Почему китайцы и корейцы не любят японцев, а весь остальной мир ими восхищается?

У этих народов очень непростые взаимоотношения. Мягко говоря, они друг друга не переваривают. И для этого есть причины.
Жители страны восходящего солнца считают, что есть только одна культура - японская. Китайцев откровенно презирают, и называют их «варварами». А корейцев почему-то считают теми же китайцами, которые хотят походить на японцев. Да уж, намешано у них в голове знатно.
До конца 19 века японцы всему учились у китайцев: впитывали их культуру, письменность, архитектуру. Когда всё это усвоили, переключились на европейцев и стали «тянуть» у них. Когда в 1895 году Китай проиграл войну Японии, страны поменялись ролями. А в 1931 году японские солдаты захватили Маньчжурию и объявили о создании государства Маньчжоу-го. Началась длительная, кровавая и жестокая борьба, в которой стороны несли огромные потери. Прежде всего - китайцы, их убивали сотнями тысяч и миллионами.
С Кореей было примерно тоже самое. С 1910 по 1945 гг. она была колонией Японии и методы управления там были просто драконовскими. «Культурные» японцы пытали, запугивали и уничтожали всех несогласных.
В 1937 году Япония «развернулась» по полной, и устроила кровавую баню в Китае. По данным китайских историков, в период с 1937-1945 гг. японцы уничтожили 7 миллионов военных и 17 миллионов гражданских. Всё это время было жутким, но даже на этом фоне выделяется Нанкинская резня: когда японцы наступали на столицу, входили в обычные города и устраивали там бойню. В самом же Нанкине были убиты все мужчины призывного возраста.
Очередной «подвиг» японцев - совершенно дикие и бесчеловечные поступки, вроде проведения операций без анестезии на пленных китайцах, намеренное заражение их чумой, оспой и прочими заболеваниями. Тогда «самураи» выясняли, как долго может выдержать человек, пока не умрёт от болевого шока, или сколько он проживёт с чумой. Особенно здесь отличился Отряд 731 - о его зверствах не хочется даже и писать. Для справки: после капитуляции Японии из их лагерей вернулось лишь 56 китайцев - остальных успели замучить.
Как воевали японцы - уже понятно. Их солдаты руководствовались «стратегией» генерала Окамуры: «санко сакусен», что трактуется, как «все жги, все убивай, все грабь».
С китайскими женщинами тоже не церемонились - их отправляли в солдатские бордели. Их организовали, чтобы солдатики могли снимать стресс, заодно унизить людей, которых они людьми-то толком не считали. Первый бордель, их называли «станции утешения» организовали в Маньчжурии в 1932 году. Позже они появились на всех оккупированных территориях: на Филиппинах и Борнео, в Бирме и Корее, в Малайзии и Вьетнаме. Но сильнее всего досталось китаянкам - к ним относились как к рабыням: били, издевались и насиловали. Ставили им «норму обслуживания» - до 20 солдафонов в день. Понятно, что здоровья это не прибавляло и после поражения японцев из борделей смогла выбраться от силы четверть женщин. Все остальные погибли от зверств и жестокого отношения.
И это произошло не в 15 веке, а совсем недавно. Историческая память жива до сих пор - и будет существовать, пока есть Китай и есть Япония. Китайцы совершенно справедливо считают, что с ними вытворяли просто жуткие вещи, а потом предпочли об этом забыть. И даже если японцы упоминают что-то из того времени, то крайне неохотно и стараются показать себя в лучшем свете. Например, говорят что «Отряд 731» на самом деле просто собирал медицинскую статистику для изучения заболеваний, а китайские женщины сами радостно отправлялись на «станции утешения» потому что там хорошо кормили.
Вот почему китайцы и корейцы терпеть не могут японцев. Для этого хватает причин.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- На острове Иводзима со дна океана поднялись затопленные японские корабли
- История, рекорды и космос: интересные факты о бумажных самолетах
- Призраки прошлого: у берегов Японии со дна поднялись затопленные корабли времён Второй мировой
- Чего не говорят западные историки о Второй мировой войне
- Что в действительности представляют собой суши?
Понравилось35
А через япов можно и на амеров воздействовать.