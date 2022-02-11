Мужчины откровенно рассказали о том, что их больше всего раздражает в женщинах

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Герои этого поста устали выслушивать от женщин претензии и постоянные придирки, они собрались с силами честно поведали всему интернету, что их лично бесит в современных женщинах. Кто-то не согласен?
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Краткий перевод
Этот мир сделан мужчинами для мужчин.
Но без женщин - тоска.
- у тебя это**** самое давно было?
-????
- приезжай, мне надо кое что проверить