FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность «А кто-то пьёт в Тель-Авиве»: Тина Канделаки высказалась об уехавших «звёздах» «А кто-то пьёт в Тель-Авиве»: Тина Канделаки высказалась об... Почему аппараты, летящие с МКС на Землю, не сгорают в атмосфере? Почему аппараты, летящие с МКС на Землю, не сгорают в атмосфере? Что за регулировщик мелькал в "Бриллиантовой руке" Что за регулировщик мелькал в "Бриллиантовой руке" Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Бомбическая игра на&nbsp;варгане Бомбическая игра на варгане Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Симпатичное путешествие по СССР 1979 года Симпатичное путешествие по СССР 1979 года Подвиг славной дочери казахского народа. Как Маншук Маметова стала Героем Советского Союза Подвиг славной дочери казахского народа. Как Маншук Маметова стала... Как мужчины развлекаются на работе Как мужчины развлекаются на работе 10 случаев, когда роли злодеев доставались комедийным актёрам 10 случаев, когда роли злодеев доставались комедийным актёрам Фотоподборка Фотоподборка Заливка пола в складском помещении Заливка пола в складском помещении В Алабаме учитель математики составила креативную контрольную, удивившую всех В Алабаме учитель математики составила креативную контрольную,... Это случилось на Физтехе в 1987 году Это случилось на Физтехе в 1987 году Калейдоскоп позитива. Выпуск 113 Калейдоскоп позитива. Выпуск 113 Айзек Азимов: грандмастер фантастики и человек, который предсказал наше будущее Айзек Азимов: грандмастер фантастики и человек, который предсказал...
Проблемы

Проблемы

Автор:
24 апреля 2022 17:58
Метки: Юмор   девушки   доктор   понимаю женщин   стеб   
354
1
— Здравствуйте, доктор, у меня проблемы.
Доктор: — Присаживайтесь, голубчик, рассказывайте.
— У меня погасший взгляд и дергается плечо.
Доктор (продолжая писать):
— Валерьянки на ночь и как рукой, как рукой.
— Доктор, ночами мне снится, что я строю подземные пирамиды в Тоскане, меня страшно беспокоит сохранность фресок и поведение связующего раствора в контакте с грунтовыми водами.
Доктор (поднимая глаза): — Что вы говорите?! А чем армируете фундамент? Очень рекомендую скрученные по четыре каленые прутья, веками, знаете ли, обкатанный прием.
— Доктор, что-то идёт не так. На определителе телефон людей, которые мне не звонили, все слова на вывесках и афишах, за которые цепляется взгляд, — однокоренные. Мой хомяк не разговаривает со мной четвёртый день, он неподвижно сидит в углу клетки и смотрит на меня взглядом Балрога, целящегося в Гендальфа кончиком бича.
Доктор: — Какой, однако, начитанный зверёк, вы не пробовали дать ему русскую классику?
— Доктор, я чувствую и понимаю женщин.
Доктор (роняя очки на стол, вполголоса): — Оп-паньки...

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   девушки   доктор   понимаю женщин   стеб   
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
lekha-fil 3 часа назад
Дааа... .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Bill 2 часа назад
Быстрый поиск говорит, что этой хохме как минимум 16 лет. Но мне кажется, я слышал её лет 30 назад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Parus59 3 часа назад
В тегах написано - юмор, девушки, стеб...где все это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
CruelAsm 3 часа назад
- А вот такой ещё анекдот...
- Ха-ха-ха!
- А ещё вот такое помню...
- Ха-ха. Это я уже, кажется, слышал где-то. Но смешно.
- А тогда вот ещё древний-древний анекдот про доктора и чувака, который понимает женщин! Отдельным постом!
- (роняя очки на стол, вполголоса, обречённо) Оп-паньки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
- доктор у меня кашель .
- сестра , слабительного . сейчас перестанете кашлять
- доктор , когда я писаю у меня в две струи льется .
-сестра вставьте ей пуговицу . теперь в четыре писать будете..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Егор 3 часа назад
- Доктор, меня все игнорируют.
- Следующий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Митхун Чакрабортенков
Всё проходит и ты вот пиZдуй!
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72741



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Юрий Шевчук отменил концерт в Тюмени, потому что зал был украшен буквой «Z»
3
675
Юрий Шевчук отменил концерт в Тюмени, потому что зал был украшен буквой «Z»
«Верка Сердючка» планирует прогуляться у Кремля
0
105
«Верка Сердючка» планирует прогуляться у Кремля
Набирающие популярность
Трость: надёжная опора, стильный аксессуар или показатель статуса?
0
8
Трость: надёжная опора, стильный аксессуар или показатель статуса?
В Москве с 23 апреля откроется фестиваль "Пасхальный дар"
0
2
В Москве с 23 апреля откроется фестиваль "Пасхальный дар"
Электрические пикапы Hummer и Rivian сравнили в заезде на четверть мили (видео)
Электрические пикапы Hummer и Rivian сравнили в заезде на четверть мили (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#фотографии#кино#подборка#фильм#знаменитости#сарказм
#история#Юмор#Россия#прикол#СССР#Жизнь#Украина#позитив#Автомобиль
#интересно#картинки#новости#страна#Разное#мир#животные#Приколы#интересное
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность Как это развидеть? Женщина просто надела странные легинсы и сломала мозг тысячи пользователям Как это развидеть? Женщина просто надела странные легинсы и сломала мозг тысячи пользователям "Вау, детка, давай познакомимся!": мастера подкатов выходят на охоту "Вау, детка, давай познакомимся!": мастера подкатов выходят на охоту Вся правда отношений между мужчинами и женщинами в мемах и приколах Вся правда отношений между мужчинами и женщинами в мемах и приколах Финалистки конкурса "Мисс ковер - 2022", или самый уютный пост на Фишках Финалистки конкурса "Мисс ковер - 2022", или самый уютный пост на Фишках 10 проблем всех девушек с большой попой 10 проблем всех девушек с большой попой

На что жалуетесь?

Вернуться