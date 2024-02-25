Экстремальный минимализм японцев

Япония практически родина минимализма, даже скандинавам до них далеко. Но иногда японцы доводят этот тренд практически до экстремальных форматов. Начинаешь сомневаться, а жизнь ли это?
Минимализм очень хорошо ложится на японскую культуру, с ее постижением дзена, стремлении не цепляться слишком сильно за мирское.
Тем более в японских квартирах всегда большая проблема со свободным местом. Некуда ставить коробки с вещами, не можешь позволить себе большой выбор одежды, ее будет просто некуда класть.
Потому японцы с детства приучают себя пользоваться только самыми необходимыми вещами. Если японец живет один, то у него вполне может быть одна чашка и тарелка. И, может быть, солонка в форме Тоторо. Но это уже сибаритство и баловство.
Русскому запасливому человеку с таким порой смириться трудно. А что если ты налил холодный чай, а потом решил попить кофе, не допив чай?
Обычный человек просто возьмет другую чашку, а потом вернется к своему чаю. Минималистичный японец скажет, что слишком многого ты хочешь, балуешь себя. Сиди и пей чай.
Такой уровень аскетизма граничит почти с самоистязанием порой, когда человек не позволяет себе альтернатив в мелких жизненных удовольствиях.
Говорят, что к такой жизни приучили японцев частые цунами и землетрясения. Чтобы в доме не хранилось много доргих сердцу вещей, а то, не приведи господь, когда начнется катастрофа, японец не будет выбегать на улицу, а кинется собирать скарб.
В итоге выживут те, кто успел выбежать, и кому нечего было хранить и беречь. Причудливый естественный отбор, сохранивший наибольший процент любителей минимализма среди представителей одной нации.
Сегодня японцы противопоставляют свой минимализм западному обществу потребления. Довольно забавно, ведь именно в Японии продается тысяча очень странных товаров, включая чехольчики для дверных ручек (!).
- На западе сделать пространство целостным – означает заполнить его. Но в чайной церемонии пространство должна оставаться свободным, чтобы позволить воображению человека заполнить его, - говорят японские дизайнеры.
А вы бы смогли жить так, как на фотографиях из квартир японцев? Я бы нет. Лучше уж как хоббит, оставить после себя кучу милых вещей на память родне. Пусть пользуются на здоровье.
Источник:
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А зря... спина болеть не будет...
Думаю, что когда умрет моя мама,будет то же самое..
всё на свалку.
на самом деле - очень печально.