад
В стакане Гиннесс подача совершенно убогая,они думали,как человек должен это есть? А в шлеме для оригинальности подачи не хватает головы:))
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Спелая кукурузинка
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