Экстремальный минимализм японцев

Русскому запасливому человеку с таким порой смириться трудно. А что если ты налил холодный чай, а потом решил попить кофе, не допив чай?

Обычный человек просто возьмет другую чашку, а потом вернется к своему чаю. Минималистичный японец скажет, что слишком многого ты хочешь, балуешь себя. Сиди и пей чай.