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На вкус и цвет: еда напитки, которые понравятся далеко не каждому

На вкус и цвет: еда напитки, которые понравятся далеко не каждому (9 фото)

Автор:
12 апреля 2022 21:57
Сообщество : Еда
Метки: Еда   еда со всего мира   напитки   необычная еда   продукты   фриковые блюда   
1397
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Все любят вкусно поесть, однако, глядя на некоторые странные блюда, а то и мерзкую пищу вряд ли можно сказать Bon appétit. Тем не менее кому-то это нравится.

Например, пользующееся популярностью у хипстеров аволатте, разлетевшееся по миру прямиком из Австралии. В общем-то, в этом напитке нет ничего противного, ведь это всего лишь кофе, подающийся в чашке из авокадо. Однако немало тех, для кого это молодежное нововведение кажется каким-то извращением.

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Ровно так же, как из единорожий фраппучино, некоторое время продававшийся в кофейнях Starbucks. Многим посетителям он не пришёлся по вкусу из-за кислотной расцветки и обилия украшений из блёсток. Несмотря на то, что эти самые блёстки пищевые, по мнению медиков, они могут нанести серьезный вред здоровью. Вероятно, поэтому напиток и сняли с продажи.

Любите ли вы суши? А если они будут внутри круассанов? Несмотря на то, что кроссуши вызвали настоящий ажиотаж в Лос-Анджелесе, ресторанные критики сравнили это блюдо с кошачьим кормом.

Перейдем к азиатской кухне, полной сюрпризов. Японцы очень любят натто, изготавливающийся из бобов. Те, кто отважился попробовать это блюдо, утверждали, что несколько дней их преследовал запах немытого тела вперемешку с аммиаком.

Почему же такой эффект? Всё дело в способе приготовления. Бобы замачивают на ночь, потом выпаривают 6 часов и добавляют к ним определённую бактерию. Потом их нужно оставить бродить в тепле на сутки, а после убрать в холодильник на неделю, чтобы впоследствии они превратились в тягучую слизь.


Кроме того, японцы очень любят печенье с осами. Примечательно, что в состав сладости добавляют исключительно злых ос-вредителей.

Перейдем к тяжелой артиллерии. По мнению кулинарных критиков, лютефиск – это оружие массового поражения, способное отправить человека в нокаут. Это треска, превращённая в желе после 3-4 суток "маринования" в щёлочи. Полученную субстанцию запекают или варят.

Вкусно ли это? Норвежцы, чаще других сталкивающиеся с такими изысками, уверяют, что рыба не только выглядит мерзко, но и имеет неприятный запах.


А вот Китай удивляет столетними яйцами. Непонятно, почему их называют именно так, однако способ приготовления не самый приятный. Их обмазывают специальной смесью и зарывают в землю на срок до полугода, лишая воздуха. Скажем прямо, вид у них после этого не из приятных.

Ну и закончим бесспорным лидером мерзкой пищи – сюрстрёммингом. Попробовать эту заквашенную сельдь может только самый смелый гурман. В интернете гуляет куча видеороликов, где людей выворачивает наизнанку только от одного запаха, что уж говорить про вкус.

А ведь в Швеции это блюдо хоть и едят редко, зато очень ценят и даже подают на праздниках.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   еда со всего мира   напитки   необычная еда   продукты   фриковые блюда   
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4  комментария
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14k
Bill Полчаса назад
Корейские консервы. Какие-то тараканы с морского пляжа. Видел однажды как их собирают. Решил купить консерву. Чуть не блеванул от запаха как только открыл.
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17k
fanatik115 3 минуты назад
нам привозили сюрстрёмминг, лютая куйня. как это можно есть добровольно и находясь в здравом рассудке я не понимаю.
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−5
Игорь 14 минут назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо.
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14k
Bill Полчаса назад
Кстати, китайские "столетние яйца" - вполне съедобные и вкусные. Ну да, чутка попахивают. Но их подают маленькими дольками, так что запах почти не заметен.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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