В ледяном просторе: как устроен быт на далекой полярной станции в Арктике

Полярник - широкое понятие, к ним можно отнести учёных, военных, метеорологов и всех тех, кто вынужден зимовать и работать долгое время в полярных условиях Антарктиды и Арктики.

В своих путешествиях по Арктике мы стараемся всегда заглядывать в гости на полярные станции, чтобы посмотреть на быт современных героев Арктики, поговорить с ними о жизни и просто разнообразить похожие и однообразные будни новыми лицами.