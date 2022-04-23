Познакомьтесь с самым толстым человеком на Земле!

В 1978 году Джону Брауэру Минноху было 36 лет, и у него были серьезные проблемы со здоровьем. Он был госпитализирован в университетскую больницу Сиэтла с сердечной и дыхательной недостаточностью. Чтобы доставить его в больницу, потребовалось более десятка парамедиков и очень большие носилки. Когда он приехал, ему понадобились 13 медсестер и двуспальная больничная койка, чтобы он мог лечь. Чтобы перевернуть его и сменить простыни, каждый раз требовалось 13 медицинских работников.

В больнице его огромные размеры не позволяли точно взвесить его. Однако врачи, лечившие его, оценили его вес в 635 кг. Около 400 из них были избыточной жидкостью. Медики посадили его на диету в 1200 калорий в день, потому что его организм был уже не в силах функционировать, буквально задавленный этой массой. В течение 20 месяцев он потерял около 420 килограммов, что тоже стало рекордом - самой большой потерей веса среди людей, когда-либо зарегистрированной официально.

Но и после этого здоровье Минноха не восстановилось, и он то и дело попадал к врачам. В 1981 году Миннох был повторно госпитализирован после того, как его вес подскочил до 430 кило. Джон Брауэр Миннох умер 23 месяца спустя, 10 сентября 1983 года, в возрасте 41 года. На тот момент он весил 360 килограммов.