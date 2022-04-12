На вкус и цвет: еда напитки, которые понравятся далеко не каждому

Почему же такой эффект? Всё дело в способе приготовления. Бобы замачивают на ночь, потом выпаривают 6 часов и добавляют к ним определённую бактерию. Потом их нужно оставить бродить в тепле на сутки, а после убрать в холодильник на неделю, чтобы впоследствии они превратились в тягучую слизь.

Кроме того, японцы очень любят печенье с осами. Примечательно, что в состав сладости добавляют исключительно злых ос-вредителей.