На вкус и цвет: еда напитки, которые понравятся далеко не каждому

Все любят вкусно поесть, однако, глядя на некоторые странные блюда, а то и мерзкую пищу вряд ли можно сказать Bon appétit. Тем не менее кому-то это нравится.
Например, пользующееся популярностью у хипстеров аволатте, разлетевшееся по миру прямиком из Австралии. В общем-то, в этом напитке нет ничего противного, ведь это всего лишь кофе, подающийся в чашке из авокадо. Однако немало тех, для кого это молодежное нововведение кажется каким-то извращением.
Ровно так же, как из единорожий фраппучино, некоторое время продававшийся в кофейнях Starbucks. Многим посетителям он не пришёлся по вкусу из-за кислотной расцветки и обилия украшений из блёсток. Несмотря на то, что эти самые блёстки пищевые, по мнению медиков, они могут нанести серьезный вред здоровью. Вероятно, поэтому напиток и сняли с продажи.
Любите ли вы суши? А если они будут внутри круассанов? Несмотря на то, что кроссуши вызвали настоящий ажиотаж в Лос-Анджелесе, ресторанные критики сравнили это блюдо с кошачьим кормом.
Перейдем к азиатской кухне, полной сюрпризов. Японцы очень любят натто, изготавливающийся из бобов. Те, кто отважился попробовать это блюдо, утверждали, что несколько дней их преследовал запах немытого тела вперемешку с аммиаком.
Почему же такой эффект? Всё дело в способе приготовления. Бобы замачивают на ночь, потом выпаривают 6 часов и добавляют к ним определённую бактерию. Потом их нужно оставить бродить в тепле на сутки, а после убрать в холодильник на неделю, чтобы впоследствии они превратились в тягучую слизь.
Кроме того, японцы очень любят печенье с осами. Примечательно, что в состав сладости добавляют исключительно злых ос-вредителей.
Перейдем к тяжелой артиллерии. По мнению кулинарных критиков, лютефиск – это оружие массового поражения, способное отправить человека в нокаут. Это треска, превращённая в желе после 3-4 суток "маринования" в щёлочи. Полученную субстанцию запекают или варят.
Вкусно ли это? Норвежцы, чаще других сталкивающиеся с такими изысками, уверяют, что рыба не только выглядит мерзко, но и имеет неприятный запах.
А вот Китай удивляет столетними яйцами. Непонятно, почему их называют именно так, однако способ приготовления не самый приятный. Их обмазывают специальной смесью и зарывают в землю на срок до полугода, лишая воздуха. Скажем прямо, вид у них после этого не из приятных.
Ну и закончим бесспорным лидером мерзкой пищи – сюрстрёммингом. Попробовать эту заквашенную сельдь может только самый смелый гурман. В интернете гуляет куча видеороликов, где людей выворачивает наизнанку только от одного запаха, что уж говорить про вкус.
А ведь в Швеции это блюдо хоть и едят редко, зато очень ценят и даже подают на праздниках.
Источник:
АНТИФИШКИ
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