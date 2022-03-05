"Вау, детка, давай познакомимся!": мастера подкатов выходят на охоту

Познакомиться с девушкой для одних мужчин не составляет никаких проблем, зато другие теряются и потеют ладошками, просто увидев симпатичную особу. Мастера подкатов готовы раскрыть свои секреты по охмурению дам.
Как познакомиться с девушкой? Герои поста знают это на все 100%. А те, кто еще только ищет свой фирменный стиль, могут поучиться у мастеров своего дела.
По стилю знакомства девушки делят парней на остроумных, вежливых, напористых и безграмотных. Последних не любит никто. А уж если мужчина и безграмотный, и напористый, то шансы на симпатию со стороны образованной девушки у него совсем ничтожны.
Подобным индивидуумам тоже редко когда удается продолжить разговор или раскружить девушку на нюдс
А теперь мастер-классы от тех, кто умеет знакомиться и знает толк в подкатах
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АНТИФИШКИ
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-Я подхожу и говорю, мадам, позвольте Вам впендюрить!
-Ржевский, но ведь за это можно и по морде!
-Можно, но обычно впендюриваю.
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Заранее большое человеческое спасибо