10 проблем всех девушек с большой попой

Как насчет того, что все вокруг думают, что с такой-то уж попой ты просто обязана танцевать тверк? А чтобы подобрать нормальные джинсы надо обегать все магазины в городе, ведь так?



Этот пост посвящается всем девушкам с большой попой. Помните, мы с вами!