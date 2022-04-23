Познакомьтесь с самым толстым человеком на Земле!

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Спортивные рекорды меняются быстро, а вот неспортивные - с трудом. К примеру, американец Джон Брауэр Миннох остается держателем рекорда с 1978 года: он - самый толстый человек на планете.
Миннох родился 29 сентября 1941 года на острове Бейнбридж, штат Вашингтон, США. У американца было тяжелое детство из-за ожирения. У него было много проблем со здоровьем, он постоянно ходил по врачам и много лежал в больницах.
Он женился на женщине по имени Жаннетт Миннох в 1978 году. У пары было двое детей. Особенно удивляет то, что его жена была очень миниатюрной женщиной весом 50 кг. Из-за этого они попутно побили рекорд по самой большой разнице в весе в супружеской паре, ведь он был таким тяжелым, а его жена такой маленькой. В остальном, помимо веса и связанных с ним проблем, о жизни Минноха на удивление мало информации.
Он женился на женщине по имени Жаннетт Миннох в 1978 году. У пары было двое детей. Особенно удивляет то, что его жена была очень миниатюрной женщиной весом 50 кг. Из-за этого они попутно побили рекорд по самой большой разнице в весе в супружеской паре, ведь он был таким тяжелым, а его жена такой маленькой. В остальном, помимо веса и связанных с ним проблем, о жизни Минноха на удивление мало информации.
Вес Джона Брауэра Миннока изменялся в течение его жизни, причем только в сторону увеличения. В 12 лет он весил более 135 кг. В двадцать с небольшим лет его рост превысил 180 сантиметров, а вес почти достиг 200 кило В 25 лет он весил более 300 кг. В 35 лет он весил более 440 кг и был на пути к установлению мирового рекорда.
В 1978 году Джону Брауэру Минноху было 36 лет, и у него были серьезные проблемы со здоровьем. Он был госпитализирован в университетскую больницу Сиэтла с сердечной и дыхательной недостаточностью. Чтобы доставить его в больницу, потребовалось более десятка парамедиков и очень большие носилки. Когда он приехал, ему понадобились 13 медсестер и двуспальная больничная койка, чтобы он мог лечь. Чтобы перевернуть его и сменить простыни, каждый раз требовалось 13 медицинских работников.
В больнице его огромные размеры не позволяли точно взвесить его. Однако врачи, лечившие его, оценили его вес в 635 кг. Около 400 из них были избыточной жидкостью. Медики посадили его на диету в 1200 калорий в день, потому что его организм был уже не в силах функционировать, буквально задавленный этой массой. В течение 20 месяцев он потерял около 420 килограммов, что тоже стало рекордом - самой большой потерей веса среди людей, когда-либо зарегистрированной официально.
Но и после этого здоровье Минноха не восстановилось, и он то и дело попадал к врачам. В 1981 году Миннох был повторно госпитализирован после того, как его вес подскочил до 430 кило. Джон Брауэр Миннох умер 23 месяца спустя, 10 сентября 1983 года, в возрасте 41 года. На тот момент он весил 360 килограммов.
В больнице его огромные размеры не позволяли точно взвесить его. Однако врачи, лечившие его, оценили его вес в 635 кг. Около 400 из них были избыточной жидкостью. Медики посадили его на диету в 1200 калорий в день, потому что его организм был уже не в силах функционировать, буквально задавленный этой массой. В течение 20 месяцев он потерял около 420 килограммов, что тоже стало рекордом - самой большой потерей веса среди людей, когда-либо зарегистрированной официально.
Но и после этого здоровье Минноха не восстановилось, и он то и дело попадал к врачам. В 1981 году Миннох был повторно госпитализирован после того, как его вес подскочил до 430 кило. Джон Брауэр Миннох умер 23 месяца спустя, 10 сентября 1983 года, в возрасте 41 года. На тот момент он весил 360 килограммов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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