Возможно ли выращивание овощей на МКС и почему американский астронавт получил нагоняй за помидор

Прежде всего стоит отметить, что идея выращивать растения, в особенности овощи, была предложена еще задолго до первых пилотируемых полётов в космос. Конкретно ее предложил Константин Циолковский. Он уверял, что в будущем это станет важной вехой для развития полетов в космос. Поэтому в 1933 г. ученый даже представил теоретический проект космооранжереи.
Впоследствии эту мысль начали воплощать лишь в 1962 году. А уже в 70-х начались первые эксперименты по культивированию растений вне земной атмосферы. Некоторые из разработанных тогда систем работают и по сей день. Так что мы с уверенностью можем сказать, что выращивать растения в космосе возможно. Но на что это похоже и как это происходит в наши дни?
Задача ученых не просто выращивать что-то в космосе, но и культивировать новые виды растений, подходящие к условиям, в которые их поместят. Именно потому для роста зелени на Марсе, Луне или в условиях космических станций многим растениям придется измениться. В каждой новой среде будут отличия от так называемого земного эталона. Например, это: измененная гравитация, недостаток или избыток необходимых органических и неорганических питательных веществ, количество солнечного света и т.д.
Сейчас на МКС в российском сегменте Оранжереи «Лада-01» выращивают такие растения как: картофель, салат-латук, ячмень, редис, горох, чили перец и даже карликовую пшеницу. Для комфортных условий роста создается специальная искусственная среда с поступлением воды и всех необходимых материалов. Дело в том, что в открытой системе проросшие семена не давали плодов. Именно поэтому были созданы закрытые мини-оранжереи подобные нашей «Ладе».
Также на орбите проводились опыты с ростом растений в открытом космосе. Для этого ряд культур помещали в спецконтейнеры и крепили на корпусе МКС. Среди испытуемых были такие культуры как: горчица, рис, томат, ячмень, редис, никандра и арабидопсис. Семена этих растений провели в космосе 13 месяцев, после чего был получен результат. Оказалось, что почти все культуры неплохо чувствовали себя в новой среде. Исключение составили лишь семена томата, которые не смогли пережить эксперимент.
Вернемся ненадолго на Землю. Там в научных лабораториях с помощью воссозданной почвы с других планет (конкретно с Марса и с Луны) проверяли возможность выращивания там растений. По результатам исследований американские учёные сделали вывод, что однажды в будущем на Марсе вырастет рис. Почва красной планеты оказалась к этому пригодной.
Говоря о Марсе можно вспомнить и нашумевший кинофильм «Марсианин» (2015). Там, застрявший на красной планете астронавт, выживал с помощью картофельного огорода. Как считают биологи, такое вполне возможно в будущем. Они установили это путем сложного опыта. Ими была создана герметичная теплица, где были искусственно созданы условия – близкие к тем, что есть на Марсе. И в этих условиях картофель худо-бедно рос.
А теперь, я хочу рассказать вам об одном очень интересном и курьезном случае, который произошел на МКС в этом году. На Станции в данный момент выращивают помидоры и после сбора урожая всем ее обитателям раздают по одному томату в специальных герметичных пакетах. Свой овощ получил и американец Франсиско Рубио. Астронавту достался помидор сорта Красный Робби – это карликовый черри.
За этим томатом Рубио ухаживал лично и, соответственно, получил именно его. Однако вскоре астронавт сообщил коллегам, что случайно потерял свой овощ где-то в недрах станции. После этого его пол года обвиняли в том, что он тайком съел этот помидор. Но недавно, а точней 6 декабря подозреваемый был полностью оправдан, ведь, по заявлениям его коллеги «Красный Робин» в итоге нашли.
Источник:
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