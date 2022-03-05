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"Вау, детка, давай познакомимся!": мастера подкатов выходят на охоту

"Вау, детка, давай познакомимся!": мастера подкатов выходят на охоту (20 фото)

Автор:
05 марта 2022 11:27
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   девушки   знакомства   мастера подкатов   пикап   подкаты   смешно   
7916
20

Познакомиться с девушкой для одних мужчин не составляет никаких проблем, зато другие теряются и потеют ладошками, просто увидев симпатичную особу. Мастера подкатов готовы раскрыть свои секреты по охмурению дам.

Как познакомиться с девушкой? Герои поста знают это на все 100%. А те, кто еще только ищет свой фирменный стиль, могут поучиться у мастеров своего дела.


По стилю знакомства девушки делят парней на остроумных, вежливых, напористых и безграмотных. Последних не любит никто. А уж если мужчина и безграмотный, и напористый, то шансы на симпатию со стороны образованной девушки у него совсем ничтожны.

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А теперь мастер-классы от тех, кто умеет знакомиться и знает толк в подкатах

Источник:

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Метки: Приколы   Юмор   девушки   знакомства   мастера подкатов   пикап   подкаты   смешно   

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17  комментариев
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2k
Radugananebe 4 часа назад
Никогда не любила нахрапистых и одновременно безграмотных. Павлины без ч/ю тоже не впечатляли. Не уверена, что они хотя бы кому-то нравятся. Нормальным мужчинам, похоже, нет нужды придумывать способ знакомства - все происходит спонтанно и естественно.
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16k
Андрей 14 минут назад
-Ржевский, а как вы знакомитесь с женщинами?
-Я подхожу и говорю, мадам, позвольте Вам впендюрить!
-Ржевский, но ведь за это можно и по морде!
-Можно, но обычно впендюриваю.
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−9
Владимир 14 минут назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо
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228
В-ий Час назад
а я вот где то вычитал, что мужские, я извиняюс, яйца на рынке органов стоят $15 тыс штучка. Так что иногда говорю - эй, детка, хочешь прямо сейчас подержать в руках 30 тысяч баксов?
некоторые хочут
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4k
Дмитрий Час назад
Про Гагарина и собак не плохо...
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2k
Basket 2 часа назад
Предпоследняя - лучшая!
Как раз чаю хлебнул, думал - удавлюсь...
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3k
Владимир 3 часа назад
какое жлобство!
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8k
Hunson Abadeer 3 часа назад
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4k
Наталья 4 часа назад
Парни - огонь
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