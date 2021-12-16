Невероятные факты, в которые не сразу поверишь

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В нашем мире происходит так много удивительного, что порой непросто отличить правду от выдумки. но все приведенные здесь факты - истинная правда, даже если в это трудно поверить.
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Астронавты на космической станции почти не испытывают жажды. Большинство таймеров ношения напоминают им о регулярной гидратации. Это особенность состояния человека в невесомости.
У австралийских аборигенов сохранились мифы, восходящие к тому времени, когда их предки жили рядом с мегафауной.
Вода - хорошая защита от радиации. Каждые 7 сантиметров воды между телом и источником вдвое уменьшают поглощаемую телом дозу.
В истории нашей планеты было два Аппалачских горных хребта. Первый за долгие миллионы лет успел сформироваться, стать огромным, а затем сгладиться до плоской равнины. Лишь затем на том же месте образовалась вторая, современная горная гряда.
Кларенс Далли был одним из любимых сотрудников Томаса Эдисона. Он часто проводил демонстрации изобретенного Эдисоном рентгеноскопического аппарата. Это было задолго до того, как люди узнали об опасности радиации, поэтому никто не предпринимал никаких мер безопасности. Из-за большого количества радиации, полученного Далли за короткий период времени, он начал страдать от видимых радиационных повреждений - прежде всего, шелушения кожи на руках, руках и лице. Далли потребовалось множество кожных трансплантатов, и ему пришлось ампутировать левую руку, а также несколько пальцев на правой руке. В последней попытке спасти жизнь Далли врачи полностью ампутировали ему обе руки, однако этого было недостаточно, чтобы остановить распространение рака. Кларенс Далли вскоре умер от рака средостения. Считается, что это первая смерть в истории, вызванная радиацией. После смерти любимого друга и помощника Томас Эдисон отказался от исследований по рентгеноскопии. Когда его спросили об этом, Эдисон сказал: «Не говорите мне о рентгеновских лучах. Я их боюсь ».
Во внутреннем ухе каждого человека есть ушные кристаллы, которые взаимодействуют с жидкостью в ухе, чтобы поддерживать чувство равновесия.
Вороны - самые умные птицы на планете, они обладают интеллектом 7-летнего ребенка. Они могут делать рычажные инструменты и управляться с ними для решения своих проблем, использовать валюту, навещать своих бабушек и дедушек, помнят лица в течение 5 лет и могут имитировать звуки, которые слышат. Они также могут пройти "зефирный тест", когда вы предлагаете им небольшую порцию еды с обещанием большей порции, если они откажутся от нее. Дети ясельного возраста и большинство приматов не могут пройти этот тест. Вороны также обладают самосознанием.
Вымирание динозавров отнюдь не было худшим вымиранием на Земле. Предыдущее вымирание, в конце пермского периода, уничтожило 97% всей жизни на Земле.
Медведи практически не теряют мышечную или костную массу в спячке. Ученые считают, что расшифровка их генетического кода станет ключом к долгосрочным космическим путешествиям в условиях невесомости без неблагоприятных последствий для космонавтов.
Шерстистые мамонты вымерли около 3900 лет назад. Однако популяция около 500 голов выжила и существовала еще немало столетий на острове у побережья Сибири, вдали от людей. Однако недостаток разнообразия вызвал множество неудачных мутаций ДНК, в частности, увеличив риск развития диабета. Так что через некоторое число поколений вымерли и они.
Теория митохондриального эндосимбионта утверждает, что митохондрии (электростанции клетки) раньше были свободноживущими прокариотическими клетками. Их, однако, поглотили клетки побольше. Более крупный эукариот позаботился о маленьком прокариоте, а взамен маленький прокариот стал митохондрией и обеспечил клетку энергией.
В колоде карт больше комбинаций, чем частиц на всей Земле, считая не только молекулы или атомы, но и отдельные протоны, электроны и т. д. Перетасовав колоду, вы можете быть твердо уверены: такая комбинация карт, которую вы создали, никогда раньше не создавалась и никогда не будет создана.
Пчелы могут видеть ультрафиолетовый свет. В то же время, если посмотреть на растения в ультрафиолете, вы обнаружите на них разные рисунки, созданные природой для обеспечения опыления.
Еще в 1930 году радий использовался в продуктах питания, воде, шоколаде, зубной пасте, игрушках, лампах, косметике. Некоторые полагали, что при введении в уретру он помогает вылечить импотенцию. Все это происходило до того, как было обнаружено, что радий вызывает рак.
Гелий - предмет добычи и невозобновляемый ресурс. Попав в воздух, он поднимается вверх через атмосферу и теряется в космосе.
Газ пропан на самом деле не имеет запаха. Запах исходит от другого химического вещества под названием меркаптан - оно исключительно вонюче, и его добавляют к газу специально, чтобы люди легко обнаруживали утечку газа.
Люди, которые проводят больше времени на высоте, например, те, кто часто летают или живут высоко в горах, с большей вероятностью умрут от рака из-за более сильного воздействия космической радиации.
Люди, по-видимому, стали причиной исчезновения слонов в Америке. Раньше слоны жили в Калифорнии, но со временем их ареал обитания уменьшался. Последние слоны жили на островах у калифорнийского побережья, и они погибли в гигантском пожаре, который предположительно был начат представителями какого-то из обитавших здесь племен первых людей.
Киты изначально были наземными млекопитающими, которые жили и охотились на побережьях. Затем они эволюционировали, чтобы покинуть сушу, еще чуть позже эволюция сделала их земноводными, чтобы они могли использовать и сушу, и океан. И вот, наконец, они окончательно вернулись в воду - снова благодаря эволюции! У китов есть крошечные косточки возле позвоночника, являющиеся остатками голеней, которые были у китов во времена их обитания на суше. А их ближайший наземный родственник-млекопитающее - бегемот!
Если вы разорвете связь между двумя половинами мозга, удивительно, но они все равно будут функционировать сами по себе, хотя больше не смогут сообщаться друг с другом. Операции по разделению мозговых полушарий привели к ряду интересных открытий о роли левого и правого полушария. Пациенты с разделенными мозговыми полусферами после операции вели себя нормально и сообщали о своем хорошем самочувствии.
Клетки, которые есть в человеческом мозге, способны распознавать лишь красный, зеленый и синий цвет. Что же происходит, когда мы видим, например, желтый цвет? Мы видим желтый, потому что наши глаза обнаруживают смесь красного и зеленого, а наш мозг усредняет ее до желтого. Итак, желтый цвет существует, но наш мозг может лишь догадываться, как он выглядит, поскольку на самом деле у нас нет для него рецепторных клеток.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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