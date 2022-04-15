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10 проблем всех девушек с большой попой

10 проблем всех девушек с большой попой (11 фото)

Автор:
15 апреля 2022 09:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   внешность   девушки   жопа   попа   проблемы   пятница   фигура   
1383
11
И хотя совсем недавно ученые доказали, что женщины с большой попой здоровее и умнее, у обладательниц пышных ягодиц тоже хватает проблем.
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Источник:

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Метки: Юмор   внешность   девушки   жопа   попа   проблемы   пятница   фигура   
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12  комментариев
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13k
ss 2 часа назад
Хрень. Собрание заблуждений толстожопиков о том, как о них думают. На самом же деле подавляющее большинство думает: "Нихрена ты себе жопу отожрала. По-моему тебе надо меньше жрать."
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21k
Добрый Алабай 7 минут назад
Это - не попы. Это - сральники и пердаки. Попы гораздо меньше.
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67k
Доктор Джонс 13 минут назад
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546
Александр 51 минуту назад
разве тверк - это танец? это просто жопотрясничество и не более того
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12k
Eltiftel 52 минуты назад
вот проблема девушек с толстой жопой. а всё остальное это так.... плюсы
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3k
Andy Час назад
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27k
Vazari 2 часа назад
Не могу понять, как наступил момент, с которого человечество стало по-дикарски поклоняться большим жопам. Хожу в спортзал регулярно, если честно уже тошнит от обилия этих гмо-дур, с надутыми губами и сиськами, всех на одно лицо, усердно накачивающих свои жопы.
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2k
Trilik 2 часа назад
У девушек с большой попой одна проблема - огромная жопа
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2k
Garbiy 2 часа назад
11. Не удобно подтераться, руки не достают
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