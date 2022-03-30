Мать последнего вождя команчей была белой женщиной, которая была похищена в возрасте 9 лет и ассимилирована в племя. Позже она вышла замуж за вождя и родила ему троих детей, прежде чем в возрасте 33 лет вернуться в свою родную семью. Она, однако, так никогда и не приняла общество белых людей и покончила с собой, уморив себя голодом.