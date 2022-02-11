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Мужчины откровенно рассказали о том, что их больше всего раздражает в женщинах

Мужчины откровенно рассказали о том, что их больше всего раздражает в женщинах (20 фото)

Автор:
11 февраля 2022 21:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   женщины   наблюдения   прикол   смех   твиттер   
1779
20
Герои этого поста устали выслушивать от женщин претензии и постоянные придирки, они собрались с силами честно поведали всему интернету, что их лично бесит в современных женщинах. Кто-то не согласен?
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Метки: Юмор   девушки   женщины   наблюдения   прикол   смех   твиттер   
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19k
Егор Час назад
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Гёз Уленшпигель 50 секунд назад
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120k
arek14 2 минуты назад
Для тех, кто не понимает, как здесь иногда пишут по " буржуински".
Краткий перевод

Этот мир сделан мужчинами для мужчин.
Но без женщин - тоска.

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15k
Hairy. 3 минуты назад
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53k
doker Час назад
Единственное, что раздражает в женщинах - если она хочет потрахаться, то почему не говорит это прямо?
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9k
Васильевна Час назад
Мужская логика - назвать пост: "Мужчины рассказали, что их больше всего бесит в женщинах", и бОльшую часть историй выложить от лица женщин и просто скриншоты переписок?
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21k
Добрый Алабай Час назад
Бабы недееспособны. Они не могут отвечать ни за свои слова, ни за поступки.
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