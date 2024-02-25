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Экстремальный минимализм японцев

Экстремальный минимализм японцев

Автор:
25 февраля 2024 09:02
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Вещи   Жизнь   Япония   в мире   люди   минимализм   фото   
5284
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Япония практически родина минимализма, даже скандинавам до них далеко. Но иногда японцы доводят этот тренд практически до экстремальных форматов. Начинаешь сомневаться, а жизнь ли это?

Минимализм очень хорошо ложится на японскую культуру, с ее постижением дзена, стремлении не цепляться слишком сильно за мирское.

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Тем более в японских квартирах всегда большая проблема со свободным местом. Некуда ставить коробки с вещами, не можешь позволить себе большой выбор одежды, ее будет просто некуда класть.

Потому японцы с детства приучают себя пользоваться только самыми необходимыми вещами. Если японец живет один, то у него вполне может быть одна чашка и тарелка. И, может быть, солонка в форме Тоторо. Но это уже сибаритство и баловство.

Русскому запасливому человеку с таким порой смириться трудно. А что если ты налил холодный чай, а потом решил попить кофе, не допив чай?

Обычный человек просто возьмет другую чашку, а потом вернется к своему чаю. Минималистичный японец скажет, что слишком многого ты хочешь, балуешь себя. Сиди и пей чай.

Такой уровень аскетизма граничит почти с самоистязанием порой, когда человек не позволяет себе альтернатив в мелких жизненных удовольствиях.

Говорят, что к такой жизни приучили японцев частые цунами и землетрясения. Чтобы в доме не хранилось много доргих сердцу вещей, а то, не приведи господь, когда начнется катастрофа, японец не будет выбегать на улицу, а кинется собирать скарб.

В итоге выживут те, кто успел выбежать, и кому нечего было хранить и беречь. Причудливый естественный отбор, сохранивший наибольший процент любителей минимализма среди представителей одной нации.

Сегодня японцы противопоставляют свой минимализм западному обществу потребления. Довольно забавно, ведь именно в Японии продается тысяча очень странных товаров, включая чехольчики для дверных ручек (!).

- На западе сделать пространство целостным – означает заполнить его. Но в чайной церемонии пространство должна оставаться свободным, чтобы позволить воображению человека заполнить его, - говорят японские дизайнеры.

А вы бы смогли жить так, как на фотографиях из квартир японцев? Я бы нет. Лучше уж как хоббит, оставить после себя кучу милых вещей на память родне. Пусть пользуются на здоровье.

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Метки: Вещи   Жизнь   Япония   в мире   люди   минимализм   фото   
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27  комментариев
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38k
koleos72 8 часов назад
А где они хранят скелеты?
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27k
Влад 3 часа назад
Ну не знаю. Начался как то у нас в подъезде пожар, мы с женой оделись, взяли документы, кошку и вышли, о хламе мыслей не было. У подъезда все соседи точно так-же, никому в голову не пришло барахло спасать. Не думаю что причина в этом. Япония очень долго развивалась в отрыве от остального мира, у них своя особая, ни с чем не схожая культура. Мы просто не понимаем их поступков, пытаемся смотреть с точки зрения европейца, а надо годами вживаться и изучать. А это " они минималисты потому что барахло жалко" довольно тупой и унизительный ярлык. Унизительный потому что автоматически подразумевает будто японцы жмоты.
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2k
Nico 4 часа назад
большинство живет так же, как и все остальные народы.
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3k
Autumn2015 5 часов назад
Это дом холостяка(чки), кто никогда к себе никого не приглашает.
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796
MidMaster 6 часов назад
Что это за вещь, которая так нужна японцу?
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5
OK! 6 часов назад
А вот если посмотреть японские фильмы, то там ничего такого нет, обычные квартиры разной степени захламленности
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1k
max20 7 часов назад
Скандинавы тоже не особо парятся.
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5k
Elen Elen 7 часов назад
Чего-то слишком большие квартиры показаны. Покажите там, где восемь квадратов и на гостиную и на кабинет и спальню и на кухню.
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22k
kσρβγς 8 часов назад
"в матрасах на полу смысла мало вижу"

А зря... спина болеть не будет...
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503
iskra 8 часов назад
Когда умерла моя тетя,осталась полностью обставленная квартира,с бытовой техникой посудой и пр. При продаже квартиры новые собственники поставили условия - должны остаться голые стены(под ремонт). Сестра(её дочь) живет в другом городе. Забрала только семейный фотоальбом. Все остальное вынесли на помойку.
Думаю, что когда умрет моя мама,будет то же самое..
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13k
Святослав 8 часов назад

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3k
Едондер пуп 9 часов назад
Я бы и рад, но всё равно отдельный шкаф нужен для паспортов, дипломов, аттестатов, свидетельств, сертификатов, полисов, доверенностей, договоров, расписок, медицинских протоколов, справок, рецептов, квитанций, гарантийных талонов, удостоверений и выписок))
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