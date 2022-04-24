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Почему китайцы и корейцы не любят японцев, а весь остальной мир ими восхищается?

Почему китайцы и корейцы не любят японцев, а весь остальной мир ими восхищается?

Автор:
24 апреля 2022 20:20
Сообщество : Истории
Метки: Китай   Нанкин   Япония   вторая мировая война   захват   корея   резня   
2187
6

У этих народов очень непростые взаимоотношения. Мягко говоря, они друг друга не переваривают. И для этого есть причины.

Жители страны восходящего солнца считают, что есть только одна культура - японская. Китайцев откровенно презирают, и называют их «варварами». А корейцев почему-то считают теми же китайцами, которые хотят походить на японцев. Да уж, намешано у них в голове знатно.

До конца 19 века японцы всему учились у китайцев: впитывали их культуру, письменность, архитектуру. Когда всё это усвоили, переключились на европейцев и стали «тянуть» у них. Когда в 1895 году Китай проиграл войну Японии, страны поменялись ролями. А в 1931 году японские солдаты захватили Маньчжурию и объявили о создании государства Маньчжоу-го. Началась длительная, кровавая и жестокая борьба, в которой стороны несли огромные потери. Прежде всего - китайцы, их убивали сотнями тысяч и миллионами.

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С Кореей было примерно тоже самое. С 1910 по 1945 гг. она была колонией Японии и методы управления там были просто драконовскими. «Культурные» японцы пытали, запугивали и уничтожали всех несогласных.

В 1937 году Япония «развернулась» по полной, и устроила кровавую баню в Китае. По данным китайских историков, в период с 1937-1945 гг. японцы уничтожили 7 миллионов военных и 17 миллионов гражданских. Всё это время было жутким, но даже на этом фоне выделяется Нанкинская резня: когда японцы наступали на столицу, входили в обычные города и устраивали там бойню. В самом же Нанкине были убиты все мужчины призывного возраста.

Очередной «подвиг» японцев - совершенно дикие и бесчеловечные поступки, вроде проведения операций без анестезии на пленных китайцах, намеренное заражение их чумой, оспой и прочими заболеваниями. Тогда «самураи» выясняли, как долго может выдержать человек, пока не умрёт от болевого шока, или сколько он проживёт с чумой. Особенно здесь отличился Отряд 731 - о его зверствах не хочется даже и писать. Для справки: после капитуляции Японии из их лагерей вернулось лишь 56 китайцев - остальных успели замучить.

Как воевали японцы - уже понятно. Их солдаты руководствовались «стратегией» генерала Окамуры: «санко сакусен», что трактуется, как «все жги, все убивай, все грабь».

С китайскими женщинами тоже не церемонились - их отправляли в солдатские бордели. Их организовали, чтобы солдатики могли снимать стресс, заодно унизить людей, которых они людьми-то толком не считали. Первый бордель, их называли «станции утешения» организовали в Маньчжурии в 1932 году. Позже они появились на всех оккупированных территориях: на Филиппинах и Борнео, в Бирме и Корее, в Малайзии и Вьетнаме. Но сильнее всего досталось китаянкам - к ним относились как к рабыням: били, издевались и насиловали. Ставили им «норму обслуживания» - до 20 солдафонов в день. Понятно, что здоровья это не прибавляло и после поражения японцев из борделей смогла выбраться от силы четверть женщин. Все остальные погибли от зверств и жестокого отношения.

И это произошло не в 15 веке, а совсем недавно. Историческая память жива до сих пор - и будет существовать, пока есть Китай и есть Япония. Китайцы совершенно справедливо считают, что с ними вытворяли просто жуткие вещи, а потом предпочли об этом забыть. И даже если японцы упоминают что-то из того времени, то крайне неохотно и стараются показать себя в лучшем свете. Например, говорят что «Отряд 731» на самом деле просто собирал медицинскую статистику для изучения заболеваний, а китайские женщины сами радостно отправлялись на «станции утешения» потому что там хорошо кормили.

Вот почему китайцы и корейцы терпеть не могут японцев. Для этого хватает причин.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   Нанкин   Япония   вторая мировая война   захват   корея   резня   
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17  комментариев
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21k
Fat boy slim is * in a heaven 38 минут назад
А кто восхищается япошками?
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20k
sanchesS80 6 минут назад
Видимо автор весь мир ровняет по себе.
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341
Просто прохожий 8 минут назад
Япы такие же фашисты как амеры, немцы, хохложидофашисты- только на другом краю планеты.
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2k
Sergius SPb 10 минут назад
Наши бы надо вести работу с Азией на предмет натравливания тех на японцев.
А через япов можно и на амеров воздействовать.
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1k
Мурчелло 18 минут назад
Они даже пиндосам не нравятся.Поэтому пиндосы от большой любви ипанули по ним атомной бомбой.И что сука интересно,япошки до сих пор это помнят и не даже не вякают.А вы говорите доброта.Ипануть раз по британии,глядишь,лет на 300 покой и тишина.
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2k
Autumn2015 20 минут назад
Япы садисты по натуре, почему Америка не хотела с ними воевать, а сразу кинула бомбы? Потому что у них был опыт, когда япы с пленных живых американцев срезали мясо, просто для того, чтоб пожарить и поесть. И сейчас ничего не изменилось , у них нет преследования и осуждения садистов-врачей из отряда 731, они уважаемые люди, у них до сих пор самое популярное чтение везде, вплоть до метро -хентай с преследованиями и изнасилованиями несовершеннолетних и это абсолютно нормально.
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21k
Слепой Пью 22 минуты назад
Не знаю, правда или нет, но читал, что быстрый способ самоубийства в Корее - крикнуть группе корейцев, что они япошки...
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11k
Cornho Полчаса назад
Минус за совершенно абсурдный заголовок.
Автор, Вы - это далеко не "весь остальной мир". Второй минус за "тоже самое".
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61k
Опиум для народа Полчаса назад
Не стоит забывать о зверствах японских интервентов в Гражданскую на Дальнем востоке. Они ничем не лучше, а может еще и хуже гитлеровских нацистов.
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1k
Безумная Белла 47 минут назад
В отряде 731 издевались и над белыми пленными, включая беременных женщин и детей. Это задокументированный факт.
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6k
au3 50 минут назад
А где "почему ими восхищается весь мир"?
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380
Fisher1979 53 минуты назад
В данный момент разногласие России и Украины ....
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13k
Александр Час назад
Не восхищается ими весь мир.
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1k
Лютый Дед Час назад
Вывод, японцы не воины, а скоты.
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4k
Горожанин Час назад
Япония - это высшая стадия развития буддизма (не нужно заблуждаться насчёт синтоизма). Полная идея власти. Не нужно быть наивным, чтобы не понимать преклонение германского нацизма перед буддизмом и заимствования буддийского символа в качестве символа нацизма. Это ментальные основы - нет добра и зла, свобода - в том числе свобода убивать. Неслучайно любой либерал - млеет перед буддизмом. Он - либерал - свободен. Во всем. В том числе от своей совести.
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August

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