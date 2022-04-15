10 проблем всех девушек с большой попой

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И хотя совсем недавно ученые доказали, что женщины с большой попой здоровее и умнее, у обладательниц пышных ягодиц тоже хватает проблем.
Как насчет того, что все вокруг думают, что с такой-то уж попой ты просто обязана танцевать тверк? А чтобы подобрать нормальные джинсы надо обегать все магазины в городе, ведь так?
Этот пост посвящается всем девушкам с большой попой. Помните, мы с вами!
Этот пост посвящается всем девушкам с большой попой. Помните, мы с вами!
1. Джинсы всегда либо слишком большие в талии, либо не налезают на твою попу. Так что подобрать их не так-то просто
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7. Общественный транспорт - то еще испытание. Протискиваться сквозь толпу, имея такие пышные формы - это что-то!
Источник:
АНТИФИШКИ
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