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Познакомьтесь с самым толстым человеком на Земле!

Познакомьтесь с самым толстым человеком на Земле!

Автор:
23 апреля 2022 08:46
Сообщество : Факты
Метки: Джон Брауэр Миннох   интересно   ну вы даете!   познавательно   рекордсмен   рекорды   самый толстый   удивительное рядом   факты   
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Спортивные рекорды меняются быстро, а вот неспортивные - с трудом. К примеру, американец Джон Брауэр Миннох остается держателем рекорда с 1978 года: он - самый толстый человек на планете.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джон Брауэр Миннох   интересно   ну вы даете!   познавательно   рекордсмен   рекорды   самый толстый   удивительное рядом   факты   
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