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30+ фактов, которые вас удивят

30+ фактов, которые вас удивят (33 фото)

Автор:
30 марта 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: интересно   информация   неожиданно   ну вы даёте!   познавательно   такова жизнь   удивительное рядом   факты   
3415
33
Знаний никогда не бывает много. К счастью, у нас всегда под рукой интернет, где можно найти множество удивительных, поражающих воображение фактов. А найдя, на всякий случай запомнить: ведь никогда не знаешь, где пригодится тебе та или иная информация.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   информация   неожиданно   ну вы даёте!   познавательно   такова жизнь   удивительное рядом   факты   
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15  комментариев
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1k
RaiJu 2 часа назад
Большая половина это чушь
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20k
KOSTELLO 20 минут назад
«Фигуристка Мейбл Фэрбенкс, которой в детстве запретили посещать катки из-за ее афроамериканского и индейского происхождения»

Ну тогда, если соблюдать тупорылую политкорректность, ее надо называть АФРОСЕВЕРОАМЕРИКАНСКОИНДЕЙСКОЙАМЕРИКАНКОЙ.
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239
eutace Полчаса назад
"В 2010 году чернокожая нигерийская пара, живущая в Лондоне, родила белого, светловолосого и голубоглазого ребенка, которого они назвали «Чудом»."
--------------------
с.п.и.з.д.д.и.л.и ?
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239
eutace Полчаса назад
"Некоторые городские птицы, такие как зяблики и воробьи, используют окурки для борьбы с вредителями в своих гнездах. Никотин в сигаретах помогает отпугивать паразитов."
---------------
главное курильщикам-любителям выбрасывать окурки в окно это не говорите
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2k
RenamedUser_007 47 минут назад
А что такое "трехэтажный столб"?
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2k
azuver 54 минуты назад
"В 2015 году трехэтажный фонарный столб в Сан-Франциско был настолько разъеден мочой прохожих, что сломался и упал, раздавив ближайшую машину" Они там,кислотой ссут ?
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11k
Cornho 2 часа назад
Мдаа. Лица родителей просто светятся от счастья, особенно папаши. Он, по-моему, вообще не понимает, что происходит.

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716
Шурман 2 часа назад
Вот здесь могу поспорить , у отца был инсульт и хрен он бросил , у тестя был инсульт тоже самое , у друга
в 44 года инсульт случился прошлым летом , рука теперь плохо работает и левая нога но все равно с нами на рыбалке , помогаем парню и так же не бросил курить . Одно могу сказать все из этих людей сильно увлекались не алкоголем а кофе , отец с утра выпивал по 5-7 кружек и тесть такой же и друг всегда 2 термоса на рыбалку носил а теперь все чай пьют , кроме моего отца
8 лет как его нет , инсульт ладно потом случилось еще страшней аневризма аорты и все , был человек , стоял смотрел на тебя , улыбнулся и упал

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5k
Mowgley 2 часа назад
Пока рот разевала, деньги сперли

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