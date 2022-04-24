Доктор (продолжая писать):

— Валерьянки на ночь и как рукой, как рукой.

— Доктор, ночами мне снится, что я строю подземные пирамиды в Тоскане, меня страшно беспокоит сохранность фресок и поведение связующего раствора в контакте с грунтовыми водами.

Доктор (поднимая глаза): — Что вы говорите?! А чем армируете фундамент? Очень рекомендую скрученные по четыре каленые прутья, веками, знаете ли, обкатанный прием.

— Доктор, что-то идёт не так. На определителе телефон людей, которые мне не звонили, все слова на вывесках и афишах, за которые цепляется взгляд, — однокоренные. Мой хомяк не разговаривает со мной четвёртый день, он неподвижно сидит в углу клетки и смотрит на меня взглядом Балрога, целящегося в Гендальфа кончиком бича.

Доктор: — Какой, однако, начитанный зверёк, вы не пробовали дать ему русскую классику?

— Доктор, я чувствую и понимаю женщин.

Доктор (роняя очки на стол, вполголоса): — Оп-паньки...