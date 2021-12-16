Невероятные факты, в которые не сразу поверишь

Кларенс Далли был одним из любимых сотрудников Томаса Эдисона. Он часто проводил демонстрации изобретенного Эдисоном рентгеноскопического аппарата. Это было задолго до того, как люди узнали об опасности радиации, поэтому никто не предпринимал никаких мер безопасности. Из-за большого количества радиации, полученного Далли за короткий период времени, он начал страдать от видимых радиационных повреждений - прежде всего, шелушения кожи на руках, руках и лице. Далли потребовалось множество кожных трансплантатов, и ему пришлось ампутировать левую руку, а также несколько пальцев на правой руке. В последней попытке спасти жизнь Далли врачи полностью ампутировали ему обе руки, однако этого было недостаточно, чтобы остановить распространение рака. Кларенс Далли вскоре умер от рака средостения. Считается, что это первая смерть в истории, вызванная радиацией. После смерти любимого друга и помощника Томас Эдисон отказался от исследований по рентгеноскопии. Когда его спросили об этом, Эдисон сказал: «Не говорите мне о рентгеновских лучах. Я их боюсь ».