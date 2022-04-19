В ледяном просторе: как устроен быт на далекой полярной станции в Арктике

Если вы в далекой молодости в запой зачитывались книгами Руала Амундсена и Владимира Санина, а полярники для вас люди занятые невероятно интересной и романтичной деятельностью, то узнайте как на самом деле выглядит быт обычной арктической полярной станции в XXI веке.
Помню, как много лет назад с удивлением узнал, что нет такой профессии "полярник". На станциях в Арктике и Антарктике согласно штатному расписанию работают люди разных профессий - метеорологи, гидрологи, аэрологи, дизелисты и механики, даже повара есть, а вот полярников нет. Так кто - же такие полярники?
Полярник - широкое понятие, к ним можно отнести учёных, военных, метеорологов и всех тех, кто вынужден зимовать и работать долгое время в полярных условиях Антарктиды и Арктики.
В своих путешествиях по Арктике мы стараемся всегда заглядывать в гости на полярные станции, чтобы посмотреть на быт современных героев Арктики, поговорить с ними о жизни и просто разнообразить похожие и однообразные будни новыми лицами.
На этот раз, очередной посещенной арктической полярной станцией в автомобильной экспедиции вдоль Ледовитого Океана, стала морская гидрометеорологическая береговая станция Анабар (МГ-2 Анабар), расположенная на границе Якутии и Таймыра, на левом берегу Анабарской губы, на мысе Крест.
Севернее Тикси примерно на 160 км на самом западе Якутии на 73 градусе северной широта в окружении заболоченных арктических тундр и озерна берегу моря Лаптевых. Не самые курортные условиях для жизни и работы человека.
Мы добрались до этой труднодоступной полярной метеостанции глубокой ночью, пробираясь сквозь огромные торосы моря Лаптевых из бухты Нордвик.
На станции нас встретили всего два человека - начальник станции Дмитрий и его супруга Светлана.
Удивительное дело, но МГ-2 Анабар одна из самых молодых станций на арктическом побережье в этой части страны. Она была основана в 1989-м году когда большая и могущественная страна стремительно погружалась в пучину распада и безденежья.
Но станция не только выжила в то время, когда многие полярные метеостанции закрывались, но и является одной из самых благоустроенных из увиденных нами в своих поездках. И не в последнюю очередь благодаря полярникам, работающим здесь многие годы.
Станция Анабар входит в разветвленную сеть метеостанций Росгидромета по всей стране и здесь кроме морских наблюдений, ведутся метеорологические и агрометеорологические наблюдения.
В последние годы на станции постоянно работают и живут только два человека. Они же и выполняют всё работу по штатному расписанию являясь по совместительству не только метеорологами, но и дизелистами, механиками, поварами и электриками.
Вахта на станции длится два года после этого длительный многомесячный отпуск. В такие моменты на смену полярникам приезжают "временщики" и как правило на лето, когда условия здесь не столь суровые.
Удивительное дело, но на станции изначально проектировалось даже центральное отопление со своей маленькой котельной. Но не было бани, а только душ в котельной.
Дима своими руками построил здесь небольшую баню. И это настоящая релакс - территория в полярных условиях. Вот только с дровами очень сложно - тундра же и деревьев нет. Летом приходится собирать по берегу "плавник", который выносят воды Анабара из якутской тайги.
Внутри основного дома полярной станции - тепло и уютно. Ребята своими руками сделали себе ремонт и полностью создали комфортные условия для жизни.
Есть небольшая кухня, пара гостевых комнат, спальня летняя кухня, кладовка и несколько рабочих кабинетов.
Отапливаются только те помещения в которых они живут, остальные помещения простаивают холодными. Станция ведь рассчитана на 6-8 человек "личного" состава.
Рабочий кабинет метеорологов - полярников больше напоминает небольшую экспозицию политехнического музея. Старые ламповые телевизоры, архаичные приборы, диковинные приборы для передачи метеосообщений посредством "морзянки" и всё такое.
Но есть и осовремененное оборудование - электронные барометры, спутниковые модемы "Гонец", цифровые анемометры.
Сердцем полярной станции является не дом и даже не баня. А как не трудно догадаться - маленькая ДЭС (дизель - электростанция). В ДЭС установлено три генератора из которых один работает, второй под резервом, а третий сломан.
Если выйдет из строя генератор, жизнь станции и людей окажется под угрозой. Дима рассказывал как много лет назад у них вышли из строя друг за другом два генератора - основной и резервный. Это были несколько тревожных дней, когда в лютый мороз заледеневшими руками он научился самостоятельно делать капитальной ремонт двигателя под чутким руководством якута из ближайшего поселка в сотне километров на юг. Страшно? Жить захочешь и не так будешь выкручиваться.
Единственный настоящий дискомфорт - это холодный туалет. Но к нему быстро привыкаешь и отсутствие связи с цивилизацией. Вертолётом отсюда добираться до районного центра Саскылах полтора часа и еще три часа самолетом Ан-24 до Якутска. В отпуск же ребята добираются очень сложно - сначала пол дня на лодке до райцентра по обмелевшему Анабару, потом самолетом до Якутска и оттуда уже домой до Новосибирска.
А в случае ЧП сюда никто не прилетит, вертолетов то нет.
Но ребята привыкли и им вдвоем совсем не скучно. Раньше еще с ними зимовал маленький ребенок, но пришло время школы и его отправили к бабушкам и дедушкам на большую землю. Из развлечений здесь есть ТВ и интернет.
Белые медведи не докучают, говорят, что не видели их здесь много лет. Сюда они не доходят.
Работа у метеорологов круглосуточная, вахты каждые три часа - надо снимать показания и передавать их в центр по специальному спутниковому каналу вне зависимости от погоды на улице.
Бывает так, метет, что не видно вытянутой руки перед собой. Последняя пурга даже разломала ребятам теплицу, где летом выращивали картошку и зелень.
Такая вот она жизнь современных полярников....
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понравилось92
там полнейшая разруха, вся тундра забита ржавыми бочками, просто жуть.
фото выкладывать не буду ибо это днище
Судя по телевизору, монитору и лампам накаливания - станция финансируется по глубоко остаточному признаку.
Незавидная житуха у кота, конечно.