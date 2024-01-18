Возможно ли выращивание овощей на МКС и почему американский астронавт получил нагоняй за помидор

Впоследствии эту мысль начали воплощать лишь в 1962 году. А уже в 70-х начались первые эксперименты по культивированию растений вне земной атмосферы. Некоторые из разработанных тогда систем работают и по сей день. Так что мы с уверенностью можем сказать, что выращивать растения в космосе возможно. Но на что это похоже и как это происходит в наши дни?

Задача ученых не просто выращивать что-то в космосе, но и культивировать новые виды растений, подходящие к условиям, в которые их поместят. Именно потому для роста зелени на Марсе, Луне или в условиях космических станций многим растениям придется измениться. В каждой новой среде будут отличия от так называемого земного эталона. Например, это: измененная гравитация, недостаток или избыток необходимых органических и неорганических питательных веществ, количество солнечного света и т.д.