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Знаний никогда не бывает много. К счастью, у нас всегда под рукой интернет, где можно найти множество удивительных, поражающих воображение фактов. А найдя, на всякий случай запомнить: ведь никогда не знаешь, где пригодится тебе та или иная информация.
Собакам, снимавшимся в роли волков в фильме «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф» (2005), пришлось пририсовывать хвосты на компьютерах: на экране они были слишком счастливы и довольны, чтобы казаться угрожающими, как требовалось по сценарию.
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Фигуристка Мейбл Фэрбенкс, которой в детстве запретили посещать катки из-за ее афроамериканского и индейского происхождения, впоследствии тренировала таких великих фигуристов, как Скотт Гамильтон, Кристи Ямагучи и Деби Томас, и была первой афроамериканкой, попавшей в Зал славы фигурного катания США.
Если сложить вместе две пуговицы с формы Королевских ВВС времен Второй мировой войны, получится мини-компас, указывающий на север.
В Красном море были замечены гигантские мурены, охотящиеся совместно с коралловыми групперами. Группер приближается к укрытию мурены и быстро качает головой, показывая, что он хочет охотиться. Мурена распознает сигнал и сопровождает его на охоте, где они работают в тандеме.
Некоторые городские птицы, такие как зяблики и воробьи, используют окурки для борьбы с вредителями в своих гнездах. Никотин в сигаретах помогает отпугивать паразитов.
В 400 г. до н.э. персы придумали яхчал, древние холодильники, способные хранить твердый лед летом в пустыне.
Полиция Мичигана однажды задержала группу местных торговцев наркотиками, пригласив их на фальшивую свадьбу двух постоянных клиентов торговцев, которые на самом деле были полицейскими под прикрытием.
Мать последнего вождя команчей была белой женщиной, которая была похищена в возрасте 9 лет и ассимилирована в племя. Позже она вышла замуж за вождя и родила ему троих детей, прежде чем в возрасте 33 лет вернуться в свою родную семью. Она, однако, так никогда и не приняла общество белых людей и покончила с собой, уморив себя голодом.
Индустрия выращивания раков в Луизиане выросла после того, как фермеры, выращивающие рис, начали разводить их на своих рисовых полях. Они поняли, что могут выращивать раков круглый год, и это не повлияет на рис. Скоро раки стали для них дополнительным источником дохода.
Реалити-шоу «Речные монстры» на канале Animal Planet закончилось, потому что ведущий Джереми Уэйд смог поймать практически все крупные виды пресноводных рыб на земле, не оставив никакого контента для шоу.
Курильщики, чья островковая доля мозга была повреждена после инсульта, смогли легко бросить курить через день после инсульта, без рецидивов и позывов, что позволяет предположить, что эта область мозга может играть роль в никотиновой зависимости.
Однажды во время судебного процесса по делу об убийстве в 1994 году английские присяжные напились и обратились к доске для спиритических сеансов, чтобы определить убийцу. Это привело к повторному судебному разбирательству.
В 2015 году трехэтажный фонарный столб в Сан-Франциско был настолько разъеден мочой прохожих, что сломался и упал, раздавив ближайшую машину.
Собаки динго были завезены в Австралию людьми около 4000 лет назад и изначально являются древней породой домашних собак.
В 2015 году австралийка сделала ставку на лошадь, ставки на которую принимались с рейтингом 100: 1 и выиграла 825 долларов. На радостях она сделала селфи с выигрышным купоном, разместила его вфейсбуке, кто-то увидел это, ввел штрих-код в автомат для ставок и украл ее выигрыш.
Джими Хендрикс и Нил Янг угнали пикап, чтобы добраться до Вудстока и отыграть там свои сеты.
Операция «Дом собраний» — самая смертоносная бомбардировка в истории человечества, даже более разрушительная, чем атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 10 марта 1945 года американские бомбардировщики сбросили на Токио зажигательные снаряды. В результате погибло более 100 000 человек и было разрушено 267 171 здание.
Две тусклые звезды из Большой Медведицы служили в древности для проверки зрения. Если бы вы жили во времена первых римлян и могли их видеть, вы могли бы стать лучником в римской армии.
Вскрытие Робина Уильямса показало, что у него было потеряно около 40% дофаминовых нейронов.
В 2010 году чернокожая нигерийская пара, живущая в Лондоне, родила белого, светловолосого и голубоглазого ребенка, которого они назвали «Чудом».
Снег, использованный на съемках «Волшебника страны Оз», на самом деле был асбестовым волокном.
Самурай Янагидзава Ёсисато помог своему клану самураев погасить долги, продавая золотых рыбок. Он взял лучших заводчиков и их золотых рыбок в город Корияма, чтобы они могли использовать для размножения тамошнюю качественную воду. Его клан сделал золотых рыбок более доступными для широкой публики, а не только для богатых.
Дж. Л. Хантер «Рэд» Раунтри после того, как его жена умерла и ему не на что стало жить, решил совершить свое первое ограбление банка в возрасте 86 лет, а позднее ограбил еще 2 банка.
Актер Марлон Брандо часто проводил время в первых интернет-чатах, вступая в политические споры с ничего не подозревающими незнакомцами. Его учетная запись часто блокировалась за нецензурную лексику.
Фрида Каплан, пионер в сфере продвижения, построила успешный бизнес в 1960-х годах, продвигая продукты, которые в то время были практически неизвестны в США, такие как манго, лук-шалот и новозеландский фрукт, первоначально называвшийся «китайский крыжовник». Она дала ему имя киви.
Актер Гэри Бьюзи однажды отказался играть сцену, действие которой происходит на небесах, потому что, по его словам, декорации не были похожи на настоящие небеса, которые он посетил во время клинической смерти, находясь в коме.
Миранда Гибсон жила на небольшой платформе на высоте 60 метров над землей на 400-летнем эвкалиптовом дереве, чтобы защитить окружающий лес. Лесной пожар вынудил ее эвакуироваться через 449 дней такой жизни, но несколько месяцев спустя зона Всемирного наследия дикой природы Тасмании была официально расширена на 170 000 гектаров.
Рио-де-Жанейро когда-то был столицей Португалии. После завоевания Португалии Наполеоном португальская королевская семья бежала в Бразилию и оставалась там с 1808 по 1821 год. Именно тогда они основали столицу Португалии в Рио-де-Жанейро.
В среднем половина всех служебных собак не справляется с программой обучения. Из-за этого низкого показателя Южная Корея экспериментировала с клонированием служебных собак, которые уже прошли обучение. Полученные клоны прошли обучение со скоростью, намного превышающей среднюю.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну тогда, если соблюдать тупорылую политкорректность, ее надо называть АФРОСЕВЕРОАМЕРИКАНСКОИНДЕЙСКОЙАМЕРИКАНКОЙ.
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с.п.и.з.д.д.и.л.и ?
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главное курильщикам-любителям выбрасывать окурки в окно это не говорите