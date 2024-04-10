Салат из унитаза и другие необычные подачи напитков и блюд

Рестораторы хотят выделяться. Однако порой из фантазия вызывает у посетителей неоднозначные чувства. Хотели бы вы, чтобы ужин вам подали в миниатюрном унитазе или сделали коктейль в форме уточки? Перед вами самые необычные подачи из заведений.