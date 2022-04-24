Почему китайцы и корейцы не любят японцев, а весь остальной мир ими восхищается?

Жители страны восходящего солнца считают, что есть только одна культура - японская. Китайцев откровенно презирают, и называют их «варварами». А корейцев почему-то считают теми же китайцами, которые хотят походить на японцев. Да уж, намешано у них в голове знатно.

До конца 19 века японцы всему учились у китайцев: впитывали их культуру, письменность, архитектуру. Когда всё это усвоили, переключились на европейцев и стали «тянуть» у них. Когда в 1895 году Китай проиграл войну Японии, страны поменялись ролями. А в 1931 году японские солдаты захватили Маньчжурию и объявили о создании государства Маньчжоу-го. Началась длительная, кровавая и жестокая борьба, в которой стороны несли огромные потери. Прежде всего - китайцы, их убивали сотнями тысяч и миллионами.