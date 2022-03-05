"Вау, детка, давай познакомимся!": мастера подкатов выходят на охоту

Как познакомиться с девушкой? Герои поста знают это на все 100%. А те, кто еще только ищет свой фирменный стиль, могут поучиться у мастеров своего дела.

По стилю знакомства девушки делят парней на остроумных, вежливых, напористых и безграмотных. Последних не любит никто. А уж если мужчина и безграмотный, и напористый, то шансы на симпатию со стороны образованной девушки у него совсем ничтожны.